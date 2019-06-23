Парламентаризм в Украине: мифы о двухпалатном парламенте

Все чаще звучит предложение ввести двухпалатный парламент в нашем государстве. При этом существует ряд мифов относительно подобного нововведения.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук недавно обмолвился о гипотетической возможности введения двухпалатного парламента. По мнению Стефанчука, это позволит примирить мажоритарку и систему избирательных списков, пишет на страницах «Фокуса» экс-представитель Украины в Венецианской комиссии Владимир Пилипенко.

Хотя идея чисто гипотетическая, она сразу же вызвала шквал критики. Якобы это приведет к усилению роли региональных элит и грозит федерализацией страны. Хотелось бы подробно разобрать эти мифы.

Миф первый: двухпалатный парламент целесо­образен только в федеративном государстве или в государстве с постоянными монархическими традициями.

Двухпалатные парламенты функционируют более чем 70 государствах. Абсолютное большинство из них – успешные демократии: Австралия, Австрия, Великобритания, Италия, Канада, США, Япония.

Даже отдельные государства, бывшие члены Советского Союза, оценили преимущества двухпалатного представительного органа – Казахстан, Киргизия, Таджикистан, а также, как ни странно, Беларусь. То же можно сказать и о государствах бывшего соцлагеря – Польше, Чехии, Хорватии, Румынии. Эти унитарные республики сознательно создали двухпалатные парламенты как залог демократического развития.

Миф второй: двухпалатный парламент может привести к сепаратизму, федерализации и распаду государства.

Ни одного подобного случая в истории нет. Двухпалатность парламента характерна для стран с властью, подотчетной народу. Традиционно верхняя палата обеспечивает представительство регионов. Такая модель способна более качественно внедрять политику децентрализации и дерегуляции, поскольку обеспечивает максимальную репрезентативность публичной власти.

Миф третий: решение о создании двухпалатного парламента должно основываться на исторических традициях государственного управления.

В реальности бикамерализм непосредственно не связан с политическими обычаями отдельного государства или его историей. В основе лежит не принцип преемственности, а принцип государственнической целесообразности.

Так, США образовались в результате объединения по факту независимых государств – штатов, которые решили действовать вместе на международной арене. Как наиболее подходящую этой цели выбрали форму двухпалатного парламента, где конгресс и сенат совместно двигают федерацию вперед.

Миф четвертый: в двухпалатный парламент попадают нелегитимные депутаты.

В мире действительно есть пример недемократичного двухпалатного парламента – Федеральное собрание РФ. Оно состоит из двух палат: Государственной думы (нижней палаты) и Совета Федерации (верхней палаты).

Последнюю россияне не выбирают, а получают «сверху» людей, которые на самом деле не представляют региональные интересы. Но стоит ли удивляться, что в искривленной парадигме развития РФ также искривленными становятся и элементы демократии, которые пытается имитировать Кремль.

Миф пятый: бикамерализм – это новое явление для Украины.

Еще 16 апреля 2000 года на всеукраинский референдум вынесли четыре вопроса, один из которых звучал так: «Поддерживаете ли вы необходимость формирования двухпалатного парламента в Украине, одна из палат которого представляла бы интересы регионов Украины и способствовала бы их реализации, и внесение соответствующих изменений в Конституцию Украины и избирательное законодательство?» Такую идею поддержали 82% украинцев.

Однако Венецианская комиссия в заключении по имплементации результатов референдума раскритиковала идею создания второй палаты в Украине. Ключевой аргумент: слишком расплывчатая формулировка.

Понятно, что и сейчас реформа украинского парламента требует анализа с привлечением коллег из Венецианской комиссии. Сам же принцип формирования палат должен определяться одним-единственным критерием: насколько эффективно парламент нового формата сможет обеспечить отстаивание интересов граждан, а не партийных боссов или спонсоров.