Нужно ли Украине ПАСЕ? Как выстраивать отношения с Европой в новых условиях

«Все это напоминает мне Мюнхенский сговор, а потому история на самом деле ничему не учит и европейские страны очень скоро на себе почувствуют последствия своей позиции»,– заявил Огрызко.

Парламентская ассамблеи Совета Европы приняла резолюцию изменившую правила наложение санкций, в том числе и наложенные на Россию. В сложившейся ситуации Украине необходимо менять свои подходы по сотрудничеству с ПАСЕ пишет на страницах «Нового времени» украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с 2007 по 2009 год Владимир Огрызко.

«После решения вернуть Россию в ПАСЕ будущее этой организации мне кажется довольно прогнозируемым – шли там к этому долго и «успешно». Сегодня фактически состоялся процесс фиксации того драматического периода, что подтверждает: цены побили ценности, а агрессор приглашен делать еще большие преступления», – заявил Огрызко.

Все это напоминает дипломату Мюнхенский сговор, из чего я делаю вывод, что история на самом деле ничему не учит и европейские страны очень скоро на себе почувствуют последствия такой позиции. Потому что Россия не видит слабых – она считает их мусором, который надо убирать с дороги. Россия понимает только язык силы и только на нее реагирует. Капитуляция перед Россией обозначает разлом – после этого решения Совет Европы станет совсем другим.

К большому сожалению, здесь я вижу наши серьезные недоработки как по линии дипломатии парламентской, так и обычной. Несмотря на значительные усилия, приложенные накануне, последний этап, по моему мнению, провели недостаточно эффективно.

«Мне кажется, что многие просто решили – да у России перспектив в Европе нет. Российская сторона, впрочем, и сама подыгрывала этой расслабленности, заявляя, что хочет выйти из Совета Европы», – отмечает дипломат.

В тоже время Огрызко подчеркнул, что для Украины это также новая точка отсчета, и нам надо провести спокойный анализ того, что произошло. Как в контексте дипломатической непосредственной деятельности, так и наших отношений с теми странами, которые полностью поддержали это решение.

«Нет, это не вся Европа, как может показаться на первый взгляд. Ведь речь идет прежде всего о позиции депутатов, а не всей страны. Но то, что Кабинет министров Совета Европы проголосовал почти единогласно, является как раз сигналом о позиции Украины. Это значит, что мы эту битву проиграли. Поэтому надо делать серьезные выводы», – подчеркнул дипломат.

Огрызко задается вопросом: так почему так случилось? Причина не только в деньгах. Для Совета Европы ежегодный вклад в 60 миллионов евро – это, в общем-то – не деньги. Проблема скорее политическая: почему в европейских странах возобладало мнение о том, что единственный способ защитить отдельных российских граждан от произвола их власти – это вернуть их страну в ПАСЕ.

Такой тезис фальшив от первого до последнего пункта, подчеркнул дипломат и выделил основные моменты ложности такого утверждения:

Во-первых, не марсиане, а россияне выбирают свою власть, их потом угнетающую. Это совместная ответственность.

И во-вторых, последние законодательные инициативы России фактически лишили Европейский суд по правам человека возможности защищать русских, туда обращающихся. Потому что с недавних пор российское законодательство предусматривает, что сначала в Москве будут решать, можно ли выполнять решение ЕСПЧ.

«Очевидно, что в подавляющем большинстве случаев решение будет отрицательным. Это иллюзия защиты, но она нужна западным странам, чтобы оправдывать свое бездействие, беспринципность и свое желание держать двери для диалога открытыми – с надеждой, что Россия каким-то образом изменится. Но она не изменится. И, к сожалению, к такому простому выводу в западных головах очень далекий и извилистый путь», – отмечает Огрызко.

В условиях, когда становится понятно, что европейские политики пренебрегают интересами Украины в пользу государства-агрессора России, встает вопрос как выстраивать политику взаимоотношений с Европой. Украине необходимо начать играть на грани фола, считает Огрызко.

«Так что нам делать? Если делегация какой-либо страны в полном составе голосует с антиукраинских позиций, то мы должны реагировать. Таких депутатов я бы публично занес в черный список – по меньшей мере для того, чтобы они в Украину никогда не въезжали.

В тоже время дипломат считает, что вторым условием, является необходимость пересмотреть участие Украины в Совете Европы и в самом комитете министров, а минимум приостановил бы работу во многих органах, которые в действительности являются фикцией. Огрызко призывает подумать и о том, чтобы заморозить на данном этапе максимум программ, которые сейчас имеет Украина с Советом Европы, так как последний показал себя абсолютно неадекватной структурой.

«Не думаю, что эти действия нам бы помешали. Организация, не защищающая права человека, а потакающая агрессору, не стоит того, чтобы тратить на нее свое время, деньги и все остальное. Когда-то давно даже Лига Наций смогла исключить СССР из своих рядов за агрессию против Финляндии. А нынешний Совет Европы, приняв более 5−7 резолюций, где осудил Россию за ее преступления, не смог даже наказать ее чисто формально», – подчеркнул Огрызко.

Поэтому такая организация теряет ценность. А каждая страна, приобретая членство в той или иной организации, пытается туда что-то не только привнести, а и получить. Что Украина может сейчас получить? Только беззубые резолюции, призывающие жить дружно с теми, кто нас убивает, насилует, уничтожает. Простите, но в таком случае дипломат не видит большого практического смысла для Украины находится в Совете Европы.

«Безусловно, такую реакцию заметят. И так может поступить не только Украина. Грузия и другие страны могут так же поставить вопрос ребром – если вы не замечаете очевидного, если продолжаете позорным образом нарушать права человека в Крыму, на Донбассе и в самой России, не говоря уже о Грузии, то организация, которая этого не видит, не замечает и не реагирует, превращается в ширму, чтобы прикрывать преступления агрессора. Оставаясь в такой структуре, мы фактически становимся соучастниками. Нам это нужно?», – написал дипломат.

Лучик света, подчеркивает в заключении украинский дипломат Огрызко, в таких историях появляется только тогда, когда страна имеет четкую позицию. Потому что когда страна пытается пробежать между двумя капельками дождя и показывает свой гибкий позвоночник, то с ней никто не считается, никто не замечает. Поэтому, полагает дипломат, что Украина немного потеряет, когда сформируем четкую позицию – вот тогда ее заметят.