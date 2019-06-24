Враг на пороге Европы. Способен ли ЕС дать отпор России в ПАСЕ

Право голоса для России в ПАСЕ: даст ли Европа уничтожить себя своему врагу номер один.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подготовила проект решения, согласно которому Россия может вернуться в Ассамблею без каких-либо санкций и ограничений – отмена в регламенте возможности введения санкций, пишет на странице партии Игоря Смешко «Політична партія «Сила і Честь» в Facebook народный депутат Украины Елена Сотник: ограничение голосования, участие в руководящих органах и пр.

«Это решение может привести к необратимым последствиям не только для Украины, но и ставит под угрозу будущее единой демократической Европы. Это не драматизация – это реальность,», – пишет Сотник.

Почему это именно так, зададимся вопросом отмечает народный депутат: зачем Российская Федерация намерена вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы?

«Это ключевой вопрос, который должны задать себе все наши коллеги и партнеры, но почему-то не хотят», – подчеркивает Сотник.

Далее Елена Сотник, оворит о том, что очевидно:Российской Федерации Европейский суд по правам человека, другие институты, которые контролируют соблюдение демократических принципов и мониторят состояние развития демократии в странах – членах Совета Европы, совершенно не нужны.

«Не нуждается Россия, например, и в комитете по противодействию пыткам, который проверяет условия содержания осужденных в тюрьмах. Также нет необходимости в выполнении резолюций, требующих определенных демократических трансформаций, невозможных в России при действующем режиме.

Для чего же тогда РФ так активно проводила кулуарные переговоры о своем возвращении в ПАСЕ, – обращает внимание народный депутат на один из ключевых моментов в действия России в Европе и ПАСЕ, – убеждала такие страны, как Франция, Германия, Финляндия, Бельгия, Нидерланды, и даже шантажировала?

«Цель России – развал ныне действующих европейских институтов, которые удерживают в единстве ЕС, формируют принципы и правила, препятствующие Путину в реализации его кровавых сценариев.

Далее в в своем материале Елена Сотник перечисляет задачи поставлены перед перед российской делегацией:

• Во-первых, с возвращением в ПАСЕ опровергнуть обвинения РФ в ее недемократичности. Разве может недемократическая страна быть членом ПАСЕ?

• Во-вторых, оказывать влияние на утверждение и формулировки резолюций касательно агрессии и захвата территорий других стран, терроризма и его финансирования. Собственно то, в чем справедливо обвиняют путинскую Россию из-за ее агрессивной тоталитарной внешней и внутренней политики.

• В-третьих, попытаться включить в состав делегации депутатов, представляющих аннексированный Крым. Мы уже видим, что российская делегация не полностью сформирована – есть свободные места, которые будут заполнены нужными людьми – представителями Крыма, если ПАСЕ пойдет на поводу у государства-агрессора.

Это должно придать видимой легитимности аннексии Крыма, а также окончательно разделить вопрос аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Это позволит России вывести вопрос Крыма из возможных переговоров в нормандском формате или любых других переговоров со странами ЕС.

• В-четвертых, это даст возможность России демонстративно унизить всех тех, кто согласился с ней как с государством-агрессором, государством-террористом, на переговоры. Тех, кто уступил ценностями и принципами ради цен на ресурсы или денег – финансовых взносов в Парламентской ассамблее, которых Россия так не заплатила в последние годы.

• В-пятых, это должно ослабить позиции делегации Украины, которая за четыре года достигла существенных успехов, обладает безупречной репутацией и занимает хорошие позиции в различных комитетах – украинские депутаты возглавляли комитеты, были докладчиками по резонансным вопросам я,, например, была докладчиком по теме наступления на права общественных организаций, непосредственно касающейся действий России).

• В-шестых, для России, осуществляющей гибридную войну со всем миром, чрезвычайно важно влиять на формулировку решений, раскалывать политические группы, делать все, чтобы не было единой консолидированной позиции.

