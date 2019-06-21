Ренессанс кума Путина. Кто вдохнул жизнь в политического зомби – Медведчука

После Майдана казалось, что пророссийский политик – это политический труп. Но с высокой вероятностью сейчас он еще и станет депутатом украинского парламента.

19 июня социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты нового соцопроса. Согласно ему, «Слуга народа» – самая популярная ныне политическая партия Украины. За нее готовы голосовать 47% избирателей, рассказывает на страницах «Нового Времени» в своем видеоблоге Кристина Бердинских.

Похоже на то, что по крайней мере на данном этапе президентская партия достигла своего пика популярности. Ее рейтинг поддержки даже упал на несколько процентов, но это не существенно: «Слуга народа» опережает все другие партии, и пока ни одна из них не может составить ей конкуренцию.

На второй строчке рейтинга – партия Оппозиционная платформа «За жизнь». За нее готовы голосовать 11% граждан. С одной стороны, очень жаль, что вторая по популярности партия в Украине – пророссийская, а не проукраинская.

Но если присмотреться к цифрам повнимательнее, то становится понятно, что 11% – это тоже электоральная граница, за которую Оппозиционной платформе вряд ли удастся выйти.

И если эта партия все же займет второе место на выборах, у нее будет шанс побороться за политическое влияние в Раде, комитеты и руководящие должности в парламенте. И здесь наибольшую роль, несомненно, будет играть не Юрий Бойко, возглавляющий партийный список оппозиционной платформы, а Виктор Медведчук, который идет под третьим номером.

Вспомним, как Медведчук попал в официальный список этой партии. Почти год назад он заявил о том, что вступает в партию «За жизнь» Вадима Рабиновича. До тех пор последний раскручивал свою партию с помощью телевидения. У него были авторские программы на телеканалах 112-й и NewsOne.

Когда же Медведчук присоединился к партии Рабиновича, последний ушел в тень. Но кум Путина все же не забыл, кто вернул его в политику. Сейчас Вадим Рабинович имеет второе место в избирательном списке.

В ноябре 2018-го Медведчук стал главой политического совета партии «За жизнь». Затем эта партия объединилась с частью Оппозиционного блока во главе с Юрием Бойко. В результате образовалась новая политическая структура – Оппозиционная платформа «За жизнь».

Несмотря на то, что у лидера этого объединения, Бойко, в распоряжении большой медиаактив – телеканал Интер, больше всего заявлений сейчас делает все же Медведчук. И для этого у него появилось много площадок.

Речь идет о покупке им ряда информационных каналов. В октябре 2018-го друг и бизнес-партнер семьи Медведчука, народный депутат Тарас Козак, приобрел телеканал NewsOne. В декабре в медиагруппе Медведчука появился канал 112. Там больше освещают деятельность кума Путина – каждый его шаг и заявление.

Например, в прямом эфире на 112-м демонстрировали визит Бойко и Медведчука в Москву и их встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Медведчук будто испытывает нервную систему и правоохранительных органов Украины, заходя в своих шагах и заявлениях все дальше. В последнем интервью ВВС на реплику журналистов о том, что в Украине граждане относятся к нему отрицательно, он искренне отвечает, что и сам относится к ним так же. «У нас 60% считают Россию агрессором, а я не считаю», – добавил Медведчук.

Недавно у кума Путина появился еще один телеканал – ZIK. Его официально купил нардеп Тарас Козак. Теперь 112, NewsOne и ZIK – это единый медиахолдинг с одним генеральным продюсером. Надеяться, что канал сохранит свою редакционную политику, не стоит. Пример других двух телеканалов холдинга показывает: правила меняются очень быстро.

Некоторые народные депутаты призвали президента Владимира Зеленского срочно созвать заседание СНБО по поводу ситуации в информационном пространстве. Забывая добавить, что Виктор Медведчук вернулся в украинскую политику и медиабизнес именно из-за молчаливого согласие украинской власти в первые годы после революции достоинства.

Надеяться на то, что Медведчук успокоится на покупке третьего телеканала, тоже не стоит. Он шаг за шагом, сантиметр за сантиметром, возвращает себе влияние, хотя после Майдана и казалось, что пророссийский политик в Украине – это уже давно политический труп. Но с высокой вероятностью он еще и станет депутатом украинского парламента.

Ренессанс Медведчука начался при Петре Порошенко, и теперь это уже проблема Зеленского. Медведчук не станет украинским патриотом, не откажется от поездок в Москву на встречи с российскими должностными лицами. Он останется тем, кем есть – кумом и другом Путина, но с депутатским мандатом.

Очень надеюсь, что Медведчук останется все же маргинальным, а украинская власть начнет на него реагировать.