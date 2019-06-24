Торжество абсурда. Когда суд разрешит Януковичу баллотироваться на округе в Енакиево?

Предвыборная гонка в самом разгаре. Уголовные дела против деятелей режима Януковича закрываются. В судах, выдающих справки о безвылазном проживании в стране, – сезон скидок.

Все совпало как нельзя лучше. Поэтому, плох тот «новый фейс», который не спешит добежать до украинской границы, чтобы подать документы в ЦВК. Представлять интересы украинского народа стремятся даже те, кто еще недавно пытался баллотироваться в депутаты Государственной Думы России, пишет Лариса Волошина на страницах «Деловой Столицы».

Экс-нардеп от Партии регионов Олег Царев, заявил, что до сих пор популярен на своем бывшем избирательном округе в Днепре. «Недавно приезжали ко мне из Днепропетровска ребята, делали соцопросы по задаче штаба Зеленского по Днепропетровской области. Замеряли рейтинг кандидатов, как они пройдут.

Один из вопросов был – если не за этого кандидата, то за кого проголосуете? Они в шоке, говорят на твоем округе 48%, несмотря ни на что, написали твою фамилию», – похвастал экс-«регионал».

Сейчас Царев не планирует баллотироваться, так как уверен, что банально не доедет до ЦИКа. Однако он не прочь вернуться в страну для «наведениях порядка». При такой колоссальной «поддержке» потенциальных избирателей, в которой заверяет нас Царев, высока вероятность быть разорванным поклонниками на сувениры.

Поэтому не удивительно, что он решил начать с пыток, похищений и массовых посадок оппонентов. Как это происходит в оккупированном Крыму, где он верой и правдой служит Российской Федерации.

Заметим, что Царев не единственный, кто провел параллель между новопрезидентской Украиной и оккупированными территориями. Вот и Андрей Клюев уверяет, что последние пять лет проживает в городе Донецк. Ведь Донецк – это украинская территория.

Поэтому, по словам Клюева, нет основания отказывать ему в регистрации кандидатом. И ведь не поспоришь. Донбасс, как и Крым – это действительно украинские земли. Но они захвачены врагом. Как украинский политик умудрился выжить в зоне, где жестоко преследуется все украинское?

Показательна история двух, казалось бы, совсем не похожих друг на друга политических деятелей. Александру Онищенко, покинувшему страну в 2016 г., удалось доказать в суде, что он постоянно проживал в Украине последние пять лет. А побег, полеты в Москву, интервью по скайпу – все это была командировка, в период которой Онищенко представлял Украину на соревнованиях по конному спорту в качестве «всадника».

Вы видели когда-нибудь жокея? А Онищенко? А теперь представьте себе скачки протяженностью в три года?

С Михеилом Саакашвили ситуация другая. Но по решению суда он тоже не покидал Украину последние пять лет. Правда никого в период своего проживания в Нидерландах бывший глава Одесской ОГА не представлял ни в каком качестве. Тем ни менее суд постановил, что борьбы за возвращение Саакашвили в страну, прорыва границы и многого другого, что так веселило публику, – всего этого попросту не было.

Судьи разрешили Саакашвили баллотироваться в народные депутаты. Но сделали это на следующий день после того, как регистрация в ЦИК была закончена.

Теперь ЦИК судится с судом из-за незаконного, необоснованного и вынесенного с неправильным применением права решения суда. Ситуация достигла своего апогея, и для того, чтобы окончательно довести ее до абсурда, необходимо подать в Конституционный суд, пригласив в качестве выступающих «харьковских конституционалистов».

Самое примечательное во всем этом балагане, что до внеочередных выборов осталось меньше месяца. Вместо того чтобы обсуждать программы партий и спорить о моделях развития страны, избирателя кормят фастфудом из скандалов, социологических вбросов и рассуждений, кого новая власть посадит первым.

Не так давно в Украину вернулся бывший замглавы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов. На выборы в Раду собрались экс-«регионалка» Елена Бондаренко, сбежавшая после Майдана в Москву. А также Неля Штепа, задорно приветствовавшая «наших ребят», пока они срывали украинские флаги в ее родном Славянске.

В списках можно найти Рината Кузьмина – экс заместителя генпрокурора времен Януковича, и можно было бы увидеть Александра Ефремова, но того по какой-то странной, выбивающейся из общего ряда логике все же не зарегистрировали кандидатом в депутаты, оставив сидеть в СИЗО. Как бы там ни было, а участие в выборах Виктора Януковича в округе где-нибудь в Енакиево или Николая Азарова на спецокруге для политэмигрантов в Туле уже не выглядит совсем уж невозможным.

Открытым остается вопрос: с чего это претенденты на возвращение в украинскую политику решили, что в стенах украинского парламента им теперь будет столь же комфортно, как в оккупированном Донецке, аннексированном Крыму или в столице страны-агрессора?

И главное, почему избиратели думают, что их ждет демократическое развитие, если во власть выдвигаются столько политиков, которым все эти пять лет было безопасно под защитой российских силовиков и заблудившихся бурятов? Почему избиратели вообще чего-то ждут, читая фамилии в списках?

Все, что можно сказать на сегодняшний момент, так это то, что теперь процесс управляет массами, а не наоборот. Самое интересное начнется после выборов. И мы пока не знаем, можно ли будет называть это политикой.