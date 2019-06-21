Тайны партийных касс: как политсилы Украины добываю финансы в период выборов

Взносы от учителей и врачей, непрозрачное финансирование и краудфандинг – методы добывать и прятать «партийное золото» обширны и разнообразны.

Приближающиеся досрочные выборы – мероприятие весьма затратное для всех участников процесса. Денис Сарбей на страницах «Деловой Столицы» попыталась разобраться в хитросплетениях финансирования партий, выделив при этом два направления – официальные отчеты о спонсорстве и движении средств на счетах и серую помощь от крупного и среднего бизнеса, которую партии нигде не отражают.

«Слуга народа»

В целом спонсоров партии можно условно разделить на две большие группы влияния. В первую входит сам президент и его приближенные, а во вторую – люди одного из главных бенефициаров победы Зеленского Игоря Коломойского.

За первый квартал 2019 г. президентской партии перечислили около 100 млн грн (из них 82 млн грн от физлиц и 22,8 млн – от юрлиц). В том числе президент лично внес около 10 млн грн, его жена – 1,5 млн грн. Аналогичную сумму вложили братья Сергей (первый помощник президента) и Борис Шефиры и по одному миллиону – жены братьев Лариса и Елена. При этом по партийному списку никто из семьи Шефиров не баллотируется. Кроме того, 1,5 млн не пожалел руководитель диджитал-направления штаба партии Михаил Федоров (№ 6 списка). Новый глава партии Дмитрий Разумков (№1) вложил в «Слугу народа» всего 98 тыс. грн.

Спонсировала партию и группа влияния, в которой присутствуют люди, связанные с Коломойским. Среди них Валентина Стародубцева, бухгалтер адвокатского объединения «Пукшин и партнеры» (здесь большую часть своей карьеры работал новый глава АП Андрей Богдан), – 1,2 млн грн; Зоя Касперчик, еще один компаньон Игоря Пукшина, – 1,15 млн грн, а также Константин Стародубцев, возглавляющий компанию «Промышленная комплектация», – 1,7 млн грн.

Кроме больших доноров, по 100 тыс. грн в партийную кассу пожертвовали скандально известные юристы Валерий Павсюк и Евгений Веничук, первый «прославился» как руководитель «Австро-Венгерской лизинговой компании», до смены названия бывшей «Укррослизингом». Именно она отсудила у Киева 2 млрд грн за вагоны столичного метрополитена, причем на первом этапе структуру связывали с небезызвестным Юрой Енакиевским.

Двое адвокатов стали работать в фирме, когда она перешла бывшему российскому, а ныне украинскому олигарху Павлу Фуксу, и поспособствовали взысканию с Киева миллиардного долга. При этом Веничук является учредителем компании «Військовий мисливець-інвест», которой совместно с ним владеют люди из орбиты Фирташа и Левочкина.

Во время кампании ряд СМИ и некоторые кандидаты, которые так и не попали в списки «Слуги народа», утверждали, что проходными местами в списках партий торгуют. Такие слухи, естественно, появлялись и на выборах, прошедших ранее.

Желающим зайти в парламент якобы предлагают «пожертвовать» $3-5 млн,а желающим пойти по округу – от $300 тыс. Доказательств продажи мест в списках, разумеется, нет, и утверждать, что та или иная партия этим занимается, мы не можем, но полностью исключать это в украинских реалиях не стоит.

«Батьківщина»

Официально партию Юлии Тимошенко давно финансируют никому не известные люди и члены партячеек на местах, фамилии которых ничего не говорят большинству украинцев. В сумме в первом квартале юрлица и физлица вложили в партию почти 300 млн грн (224,5 и 64 млн грн соответственно).

Как и во время нашумевшего в прошлом году скандала с финансами партии, доноры «Батьківщини» иногда просто не помнят, сколько транзакций и когда они осуществляли, а часто и вообще об этом впервые слышат. Явный признак серой схемы в финансировании партии – много одинаковых платежей по 149 тыс. грн, переведенных на счета в один день.

Вне всякого сомнения, примкнувший к Тимошенко и ставший вторым номером списка партии олигарх Сергей Тарута тоже помогает своей новой политсиле, но о точных цифрах его пожертвований ничего не известно.

Звание одного из главных спонсоров «Батьківщини» по-прежнему принадлежит Константину Бондареву (№14 списка) – главе киевской облорганизации партии с 2010 г. и одному из самых верных и приближенных к Тимошенко людей. Помочь партии деньгами может и Валерий Дубиль (№ 8), владеющий несколькими рынками в Черниговской области.

Как известно, украинские олигархи, финансируя партии, любят диверсифицировать свои вложения. Похоже, этот принцип применил и Виктор Пинчук – его «послом» в списке Тимошенко может быть Елена Кондратюк (№5), жена гендиректора пинчуковского медиахолдинга Александра Богуцкого. Также с олигархом связывают нынешнего нардепа от БПП Ольгу Белькову, ставшую №17 списка «Батьківщини».

