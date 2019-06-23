Грузинский опыт отношений с Россией. Как разорвать порочный круг торговли с агрессором?

Итак, на примере событий в Грузии мы очередной раз видим, что налаживание каких-либо контактов с Россией в конце концов завершается использованием этих контактов против тебя.

С педагогической точки зрения это очень хорошо, что часть грузинских бизнесменов, которые выстроили свой бизнес на российских туристах пострадают – попытка заработать на торговле с врагом должна наказываться, пишет на своей странице в Facebook журналист и аналитик проекта «InformNapalm» Антон Павлушко.

«Это касается и попыток украинского бизнеса заигрывать с россиянами. Мол, война войной, но выход на российских рынок стоит больше призрачную национальную гордость», – заявил аналитик проекта «InformNapalm» в своем сообщении.

Бизнес, подчеркивает далее Павлушко, который за 20-30 лет научился только торговать с Россией и русскоязычные страны – вообще должны сдохнуть. Такие бизнесы существуют до первого же кризиса в отношениях с россиянами или первых же сложностях в отношениях с россиянами. А в этом плане проблемы с ними могут возникнуть на ровном месте просто, потому что они могут себе это позволить.

«Поэтому, если торгуешь с россиянами, то сам дурак и видел на что, шел. Какой смысл торговать с бедной региональной страной с глуповатым руководством? Если так любишь работать с понятными тебе славянами, у тебя под боком рынок Восточной Европы больше российского. И вообще, ЕС, США, Африка, Ближний Восток», – отмечает аналитик проекта «InformNapalm».

Далее Павлушко призывает сделайте вид, что вместо России – море, и выстраивать торговые и бизнес отношения исходя из этого.