Импортировать российскую вату в Раду. В списках «Слуги народа» был обнаружен россиян

Благодаря усилиям украинских активистов его исключили из партийного списка. Однако, если от «Слуги народа» в Верховную Раду Украины пройдут такие депутат, как россиянин Михаил Соколов, то партия капитуляции Украины получит реальную власть.

Российский кандидат от «Слуги народа» Михаил Соколов решил не тратить время на объяснения своих связей с государством-агрессором, а просто заклеймил своих критиков олигархическими батраками и успокоился, пишет на своей странице в Facebook журналист и телеведущий канала «1+1» Сергей Иванов.

«Но рано. Потому что к нему, как к кандидату, остается куча как процедурных, так и мировоззренческих вопросов», – пишет блогер в своем сообщении.

Во-первых, до сих пор остается непонятным, прекратил ли Соколов работать в российской лоббистской компании «Kesarev consulting», той самой, что прозябает на Лубянке.

«Если нет, то какой целесообразностью партия «Слуга народа» аргументирует наличие в списках российского решалы?», – задает вопрос автор.

Вторым моментом, который отмечает Иванов является сомнение, что в партии «Слуга народа» в курсе о том, что перед тем, как попасть в списки этой партии Соколов пытался попасть в списки политсил «За жизнь» и «Батькивщина», и только после того, как ему это не удалось сделать это, он решил стать «слугой»

«Не свидетельствует ли это о его идеологическую всеядность и не собирается «Слуга народа», принимая забракованных другими партиями кандидатов, превратиться в свалку отходов украинского политического абортария?», – пишет блогер.

Третьим и наиболее важным с точки зрения анализа мировоззрения Соколова является его публикации, в частности его недавний блог на страницах «Украинской Правды».

«Я внимательно прочел колонку Соколова «Я – антипатриот» в «Украинской Правде»🔗, и это, простите, п####ц», – эмоционально прокомментировал Иванов свои впечатления от ознакомления с текстом Соколова

Далее приводится несколько цитат из упомянутой статьи.

• «Возникает вопрос, как решению крымской проблемы может помочь вступление в НАТО?».

• «Вот какого рода российского вмешательства призвано защитить Украину НАТО? Или НАТО готово выступать гарантом того, что украинская власть не повторить ошибок грузинской? ».

• «Разве попытка военной силой решить проблему Южной Осетии – не калька Чеченской компании? Почему же тогда украинский патриот за одни и те же действия осуждает Россию и поэт дифирамбы грузинского политикам, при этом как бы НЕ замечая проблемы Косово? ».

• «Грузия объективно слабее России, а Саакашвили уступает Путину в личных качествах».

• «Как можно поддерживать действия грузинских властей и осуждать Россию за их силовое пресечение?».

• «Если украинский патриотизм означает Овация Саакашвили и порицание России, несмотря на реальное положение дел, значит, патриотизм вреден Украине».

«Где гарантия, что скоро вся эта «раша тудей» не будет звучать из уст Соколова уже в Верховной Раде?», – задает свой вопрос Иванов.

Когда я писал пост о причинах, которые сделали мое депутатство, я вспоминал о ватном слой в партии «Слуга народа».

«Так, наши ватники – это наша данность, наша проблема, наша боль. Нам с ними жить, хотим мы этого или нет. Но ватники импортные – это уже слишком», – отмечает Иванов.

В конце своего сообщения Сергей Иванов просил помочь в распространение информации, так как еще есть время и возможности для очистки списков «Слуги народа».

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Кроме Иванова на появление Соколова в проходной части партийного списка «Слуги народа» обратил внимание видеоблогер Сергей Стерненко на своем канале в YouTube.

После вмешательства активистов, кандидата исключили из списка партии «Слуга народа», написал на своей странице в Facebook политический эксперт и блогер Кирилл Сазонов.

«Кандидата зовут Михаил Соколов, он действительно гражданин России, числится действующим исполнительным партнером российской компании Kesarev Consulting, которая официально занимается лоббизмом в России, Украине и Казахстане. Офис, естественно, на Лубянке, там традиционно находятся ключевые российские лоббисты», – заявил Сазонов.

По словам эксперта, россиянин Соколов в Украине является реальным руководителем лоббистской структуры «Всеукраинская аграрная рада».

«Формальным начальником там числится некто Любомир Дикун, но реально командует именно наш кандидат», – утверждает он.

Политолог подчеркнул, что до того, как попасть в проходную часть списка «Слуги народа», Соколов пытался пройти в Раду в списках «Оппозиционной платформы – За жизнь».

«Михаил Соколов на парламентское кресло настроился очень серьезно, но идти должен был… от «Оппозиционной платформы – За жизнь»!!! И «Всеукраинская аграрная рада» даже подписала с сооснователем партии Юрием Бойко соответствующий меморандум. Но препятствием стала сумма «взноса», которую потребовали у кандидата за проходное место в списке. Ну и хрен с ними, подумал Соколов, и пошел в «Слугу народа». Там, видимо, дешевле. За руку, конечно, никто не ловил, но в такие сложные и бесплатные миграции из проходной части списка «За жизнь» в проходную «Слуги народа» мне поверить трудно», – заявил он.

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Остается вопрос а сколько еще таких потенциальных и скрытых агентов российского влияния пытается попасть в Верховную Раду по спискам партии «Слуга народа»? Не получим ли мы в итоге влиятельную фракцию капитуляции Украины в новом парламенте?