Грузинский тревожный звонок для Украины. Какой новый гибридный план задумал Кремль?

Грузинам понадобились 6 лет, чтобы понять, как их использовала Москва. И это очень своевременно для Украины, где готовится совсем другая модель реванша.

Протесты в Грузии произвели на меня самые позитивные впечатления. Я ожидал чего-то подобного – грузинский народ легковозбудимый, особенно, когда оскорбляют национальное достоинство, пишет Андрей Пионтковский на страницах «Нового Времени».

То, что сделала Москва – прислав какого-то хама, который сел своей толстой задницей на место спикера в Грузии и начал объяснять, что грузины должны примириться с потерей Абхазии и Южной Осетии, и дружить с Россией – было чудовищной глупостью. Только представьте себе что-то подобное в Киеве.

Да и потом, последние президентские выборы в Грузии показали, что проект Иванишвили с его «Грузинской мечтой» провалился. Как мы видим, настроения резко меняются. В свое время Кремль использовал недовольство властью Саакашвили, совершившей ряд серьезных ошибок, и привел к власти своих ставленников.

Потребовались шесть лет, чтобы народ это понял, а потому я полагаю, что нынешние политические процессы в Грузии будут необратимыми. Грузинские протесты – толчок к досрочным выборам и очень большим изменениям в стране.

К тому же, это своевременная поддержка в очень тяжелый момент борьбы за независимость Украины, где готовится совсем другая модель реванша.

Я писал об этом ранее и моя мысль подтверждается. С каждым днем мы видим, как прокремлевская сволочь пролезает в украинскую Раду в качестве кандидатов партии «Слуга народа».

Проект, направленный на то, чтобы создать капитулянтское меньшинство, в Украине существует. Голосуют же за Медведчука около 15% населения. Но это меньшинство, а вот проект, который сейчас задумал Кремль, заключается в том, чтобы при капитулянтском меньшинстве в Украине создать капитулянтское большинство в Раде.

Ведь половина ее потенциального состава – кого ни возьми – совершенно неизвестные люди. Но если раскопать их биографии, то становится понятно, что все это люди, связанные с Коломойским, «Партией регионов» и достаточно промосковской позицией.

Существует серьезная угроза нового кремлевского варианта, и здесь уроки Грузии очень своевременны, и очень в помощь Украине.