Молчание «антикоррупционеров». Почему нет протестов против возвращения Онищенко-Кадырова?

Онищенко-Кадыров последние годы был символом мегакоррупции для так называемых «антикоррупционеров». Поэтому возникает логичный вопрос, пишет на своей странице в Facebook журналист и народный депутат Верховной Рады Украины Татьяна Чорновол: «Почему разные Лещенки, Шабунин сейчас не выступают против Зеленского, который сдал округ 93 коррупционеру Онищенко-Кадырову?».

«Напомню, против Онищенко-Кадырова «Слуга народа» выставил его любимую женщину – мать маленького Кадырова, которая обычно в нужный момент снимется с дистанции. Также напомню, что совсем независимые, неподконтрольные Портнову – Богдану суды разрешили беглецу от уголовного преследования НАБУ, который 3 года скрывался за границей от правосудия, зарегистрироваться кандидатом. Суд решил, что он не прятался, суд не посмотрел что ВР давала разрешение на его арест, суд согласился, что он был в командировке и тяжело работал на страну!», – пишет народный депутат.

Далее задаются вопросы народному депутата Сергею Лещенко, который известен своей антикоррупционной риторикой в Верховной Раде и масс-медиа Украины, а также близостью к команде нынешнего президента Владимира Зеленского во время выборов. В настоящее время Лешенко просто исчез из публичного пространства и хранит молчание.

«Где Лещенко? Чего он молчит? Крутился у Зеленского, то теперь отвечай, что это? Твой долг заявить, что Зеленский обманул, предал, что никакой обещанной борьбы с коррупцией не будет, а наоборот, и команда Зеленского ведет к власти мега коррупционера Онищенко-Кадырова по мажоритарке и кучу разных слуг по списку, которые больше не проголосуют за снятие неприкосновенности с Онищенко-Кадырова, который не только украл миллиарды на газе, но и препятствовал конфискации денег Януковича в Госбюджет», – подчеркивает

Чорновол задает еще один вопрос: «А где грантожерський центр противодействия коррупции, который сейчас окопался у Вакарчука? Почему они не кричат своему партнеру Зеленскому об измене?». Депутат заверяет, что, тот, кто сейчас нанес такую пощечину Украине, как игнорирование сдачи избирательного округа под такой символ коррупции, как Онищенко-Кадыров, то и дальше буде молчать и не будет бороться.

«Скажу, когда я боролась с Онищенко-Кадыров, я была – «один в поле воин», меня поливали грязью все, ни один так называемый «антикоррупционер» не помог. Это потом, когда дело подхватило НАБУ, они начали пиариться на тушке Онищенко», – подчеркнула депутат.

Чому антикорупціонери не заклеймили «Слугу народу» за Онищенка?Онищенко-Кадиров останні роки був символом корупції для… Geplaatst door Тетяна Чорновол op Zaterdag 22 juni 2019

В заключение Чорновол делает вывод, что сейчас все если антикоррупционеры «снова воды в рот набрали», следовательно продемонстрировали, что они – «приспособленцы и трусы».