«Триумф» президента Зеленского. Главные последствия решения о конституционности роспуска парламента
Указ президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады признан конституционным. 21 июля состоятся парламентские выборы. Однако это не единственное событие, которому дал толчок высокий судебный вердикт.
Арсений Яценюк, глава политсилы, которой не удалось оспорить указ Владимира Зеленского, считает, что «в будущее заложена бомба – для следующего парламента, для действующего президента». По его мнению, все было сделано по требованию «общественной целесообразности», пишет Юрий Божич на страницах «Фокуса».
«Что произойдет через год, когда у новоизбранного парламента рейтинг будет недалек от рейтинга сегодняшнего? Так же, нарушая Конституцию, его распускать? Что произойдет с президентом, если его рейтинг не будет соответствовать общественным ожиданиям? Его также вопреки Конституции отправлять в импичмент?» – вопрошает лидер «Народного фронта».
Картина, которую он рисует, довольно мрачная. Однако если все-таки принять во внимание доводы КСУ, то все выглядит немного иначе. Топтание по Конституции началось не в суде, а в Верховной Раде.
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Ведь именно она не урегулировала в правовом поле вопрос прекращения деятельности коалиции. Кроме того, именно спикер парламента господин Парубий так и не предоставил в суд данные о персональном составе фракций БПП и «Народного фронта» с 29 марта (когда фракция «радикалов» заявила о выходе из коалиции) до 13 апреля 2016 года, когда якобы была создана новая коалиция. Кто входил в эти две «коалиционные» фракции в 2019 году – тоже неизвестно.
Иными словами, коалиция существовала в каком-то виртуальном режиме. При этом процедурные процессы в украинском парламенте шли полным ходом. Глава Верховной Рады избирался. Премьер-министр – назначался. Фактически страной правили в условиях сомнительной легитимности.
И одно из последствий решения КСУ – то, что теперь при желании, наличии политической воли и политической целесообразности можно, в принципе, поставить под сомнение все решения, которые были приняты в этот период. Вряд ли подобное будет иметь место в действительности.
Однако Украина – это страна, где крайне трудно предсказать прошлое. То есть то, как и кто способен трактовать его в обозримом будущем. И уж, по крайней мере, над теми, кто был ключевыми игроками в период «размытой коалиции», теперь всегда будет висеть дамоклов меч возможного возмездия. Просто потому, что это вполне логичный шаг. Это ведь законы «танцуют» от Конституции, а не наоборот.
Ожесточенная борьба вокруг роспуска парламента была обусловлена далеко не только тем, что депутаты пылали праведным гневом и единственным их благим намерением было – не допустить того, чтобы президент «подтерся Конституцией». Наши народные избранники в подавляющем большинстве не семи пядей во любу, но у них не отнять чувства самосохранения. Для многих из них – это второй инстинкт после инстинкта наживы.
Поэтому до сих пор еще под куполом Верховной Рады витает трупный аромат депутатской неприкосновенности, не имеющей никакого логического обоснования, кроме одного – спасения шкуры отдельных лиц в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. За эту неприкосновенность – только слегка в ином преломлении – в определенном смысле и боролись те, кто был сторонником подачи заявления в КСУ.
Возможно, сейчас, на обломках того, что они считают конституционным кораблекрушением, в их мечтах возникает благостная картинка, отсылающая к английской истории 17-го века и тому, как разрешился самый крупный конфликт между монархом и парламентом.
Тогда вначале был создан так называемый «короткий» парламент. Он не пошел на уступки Карлу Первому и менее чем за месяц был распущен. Следующий парламент получил прозвище «длинного». Он просуществовал более десятилетия. Именно в это время произошла буржуазная революция, а Карл Первый был казнен.
Однако 21-й век – не 17-й. Зеленский – не самодержец. А Украина – не Великобритания. Ни в каком смысле. В британском законодательстве прописано понятие «коалиционное правительство» – оно формируется, когда в Вестминстере возникает феномен «подвешенного парламента» (hung parliament), и ни одна из партий не имеет реального большинства и не может создать дееспособное правительство в одиночку.
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В послевоенный период такое положение дел возникло в 2010 году. Однако при этом никаких сомнений в том, что коалиция существовала в действительности (а не в грезах спикера) ни у кого не возникало. Кроме того, в Англии совершенно по-иному трактуется роль оппозиции. Как в 1952 году объяснял Уинстон Черчилль, «мы даже платим лидеру оппозиции зарплату в 2000 фунтов годовых за то, чтобы он держал правительство в ответе». Надо ли говорить, что буква закона на Туманном Альбионе соблюдается так же, как и его дух?
У нас же, в попытке соблюсти дух – создать рабочее правительство, – буквой попросту пренебрегли. За это и поплатились. И возможно, это не последняя расплата членов предыдущего парламента за их «грехи». Но все это, однако, никак не связано с апокалипсическими предсказаниями господина Яценюка. Скорее – с договороспособностью политсил, попадающих в Верховную Раду.
С ее перспективой. Договаривайтесь. Сулите златые горы господину Ляшко (надо полагать, он неслучайно распускал слухи о том, что председатель КСУ дважды встречалась с Зеленским; уж ему-то есть что терять), еще кому-нибудь. Не сможете скрепить все документом – придется уйти. Потому что предъявлять обществу фиговый листок мнимой коалиции уже не получится. И это хороший урок.