Россия хочет, чтобы за 2−3 года Парламентская ассамблея Совета Европы превратилась из действенного органа в «говорильню», где будут выражать «глубокую обеспокоенность», но реального влияния ассамблея не возымеет. Задача России – лишение влияния ПАСЕ.

«К сожалению, сейчас реализуется именно этот сценарий – сценарий путинской России», – констатирует Сотник.

Далее отмечается, что разумеется, все могло бы быть по-другому, если бы некоторые государства не торговали принципами ради выгоды и занимали жесткую позицию в отношении преступных действий Российской Федерации.

«Прошло два года с тех пор, как Российская Федерация просрочила свой вклад в Совет Европы. Это означает, что должен быть запущен механизм исключения российской делегации из ПАСЕ и Совета министров. Раз и навсегда. Но ЕС опасается, что потеряет любое влияние на и так неуправляемого «российского медведя», – констатирует Сотники

Порочная логика, пишет народный депутат, не приведет к какому либо положительному результату, ведь Россия и так игнорирует любые решения Европейского суда по правам человека, все рекомендации ПАСЕ, все резолюции. Поэтому единственно возможный позитивный сценарий: полная перезагрузка отношений Совета Европы с Россией, возвращение к принципиальным позициям: «или выполняете правила организации или организация развивается без вас»!

«К сожалению, если страны-члены Совета Европы не осознают, что угроза № 1 для них – Российская Федерация, Путин развалит шаткий Европейский Союз окончательно», подчеркнула Сотник.

Впрочем, предлагает народный депутат Украины, – вернемся к событиям, которые произойдут уже в понедельник:

1) Могут быть приняты изменения в регламент ПАСЕ. Для этого требуется 2/3 голосов в зале. Если этими изменениями будет упразднена возможность введения санкций, российская делегация беспрепятственно вернется в ПАСЕ для реализации своих сценариев раскола и дестабилизации. Парламентская ассамблея потеряет все рычаги влияния на ситуацию, в частности с аннексией и оккупацией украинских территорий.

2) Если же европейские парламентарии осознают угрозы со стороны России и не поддадутся на шантаж, оставив в регламенте рычаги воздействия на нарушителей, то Россия может не рискнуть представить делегацию.

3) Если Россия таки представит делегацию – при условии, что она продолжает грубо нарушать и не выполнять резолюции, нарушает нормы международного права, попирает права человека. Крым аннексирован. Часть Донбасса оккупирована. Украинские политические заключенные находятся в российских тюрьмах.

«Вопиющие нарушения происходят со стороны России относительно представителей крымскотатарского народа. Все это дает нам право ставить под сомнение полномочия российской делегации. И вполне логичным станет вопрос о введении санкций», – подчеркивает Сотник.

Вопрос возвращения России в ПАСЕ будет рассмотрен в регламентном комитете, и не раньше среды вынесен Парламентской ассамблеей на обсуждение и поставлен на голосование.

«Собственно голосование в таком случае станет ключевым событием последних 5 лет агрессии, которая покажет, кто есть кто – какие страны и политические силы, какие конкретные парламентарии поддерживают Кремль, а кто придерживается твердых убеждений и принципов, поддерживающих мир, справедливость и демократию. Кто является нашими настоящими партнерами, а на кого не стоит рассчитывать», – отмечает Сотник.

Чи дасть Європа знищити себе своєму ворогу №1, або Право голосу для Росії в ПАРЄОлена СОТНИК, партія "Сила і честь",… Geplaatst door Політична партія "Сила і Честь" op Maandag 24 juni 2019

Уже в четверг, пишет народный депутат Елена Сотник, все смогут четко убедиться и сделать соответствующие выводы, в каком направлении реально движется Европа – к установлению верховенства права, прав человека, принципов демократии или к двойным стандартам, расщеплению, продажности и угрозам уничтожения европейской солидарности путинской Россией.