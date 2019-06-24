Тайваньский сценарий для Донбасса. В чем опасность китайского пути для Украины?

На минувшей неделе представителям Трехсторонней контактной группы в Минске не удалось прийти к согласию относительно совместного заявления. В переводе с дипломатического языка это означает – дела настолько плохи, что нет поводов даже для протокольных «беседа прошла в конструктивной обстановке».

Напомним, что с переговорами, назначенными на 19 июня, были связаны и надежды, и опасения. После скандала, разразившегося вокруг высказываний украинского представителя Леонида Кучмы, чувствовалось некое нервное напряжение. И вот – ничего. Ноль договоренностей. Ни одной декларации о намерениях, пишет Лариса Волошина на страницах «Фокуса».

Отдуваться пришлось представителю ОБСЕ Мартину Сайдику, который сообщил: «Несмотря на очевидную заинтересованность сторон в так называемом «хлебном» перемирии, они не смогли прийти к согласию относительно текста совместного заявления». В заключение Сайдик выразил надежду, что 2 июля, когда состоится следующее заседание группы, сторонам таки удастся прийти к согласию.

Ну что ж. Надежды, как известно, питают юношей. Опытным дипломатам они только во вред. Уверенность европейцев в том, что обе стороны заинтересованы в прекращении огня ни на чем не основывается.

Какие стороны? Киев и «мятежные республики»? Так по этому поводу существует масса резолюций, в которых четко говорится, что на неподконтрольных территориях установлен эффективный контроль Российской Федерацией. Другими словами, Россия названа оккупантом.

Тогда почему российские представители продолжают изображать из себя посредников в Минске? Представители ОБСЕ разучились читать официальные документы, утвержденные в Европарламенте? Если же роль России в Минских переговорах – сторона конфликта, тогда ситуация тем более непонятна.

Что в таком случае за столом переговоров делают «представители ОРДЛО»? Ведь если договаривающимся сторонам важно услышать мнение мирных жителей в разрешении российско-украинского военного конфликта, то почему с украинской стороны нет представителей гражданских администраций Донецкой и Луганской областей?

Разве мирные жители на подконтрольной территории страдают меньше? Или их мнение не столь весомо, как «самостоятельная позиция» российских марионеток?

Уверенность западных дипломатов в том, что Россия заинтересована в прекращении огня, схожа с навязчивым повторением заклинания. А вдруг сработает? Будь это так, на оккупированные территории не доставлялась бы живая сила и вооружение.

Можно не сомневаться, что и к следующему этапу заседания Трехсторонней контактной группы ничего не изменится. Ведь цели сторон, как и их статус, останутся прежними. Украина заинтересована в прекращении огня и возвращении оккупированных территорий. Россия пытается добиться ослабления Украины, банально взяв людей и земли, на которых они проживают, в заложники.

Представители ОРДЛО просто пытаются выжить, памятуя о судьбах «лидеров и героев», которые вроде как решали судьбу Донбасса до них. Мартину Сайдику можно только посочувствовать. Подыгрывая агрессору, уравнивая его с жертвой, более того, возвышая до уровня миротворца и незаангажированного посредника, сложно добиться серьезных переговорных успехов.

Россия использует войну на Востоке Украины как дестабилизирующий фактор. Кремль, а также связанные с ним украинские политики, не скрывают, что уход российских войск может начаться только после формальной федерализации Украины. Но, даже вернув в состав Украины «мятежные регионы» на правах широкой автономии, РФ не прекратит подрывать мир и спокойствие в Украине.

Это могут быть вмешательства в выборы, диверсии, спонсирование сепаратистских движений, поддержка радикалов, выступающих за изоляцию страны от «хищного Запада и Востока». Разделив легитимную в глазах мирового сообщества Украину на две части, Россия продолжит управлять и усиливать одну и расшатывать, ослаблять другую.

В связи с этим в памяти всплывает пример Тайваня и Пекина, который может быть очень поучительным для Украины. В 40-х годах прошлого века США поддерживали Республику Китай, во главе которой стоял Чан Кайши, с которой они вместе боролись против империалистической Японии.

Через четыре года после окончания Второй Мировой войны, китайским коммунистам во главе с Мао Цзедуном, не без помощи СССР, удалось оккупировать большую часть Китая. Армия Чан Кайши отступила и закрепилась на острове Формоза (сегодняшнем Тайване).

Вскорости Иосиф Сталин снабдил Мао ядерным оружием, «уравняв» таким образом шансы Китайской Народной Республики и Америки. Очевидно, что Сталин не собирался ввязываться в ядерный конфликт с США. Но он был очень не прочь подлить масла в огонь конфликта между двумя теперь ядерными сторонами.

Как бы там ни было, США не признавали красный Китай. Однако в 70-х годах ситуация начала меняться. Усмотрев в напряжении между КНР и СССР шанс создать антисоветский альянс, президент Ричард Никсон и его советник Генри Киссинджер начали «пингпонговую дипломатию». В результате США согласились, что единственным легитимным правительством Китая является пекинское коммунистическое правительство.

В 1971 году островной легитимный Китай, который сохранился в Тайване, вышибли из Организации Объединенных Наций. Его место в Совбезе ООН занял Пекин. А Тайваню пообещали, что Пекин не будет «возвращать» их военным путем.

Одновременно американская сторона провозгласила своей конечной целью «выведение всех американских войск с территории Тайваня». План альянса, конечно же, не удался. Америке так и не удалость найти общий язык с «красным Китаем», ради которого она пожертвовала верным союзником. А СССР получил в Совбезе ООН поддержку.

Конечно же этот текст не является прогнозом на будущее. Он только предположение на тему недавнего прошлого, которое произошло где-то далеко. Но с теми же ключевыми участниками при схожих исходных данных.

Россия делает все, чтобы узаконить свое присутствие в украинской политике. Равно как дискредитировать «проамериканское правительство в Киеве». В это время Европа старается не замечать заведомую бесперспективность урегулирования, где агрессор вынесен за скобки.

Сегодня ОРДЛО является оккупированной территорией. Все инициативы и заявления, исходящие оттуда – ничтожны. Но это изменится, если оставшиеся под управлением Москвы местные лидеры станут легитимной украинской властью.

В случае восстаний, социальных протестов, хаотизации страны, образований очередных псевдосепаратистских анклавов и утраты Киевом контроля над регионами не случится ли так, что единственной «легитимной Украиной» станет Донбасс? Кто знает. Особенно, если это будет самая стабильная часть Украины. Когда самой Украины уже не будет.