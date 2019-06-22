Распахнутые ворота перед мегакоррупцией. В Украину возвращается схемы времен Януковича

Команда президента Зеленского возвращает во власть мегакоррупцию, собираясь поддержать на выборах одного из самых одиозных коррупционеров времен Януковияа и в постмайданной Украине – Онищенко-Кадырова.

Украинцы наивно полагали, что голосуя на президентских выборах голосовали за Владиимира Зеленского, потому что он против коррупции, но на самом деле, все, как раз наоборот, этим они открыли ворота мегакоррупции, как при беглом экс-президенте Януковиче, пишет на своей странице в Facebook журналист и народный депутат Верховной Рады Украины Татьяна Чорновол.

«И то, что Шестой апелляционный админсуд Киева обязал ЦИК зарегистрировать Александра Онищенко-Кадырова кандидатом в депутаты означает, что вся страна радостно и мажорно побежала в эти ворота», – говорится в ее сообщении.

Чоновол напоминает, кого украинцы сейчас собираются допустить в Раду: Александр Онищенко-Кадыров был «смотрящим» Януковича за нефтегазодобывающим бизнесом, после Майдана он отказался выполнять закон и платить налоги со своих предприятий в бюджет, отказался категорически, и не заплатил 3 млрд гривен, ограбил «Укргаздобыча» и «прихватизировав» государственные скважины, минимизировал уплату налогов для других участников частной нефтегазодобычи на миллиарды гривен, раздавал взятки.

«Он стал символом коррупции в постамайданной Украины! Более того он хвастался, что ему море по колено, что платил СМИ и активистам, и уничтожал любого политика, мешавшего его схемам. Онищенко-Кадыров препятствовал конфискации средств Януковича на сумму в 1.5 млрд долларов», – пишет депутат.

Однако, подчеркивает Чорновол, Онищенко-Кадыров – проиграл. Против него было возбуждено уголовное дело, Верховная Рада Украины дала согласие на снятие неприкосновенности с депутата Онищенко-Кадырова, после чего он сбежал за границу. Возвращения захваченных им еще при Януковиче скважин государству стало результатом антикоррупционного пути, по которому пошла Украина после Майдана.

«Я лично преследовала Онищенко-Кадырова, по моему заявлению было возбуждено дело в СБУ, которую продолжил НАБУ. Я знаю, как трудно бороться с мегакоррупционерами, и сколько грязи на меня было вылито через СМИ по заказу Онищенко-Кадырова», – подчеркивает Чорновол.

Депутат Татьяна Чорновол гордилась результатом, гордилась началом антикоррупционного пути по которому шла Украина после Майдана.

«А что теперь все было зря? Он вернетесь в Верховную Раду благодаря гречке в округе? За него проголосуют те же люди, что выбрали президентом Зеленского, когда голосовали против коррупции?», – с сожалением констатирует Чорновол.

Кстати, отмечает Чорновол, точно известно, что в избирательном округе Онищенко-Кадыров будет иметь неформальную поддержку президента Зеленского, и точно – не противодействие, поскольку от Зеленского в 93 округе зарегистрировано любовница Онищенко – мать его ребенка, олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова.

«Я, кстати, давно знала о близости Онищенко-Кадыров и спонсоров Зеленского и предупреждала, что в случае победы последнего, Онищенко-Кадыров может быть зарегистрирован, несмотря на то, что не жил последние 5 лет в Украине, как того требует Конституция. Пугала, что это произойдет по решению «политкорректного» суда, ведь после победы Зеленского «смотрящим» над судебной системой себя поставил Игорь Коломойский, а инструментом президентского влияния является личный адвокат Коломойского – руководитель президентской администрации Андрей Богдан», – подчеркнула Чорновол.

Александр Онищенко-Кадыров близок к окружению олигарха Коломойскогов, в своих схемах он сотрудничал с олигархом и входил в контролируемую его людьми фракцию партии «Возрождения» в Верховной Раде Украины. Но несмотря на то, что регистрация Онищенко-Кадыров была следующим логическим шагом, после победы Зеленского, депутат Чорновол до последнего в это не верила, думала, что команде президента не хватит цинизма, чтобы вернуть во власть собственными руками этот символ постмайданной коррупции – Александр Онищенко-Кадырова.

«А оказалось – хватило. Это даже не цинизм – это вроде «поржать». А для меня – это личная трагедия, потому что перечеркиваются все мои победы, добытые с таким трудом», – подчеркнула Чорновол.

Депутат констатирует, что теперь возникла ситуация, когда «шаг назад, два вперед» и надо продолжать борьбу против реванша. Чорновол не собирается сдаваться и жалеет, что расслабилась и решила, что Онищенко-Кадыров не зарегистрируется и не пошла кандидатом в депутаты в этом избирательном округе против Онищенко-Кадырова.

«Я рассматривала этот вариант… А теперь очень жалею, что я не пошла…», – подчеркнула Черновол.

Команда Зе повертає у владу мега корупцію через Онищенка-Кадирова. Українці наївно думали, що на Президентських… Geplaatst door Тетяна Чорновол op Zaterdag 22 juni 2019

В то же время, депутат, журналист и гражданка Украины Татьяна Чорновол обещает и дальше работать в избирательном округе, чтобы только не допустить «это зло, эту пощечину настоящим антикоррупционер» и окончательного реванша мегакоррупции в Украине.