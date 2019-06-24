Европейский позор. Ложь политиков о необходимости возврата России в ПАСЕ

Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы может войти в историю этой организации как самая настоящая сессия позора – в том случае, если депутаты примут решение об отмене санкций против российской делегации.

Официально это делается для возвращения россиян в зал заседаний и «продолжения диалога». Но в этих формулировках кроется главная ложь сторонников отмены санкций, пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV».

Россию из зала заседаний ПАСЕ никто никогда не изгонял. Санкции, которые были введены против российской делегации после оккупации Крыма и Донбасса, лишь ограничивают голосование россиян на ассамблее – но не мешают им участвовать в дискуссии и находиться в постоянном диалоге с коллегами.

Россия сама отказалась от участия в работе ПАСЕ, сама перестала посылать делегации на сессии этой организации, сама перестала платить взносы в Совет Европы.

У Москвы всегда было только одно требование – полная отмена санкций без каких-либо ответных уступок со стороны России. Именно такой ультиматум может быть принят на сессии ПАСЕ «ради диалога».

И это будет не только позор, но и серьезное дипломатическое поражение Запада с непредсказуемыми последствиями – в том числе и для нашей страны. По сути, речь идет о начале сворачивания санкционной политики и примирения Запада и России за украинский счет.

О том, что вероятность такого развития событий весьма велика, стало ясно в ходе первого официального визита нового украинского президента Владимира Зеленского в Париж и Берлин. Президент Франции Эммануэль Макрон впервые не стал публично скрывать желания своей страны предпринять шаги по возвращению России.

Да, представители Франции и ранее голосовали за нужные для этого решения, но на столь высоком уровне поддержка капитулянтской политике еще не высказывалась. Это заявление Макрона – сигнал тем, кто готов к примирению с Путиным и «устал» от его войны с нашей страной.

А ответное заявление Зеленского, который выступил против возвращение России в ПАСЕ – сигнал о том, что украинская внешняя политика остается неизменной.

Однако не стоит преуменьшать силу первого сигнала и преувеличивать значимость второго – по крайней мере, для депутатов, которые сегодня соберутся в Страсбурге.