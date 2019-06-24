Возврат Крыма Украине. Семь шагов реализации плана деоккупации

Семь причин, почему в Украину вернется Крым. И это случится уже в ближайшие 10 лет.

Вопрос деоккупации и возвращения Крыма в Украину, это важный и актуальный вопрос. Есть несколько базовых причин которые в ближайшее десятилетие позволят Украине решить этот важный вопрос о возвращение полуострова под свой суверенитет, пишет на своей странице Facebook бывший министр курортов и туризма Автономной республики Крым (АРК) Александр Лиев.

1. Причина политическая. Мир не признает «референдум», а статус непризнанного Крыма измотает Россию. Это уже чувствует на себе каждый россиянин.

2. Причина геополитическая. Тему черноморского пространства нельзя рассматривать без понимания интересов Турции, Румынии и Болгарии. Пока Путину ситуативно удалось нейтрализовать эти страны, но интересы их глобальны.

«В перспективе дискомфорт от аннексии Крыма, подкрепленный поддержкой крымскотатарского народа, может сыграть значимую роль для Турции. Темпы роста экономики этой страны и ее политическое становление в мире заставят с ней считаться. Эрдоган теряет поддержку внутри страны (выборы мэра Стамбула это подтверждают), а его оппоненты менее лояльны к Путину», – пишет экс-министр АРК.

3. Причина логистическая. Перспективные морские порты превратились в каботажные, железнодорожное сообщение прервано, авиа — только в направлении России.

«Все это полной мерой повлияло на экономику полуострова, и это ощутили сами крымчане. Жить в таких условиях — дорогая цена за «путинскую манну небесную». Керченский мост не решил проблемы жителей Крыма и экономики», – отмечает Лиев.

4. Причина энергетическая. Речь и о воде, и о электроэнергии, и о угле и газе. Все это уже сейчас поставило на колени экономику крымского агробизнеса, химической промышленности и всей производственной сферы.

«Без Украины эта тема нерешаема. Опреснение моря, собственная атомная станция и другие фантасмагории далеки от реальности — даже их авторы говорят о сроках в 10−15 лет «реализации», а жизнь у людей идет уже», – подчеркнул экс-министр АРК.

5. Причина экономическая. Основа экономики полуострова последних 50 лет — агро, туризм, химпром и транзит. Эти сферы деградируют уже пятый год.

«Стагнация уже отразились на демографии и плотности населения в степном Крыму, который занимает 65% территории полуострова. Заменить некогда ключевые отрасли лишь военными базами удалось в пяти городах. Содержать остальную территорию и ее жителей стало заметной «головной болью» для экономики России», – подчеркнул Лиев.

6. Причина демографическая. Самый большой процент пенсионеров в Украине именно в Автономной Республике Крым. Они и привели полуостров в пасть Путину своими мечтами про СССР.

«Рост процента трудоспособного, молодого населения абсолютно природный. Людей, родившихся в украинском Крыму. Тех, на ком аннексия отразилась более всего. Их слово станет решающим ближайшие 5 лет. Их будущее без Украины выглядит, мягко говоря, «непривлекательным», – подчеркивает экс-министр АРК

7. Причина ментальная. Крымчане вовсе не россияне. И дело здесь не в национальностях. За 25 лет сформировались потребности/привычка гражданской свободы. Свободы слова, выбора, передвижения.

«Боль утраты свобод пока заглушена страшилками пропаганды: «Скажите спасибо, что не война». Но эта байка не долгая», – отмечает в заключение Лиев.

Семь причин, почему Крым вернется в Украину ближайшие 10 лет.1. причина политическая. Мир не признает «референдум»…. Geplaatst door Александр Лиев op Maandag 24 juni 2019

Уже сейчас, подчеркивает Лиев, здравомыслящие крымчане сравнивают ход событий в Крыму не с Востоком, а с югом — Херсонщиной, Одещиной. Так становятся очевидны многие вещи: и про перспективы, и про сегодняшнее дно.