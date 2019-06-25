Узурпация власти в Украине. Введет ли Зеленский диктатуру?

В первые недели после инаугурации президент Владимир Зеленский выглядел крайне слабым глава государства, но после победы над парламентом в Конституционном суде ситуация поменялась на противоположную.

В первые дни после инаугурации позиции Зеленского выглядели достаточно слабыми, даже несмотря на рекордную поддержку от 73% избирателей во втором туре президентских выборов. По большому счету, кроме огромной популярности и неофициального звания «народного президента», у Зеленского ничего и не было, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

Укрощение парламента

Озвученное во время инаугурационной речи решение распустить Верховную Раду и призыв правительству уйти в отставку, высказанное к тому же в достаточно оскорбительной манере, тут же настроили резко против Зеленского большую часть действующих депутатов и членов правительства, что вылилось в прямой саботаж всех инициатив «народного президента» в парламенте.

И хотя часть парламентских фракций высказывала готовность «подставить плечо» молодому президенту (речь в первую очередь о «Батьківщині» Юлии Тимошенко), как-то повлиять на общую антизеленскую направленность парламента это не могло. Депутаты дружно провалили все президентские законопроекты, между тем приняв закон про импичмент.

И хотя процедура импичмента так и осталась крайне сложной для реализации на практике (большая ее часть прописана напрямую в Конституции), новый закон открывал перед парламентом возможность запустить импичмент в отношении Зеленского, что делало бы его позиции перед парламентскими выборами еще слабее.

Предлогом же для запуска процедуры импичмента Зеленскому вполне могло стать решение Конституционного суда о неконституционности указа президента о роспуске парламента, и до недавнего времени этот сценарий не выглядел слишком фантастическим.

У Зеленского, разумеется, был вариант не подписывать закон об импичменте, но это, во-первых, выглядело бы не слишком красиво по отношению к избирателям, которым Зеленский обещал не только отменить депутатскую неприкосновенность, но и принять закон об импичменте. Во-вторых, в Раде вполне могло бы найтись 300 голосов, чтобы президентское вето преодолеть.

Наверное, поэтому у Зеленского не спешили ставить подпись под законом об импичменте или даже что-то конкретное заявлять до того, как свой вердикт о конституционности роспуска парламента не вынесет Конституционный суд. И именно решение последнего о том, что указ Зеленского конституционный, стало ключевым в борьбе президента и парламента. Теперь ситуация полностью в пользу Зеленского.

Конституционный суд, напомним, 20 июня принял достаточно спорное с точки зрения конституционного права решение, что указ Зеленского о назначении досрочных выборов соответствует Конституции. Большинство судей КС, вынося это решение, руководствовались достаточно странной логикой.

Дело в том, что законодательство Украины вообще никак не регламентирует вопрос прекращения существования коалиции депутатских фракций, то есть де-юре установить факт отсутствия в парламенте правящей коалиции не представляется возможным, что и зафиксировал КС в своем решении. Из этого логически следует, что у президента не может быть и законодательных оснований для роспуска парламента.

Но большинство судей посчитали, что раз по Конституции единственным источником власти является народ, то досрочные выборы – это вполне конституционный способ выхода из любой юридически сложной ситуации. И именно эта победа Зеленского в Конституционном суде открывает для президента дорогу к установлению своей полной власти в стране.

Благодаря чему команде Зеленского удалось склонить судей КС в свою пользу? Тут свою роль мог сыграть и одиозный соратник Виктора Януковича Андрей Портнов, вернувшийся после победы Зеленского в Украину. Именно Портнова в свое время называли архитектором судебной реформы Виктора Януковича, и он вполне очевидно имеет влияние на судей, в том числе и как минимум на треть судей Конституционного суда, которых назначали еще во время президентства Януковича.

Но это влияние совсем не обязательно было решающим, за всю историю независимой Украины Конституционный суд никогда не был склонен принимать какие бы то ни было решения против президентской власти, причем независимо от того, кто занимал кресло на Банковой и кто был членом КСУ. Так что нежелание нынешнего состава КСУ идти на конфликт с Зеленским вполне в духе украинской политики.

Таким образом, нынешний парламент Зеленским был полностью отыгран. Досрочные выборы теперь уже точно состоятся 21 июля, а значит, жить Верховной Раде VIII созыва осталось меньше месяца и ничего противопоставить президенту эти депутаты уже не смогут. При этом социологи прогнозируют партии Зеленского «Слуга народа» очень высокие рейтинги вплоть до возможности получить более 226 мест в будущем парламенте.

Но даже если эти прогнозы окажутся слишком уж оптимистичными, «Слуга народа» явно будет иметь самую большую фракцию в будущем парламенте, что даст им возможность формировать политическую повестку дня.

Зависимость от Коломойского

Еще одним важным фактором, определявшим слабость Зеленского как президента в первые недели пребывания на посту, была его несамостоятельность и зависимость от олигарха Игоря Коломойского, который по большому счету и привел его к власти. Во время избирательной кампании на президентских выборах недоброжелатели Зеленского рисовали этого кандидата в качестве марионетки всесильного олигарха.

И даже те, кто некоторым образом симпатизировал будущему президенту всерьез опасались, что тот окажется очень зависимым от Коломойского и его людей. Первые события в стране после победы Зеленского лишь подтверждали эти опасения.

Главой Администрации президента стал адвокат Коломойского Андрей Богдан, и это несмотря на настойчивые просьбы, исходившие от американских партнеров, дистанцироваться от олигарха и не назначать Богдана главой АП.

