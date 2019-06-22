Опыт Саакашвили для Зеленского. Уедет ли Верховная Рада в Кривой Рог?

Команду нового президента уже успели упрекнуть в том, что инициатива перенести президентский офис с улицы Банковой в другое место – в качестве варианта сейчас рассматривается Украинский дом – это попытка сместить акценты с социально-экономических проблем на совершенно неактуальные темы для общества, пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы».

Впрочем, страсть к переносу чего-то куда-то характерна не только для новой украинской власти. На днях пришло сообщение из далекой Индонезии – там хотят в 2024 г. начать переносить столицу из Джакарты, находящейся на острове Ява, на остров Калимантан.

Президент Индонезии Джоко Видодо в мае посетил Калимантан, чтобы выяснить, какие города могут стать новой столицей. Среди наиболее вероятных кандидатов – Баликпапан и Паланкарайя.

Нам эти названия ничего не говорят, а вот для индонезийцев это очень важно. Там переезд органов государственной власти из густонаселенной Джакарты (в агломерации проживает почти 31 млн) в другое место – топ-тема. Власти поясняют причину смены столицы ее перегруженностью и плохими экологическими условиями.

Киев, конечно, не Джакарта, но девятибалльные пробки на столичных дорогах, особенно в центре, давно стали нормой. Население столицы растет, а с ним и загруженность коммунальных служб, что делает город не совсем удобным для жизни.

Это одна из причин, которая может спровоцировать разговоры о переносе если не всех органов государственной власти, то их части в другой город. В свое время, правда давно, эта тема поднималась.

Даже назывался вариант – перенос правительственного квартала в пригород Киева Вышгород. Тем паче что у этого населенного пункта давняя история и давние властные традиции – еще в ХІХ в. он был центром удельного княжества. Но дальше разговоров тогда не пошли.

Известны и другие предложения. Например, в 2015 г. на сайте петиций президента была зарегистрирована петиция о переносе столицы в Одессу. Учитывая, что Одесская область на президентских выборах показала один из самых высоких результатов за Владимира Зеленского, такой вариант тоже выглядит вполне приемлемым – климат, море, любимые избиратели…

Правда, только на уровне разговоров. Ведь как правильно указывают историки, столица – это не только точка на карте, но и глубокий сакральный смысл. А Киев – второй Иерусалим, потому статус столицы отбирать у него не станут.

Другое дело – рассредоточить по стране органы власти. Так в свое время поступил Михаил Саакашвили, который сегодня очень хвалит Зеленского. В 2011 г., во времена его президентства, грузинский парламент согласился переехать из Тбилиси в Кутаиси.

Идея переноса парламента была озвучена Саакашвили еще в 2009-м. Тогда он говорил, что депутаты смогут работать сразу в двух городах: в Тбилиси будут проводиться комитетские слушания, а в Кутаиси – заседания.

«Это символ и инструмент развития второстепенных когда-то городов нашей страны. Более того, ускоренными темпами должна развиваться местная политическая жизнь», – говорил Саакашвили. Отметим, что еще до его правления, в 2006 г., в Батуми перенесли Верховный суд. Так что сама идея рассредоточения органов власти была не нова.

Для депутатских нужд в Кутаиси соорудили красивое современное здание, однако противники экс-президента Грузии заподозрили, что под благими намерениями скрывалось желание выселить законодательное собрание подальше от столицы, чтобы уменьшить риски протестных акций. Сейчас грузинский парламент вернулся в Тбилиси, а здание законодательного органа в Кутаиси планировали отдать МВД.

Но, судя по недавним событиям в законодательном собрании Грузии, которое захватили протестующие против пребывания там наглых российских депутатов, инициаторы возвращения парламента в Тбилиси, возможно, уже поняли, что сделали ошибку. В Кутаиси было бы тише.

Повторит ли Зеленский ход Саакашвили в Украине? Поживем – увидим. Если дела у него будут идти не лучшим образом, то тема переезда органов власти из столицы достаточно эффективная в качестве пиара – об этом точно все будут говорить.

Да и парламент – не целая столица, его можно переместить в другой город, куда-нибудь подальше, например, в родной для Зеленского пролетарский Кривой Рог. Пусть депутаты будут ближе к трудовому народу, а не к центральным телеканалам и киевлянам, которые имеют привычку время от времени поддерживать Майданы, выносящие со своих кресел президентов.