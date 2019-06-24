Первый месяц Зеленского. Что показал новый президент?

К сожалению, до сих пор не видно четко сформированной политики нового президента. Часть его обещаний (например, о пересмотре тарифов), как заявило его окружение, оказались шутками. А те что, якобы серьезные, еще не проявились, пишет на страницах «Нового Времени» историк и глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Положительным является продолжение предыдущей внешней политики Украины. То, что он не пытается изменить внешнюю политику президента Порошенко и говорит дальше о евроинтеграции и интеграции в НАТО», – заявил историк.

В то же время Вятрович опасается, что все это останется, как всегда, – всего лишь разговорами, потому что они уже звучали предыдущие четверть века.

«Из минусов – абсолютное отсутствие информации о его видение гуманитарной политики в Украине, важных вопросов национальной культуры и идентичности», – подчеркнул Вятрович.

Из окружения Зеленского уже поступают неприятные и опасные сигналы о возможности пересмотра языкового закона и другие вещи, свидетельствующие о возможной ревизии прежней политики. И молчание Зеленского в этой теме провоцирует различного рода пророссийские силы к откровенным заявлениям о возможном реванше.

«А его реплика, что «украинские женщины – это бренд Украины», – одна из абсолютно скандальных, грубых и унижающих вещей. Что свидетельствует о том, что он до сих пор остается в реноме комика, а не политика, тем более главы государства. Как по мне, это абсолютные пережитки «совка» в сознании нового президента», – подчеркнул историк.

Не обошел своим вниманием профессиональный историк Вятрович и «перла» президента Зеленского о дате начала Второй Мировой войны.

«Еще один образец «совкового» мышления он продемонстрировал, когда 22 июня заявил, что в этот день в наш дом ворвалась война», – отмечает историк.

Таким образом, отмечает историк, Зеленский подпитывает миф СССР и современной России о том, что Вторая мировая война началась 22 июня 1941 года. По сути, отмечает Вятрович, это подыгрывание российской пропаганде, которая пытается скрыть треть этой войны между 1939 и 1941 годом, когда Советский Союз воевал на стороне нацистов.

Вятрович в заключение подчеркивает, что все это не просто историческая ошибка, а историко-политическая и к таким вещам нужно быть очень внимательными.