Кроме того, в Украину вернулся вышеупомянутый Портнов, о котором крайне лестно отзывался Коломойский и который в свое время имел общие интересы с этим олигархом. Параллельно с этим Киевский окружной админсуд начал штамповать решения явно в интересах днепровского олигарха, как, например, о незаконности национализации Приватбанка.

Однако со временем Зеленский начал выравнивать ситуацию в своих отношениях с Коломойским, что особенно ярко проявилось в подготовке к досрочным выборам. Как оказалось, в списке «Слуги народа» на досрочные выборы очень немного людей, прямо связанных с Коломойским.

Нет, люди Коломойского в списке партии Зеленского, конечно же, есть. Это и №9 списка Александр Ткаченко – гендиректор «1+1 медиа», и скандально-известный журналист Александр Дубинский, баллотирующийся по мажоритарке, и ряд менее известных связанных с Коломойским людей на других позициях, но в целом их масса явно не дотягивает до критической, чтобы можно было бояться попадания фракции под контроль олигарха.

Да и сам Коломойский, похоже, не слишком уверен, что способен контролировать Зеленского и его фракцию в будущем парламенте, а потому вкладывается и в другие политические проекты. В первую очередь это совместный поход в Раду вместе с Мураевым и ахметовским крылом Оппоблока партии Кернеса и Труханова. Однако, пока далеко не факт, что эта политсила сумеет преодолеть проходной барьер, да и доверять на все сто этим ребятам Коломойский явно не может.

Что же касается роли Андрея Богдана в Администрации президента, но его несколько начал теснить с первых ролей первый заместитель главы АП Сергей Шефир. Этих двух уже называют равнозначными по влиянию на Зеленского. Также в сторону от Коломойского Зеленского тянут его представитель в парламенте Руслан Стефанчук и первый номер списка «Слуги народа» Дмитрий Разумков.

Таким образом, можно констатировать, что Зеленскому удалось дистанцироваться от Коломойского настолько далеко, чтобы, во-первых, не слишком сильно ассоциироваться с олигархом в глазах избирателей, а во-вторых, иметь возможность проводить более-менее независимую политику.

При этом у Зеленского несколько раз высказывали готовность объединяться в коалицию с «Голосом» Святослава Вакарчука или с партией «Сила и честь» Игоря Смешко, при том что Коломойский явно хотел бы, чтобы пропрезидентская политсила искала союза с партиями, где олигарх имел бы влияние.

Что Зеленскому делать дальше?

И хотя Зеленский больше не выглядит таким слабым, как в первые недели президентства, до того, чтобы установить власть над большинством процессов в стране, ему еще достаточно далеко, поскольку он до сих пор не имеет серьезного влияния на исполнительную власть. Но, похоже, эту задачу будет вполне по силам решить сразу после досрочных парламентских выборов.

Если не случится чего-то непредсказуемого в последний месяц перед выборами, в распоряжении Зеленского будет достаточно большая фракция, чтобы претендовать на главную роль в Верховной Раде, и именно представитель этой политсилы будет главным претендентом на премьерский пост. Кто именно может возглавить это правительство, пока решительно неизвестно, и называть имя претендента у президента не спешат, но трудно представить, что глава государства, располагающий самой большой фракцией в Раде, отдаст эту должность кому-то другому.

По имеющимся данным, у Зеленского рассчитывают взять по пропорциональной системе 120-130 мандатов, а по мажоритарке – около 70. Получив наибольшую фракцию, Зеленский планирует пригласить в широкую коалицию все партии, которые попадут в парламент, за исключением Оппоплатформы (и/или Оппоблока).

И вполне вероятно, что все партии на это согласятся. Потому что побоятся отдать золотую акцию кому-то одному. Зеленскому это необходимо, чтобы разделить ответственность, а его мелким союзникам – чтобы получить хотя бы крохи от властного пирога. Так уже было в 2014-м, когда в коалицию с БПП и НФ вступили сразу и Ляшко, и Тимошенко, и Садовой.

Хотя каких-то больших дивидендов они не получили. Вице-спикерство, пару незначительных министерских портфелей и некоторые комитеты в ВР. Зеленский расплатится со своими попутчиками приблизительно также. Важная роль отводиться внефракционным мажоритарщикам, которые будут привлечены в коалицию, что обезопасит Зеленского от фокусов фракций.

Получив большинство и спикера в ВР, премьера и всех силовиков, Зеленский сможет сконцентрироваться на получении власти на местах, что, собственно, в «Слуге народа» уже анонсировали, заявив о намерении провести досрочные местные выборы. И если к тому моменту популярность партии Зеленского не обрушится, президент получит и лояльную себе власть в регионах, причем, скорее всего, как на западе, так и на востоке страны.

Нечто похожее мы проходили на местных выборах 2010 г., когда Янукович прогнул под себя почти все регионы, особенно в центральной Украине, где за полгода до этого властвовал БЮТ.

Таким образом, после решения Конституционного суда перед Зеленским открывается прямая дорога для установления своей власти над большинством государственных институтов. Исключение будут составлять разве что антикоррупционные органы, в первую очередь НАБУ, где сменить руководство до завершения срока их полномочий практически невозможно.

Но с ним можно договориться. Каким президентом станет Зеленский, сконцентрировав в своих руках огромную власть? Сумеет ли он при этом сохранить популярность в народе и не соблазнится ли открывшейся перспективой авторитаризма? Достаточно скоро мы это узнаем.