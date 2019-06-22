«Триумф» президента Зеленского. Главные последствия решения о конституционности роспуска парламента

Арсений Яценюк, глава политсилы, которой не удалось оспорить указ Владимира Зеленского, считает, что «в будущее заложена бомба – для следующего парламента, для действующего президента». По его мнению, все было сделано по требованию «общественной целесообразности», пишет Юрий Божич на страницах «Фокуса».

«Что произойдет через год, когда у новоизбранного парламента рейтинг будет недалек от рейтинга сегодняшнего? Так же, нарушая Конституцию, его распускать? Что произойдет с президентом, если его рейтинг не будет соответствовать общественным ожиданиям? Его также вопреки Конституции отправлять в импичмент?» – вопрошает лидер «Народного фронта».

Картина, которую он рисует, довольно мрачная. Однако если все-таки принять во внимание доводы КСУ, то все выглядит немного иначе. Топтание по Конституции началось не в суде, а в Верховной Раде.

Ведь именно она не урегулировала в правовом поле вопрос прекращения деятельности коалиции. Кроме того, именно спикер парламента господин Парубий так и не предоставил в суд данные о персональном составе фракций БПП и «Народного фронта» с 29 марта (когда фракция «радикалов» заявила о выходе из коалиции) до 13 апреля 2016 года, когда якобы была создана новая коалиция. Кто входил в эти две «коалиционные» фракции в 2019 году – тоже неизвестно.

Иными словами, коалиция существовала в каком-то виртуальном режиме. При этом процедурные процессы в украинском парламенте шли полным ходом. Глава Верховной Рады избирался. Премьер-министр – назначался. Фактически страной правили в условиях сомнительной легитимности.

И одно из последствий решения КСУ – то, что теперь при желании, наличии политической воли и политической целесообразности можно, в принципе, поставить под сомнение все решения, которые были приняты в этот период. Вряд ли подобное будет иметь место в действительности.

Однако Украина – это страна, где крайне трудно предсказать прошлое. То есть то, как и кто способен трактовать его в обозримом будущем. И уж, по крайней мере, над теми, кто был ключевыми игроками в период «размытой коалиции», теперь всегда будет висеть дамоклов меч возможного возмездия. Просто потому, что это вполне логичный шаг. Это ведь законы «танцуют» от Конституции, а не наоборот.

Ожесточенная борьба вокруг роспуска парламента была обусловлена далеко не только тем, что депутаты пылали праведным гневом и единственным их благим намерением было – не допустить того, чтобы президент «подтерся Конституцией». Наши народные избранники в подавляющем большинстве не семи пядей во любу, но у них не отнять чувства самосохранения. Для многих из них – это второй инстинкт после инстинкта наживы.

Поэтому до сих пор еще под куполом Верховной Рады витает трупный аромат депутатской неприкосновенности, не имеющей никакого логического обоснования, кроме одного – спасения шкуры отдельных лиц в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. За эту неприкосновенность – только слегка в ином преломлении – в определенном смысле и боролись те, кто был сторонником подачи заявления в КСУ.

Возможно, сейчас, на обломках того, что они считают конституционным кораблекрушением, в их мечтах возникает благостная картинка, отсылающая к английской истории 17-го века и тому, как разрешился самый крупный конфликт между монархом и парламентом.

Тогда вначале был создан так называемый «короткий» парламент. Он не пошел на уступки Карлу Первому и менее чем за месяц был распущен. Следующий парламент получил прозвище «длинного». Он просуществовал более десятилетия. Именно в это время произошла буржуазная революция, а Карл Первый был казнен.

Однако 21-й век – не 17-й. Зеленский – не самодержец. А Украина – не Великобритания. Ни в каком смысле. В британском законодательстве прописано понятие «коалиционное правительство» – оно формируется, когда в Вестминстере возникает феномен «подвешенного парламента» (hung parliament), и ни одна из партий не имеет реального большинства и не может создать дееспособное правительство в одиночку.

В послевоенный период такое положение дел возникло в 2010 году. Однако при этом никаких сомнений в том, что коалиция существовала в действительности (а не в грезах спикера) ни у кого не возникало. Кроме того, в Англии совершенно по-иному трактуется роль оппозиции. Как в 1952 году объяснял Уинстон Черчилль, «мы даже платим лидеру оппозиции зарплату в 2000 фунтов годовых за то, чтобы он держал правительство в ответе». Надо ли говорить, что буква закона на Туманном Альбионе соблюдается так же, как и его дух?

У нас же, в попытке соблюсти дух – создать рабочее правительство, – буквой попросту пренебрегли. За это и поплатились. И возможно, это не последняя расплата членов предыдущего парламента за их «грехи». Но все это, однако, никак не связано с апокалипсическими предсказаниями господина Яценюка. Скорее – с договороспособностью политсил, попадающих в Верховную Раду.

С ее перспективой. Договаривайтесь. Сулите златые горы господину Ляшко (надо полагать, он неслучайно распускал слухи о том, что председатель КСУ дважды встречалась с Зеленским; уж ему-то есть что терять), еще кому-нибудь. Не сможете скрепить все документом – придется уйти. Потому что предъявлять обществу фиговый листок мнимой коалиции уже не получится. И это хороший урок.