На уровне слухов в числе спонсоров партии Тимошенко также фигурируют молдавский олигарх Влад Плахотнюк и американский бизнесмен украинского происхождения Александр Киселев, более известный как Алекс Ровт.

«Оппозиционная платформа – За жизнь»

ОПЗЖ Виктора Медведчука и Юрия Бойко в первом квартале показала на счетах 768,5 тыс. грн. Из них 701,6 тыс. грн внес Медведчук, а все остальное – еще несколько физлиц.

Сред них – основатель федерации дзюдо в Виннице Донатас Пискун, руководитель ОО «Киевская областная благотворительная еврейская община» Марк Тальянский и директор ассоциации «Украинско-израильская торговая палата» Вячеслав Ушкевич. При этом в прошлом году ОПЗЖ имела на счету 1,2 млн грн.

Среди крупных бизнесменов, которые имеют все возможности помогать партии, но чей вклад не отражен в официальной отчетности, можно назвать самого Бойко, совладельца телеканала «Интер» Сергея Левочкина (№5 списка), нардепа Нестора Шуфрича (№7), Наталью Королевскую (№4), чье состояние оценивается в $200 млн и чей родной брат некогда работал замминистра регионального развития в правительстве России.

Также на 10-м месте в списке Тарас Козак – связанный с Медведчуком политик и бизнесмен, владелец более полутора десятков предприятий, в том числе официальный собственник информационных телеканалов, которые относят к пулу Медведчука.

Еще одним потенциальным спонсором можно считать Григория Суркиса (№17), старшего брата владельца ФК «Динамо» (Киев). Нельзя не упомянуть и скандального застройщика Вадима Столара (№11), который в настоящее время имеет немалое влияния на решения, принимаемые Виталием Кличко и его столичной администрацией.

«Оппозиционный блок»

Как известно, «Оппоблок» раскололся осенью прошлого года, при этом группу Фирташа-Бойко изгнали из партии. За право на название идут судебные разбирательства, а воссоединения ахметовского и фирташевского (де-факто ставшего медведчуковским) крыльев, которое предсказывали перед выборами, так и не произошло – самый богатый украинец решил в качестве партнеров по выборам остановиться на «партии мэров» во главе с Геннадием Кернесом и Геннадием Трухановым. Объединенную структуру решили все-таки называть «Оппоблоком». Тем более удивительно, что, несмотря на внушительный список отцов-основателей, в отчетности партии за первый квартал стоят одни нули.

«Европейская солидарность»

Партия Петра Порошенко не спешит показывать доноров – на сайте НАПК ее финотчета пока нет. Однозначно можно говорить лишь о том, что профинансировать кампанию «Европейской солидарности» Порошенко может и в одиночку, несмотря на то что за пять лет его капиталы не увеличились, а уменьшились.

Но, скорее всего, спонсоров будет несколько. Может подставить плечо давний соратник Игорь Кононенко, который идет на выборы по одному из мажоритарных округов Киевской области. Могут помочь и нынешние народные депутаты, например, совладелец «Першої приватної броварні» Роман Мацола, председатель наблюдательного совета фармацевтической компании «Дарница» Глеб Загорий, а также Александр Третьяков.

«Голос»

Как и у «Европейской солидарности», официальных данных по молодой партии Святослава Вакарчука «Голос» пока нет. В партии утверждают, что применили принцип краудфандинга – сбора денег «всем миром» на благое дело – вернее, для нужной организации.

Сколько таким образом удалось собрать, точно неизвестно, но практика украинского партийного строительства подсказывает, что без вливаний от крупных спонсоров очень быстро раскрутить с нуля новый политпроект практически невозможно. И такие крупные спонсоры в орбите «Голоса» все же заметны.

Партию Вакарчука с самого начала связывают с олигархом Виктором Пинчуком и чешско-украинским бизнесменом, владельцем компании Dragon capital и совладельцем издания «Новое время» Томашем Фиалой. Некоторые издания утверждают, что партию поддерживает американский миллиардер Джордж Сорос. Естественно, в «Голосе» отрицают сотрудничество с Пинчуком и Фиалой, а Вакарчук на съезде лично прокомментировал вопрос финансирования.

«Мы собираем пожертвования с малого и среднего бизнеса. Уже 25-30 млн собрано. Часть денег придет от крупных, но их нет в списках, и это точно не олигархи», – заявил он.

Позже фронтмен «Океана Эльзы» назвал трех первых доноров партии. «Голос» поддержали инвестиционный банкир Сергей Фурса, работающий в упомянутой Dragon capital, региональный президент компании Jacobs Douwe Egberts Тарас Лукачук, а также экс-президент оператора мобильной связи компании «Киевстар» Петр Чернышов – все они не вошли в партийный список.

В целом досрочная кампания и списки партий, которые в ней участвуют, показывают, что основные игроки украинского политикума уловили тренд на всеобщее обновление – в Раду идет множество молодых лиц, неизвестных украинцам.

Вместе с тем в том, что касается финансирования партий, новизны гораздо меньше, и за «новыми лицами» частенько можно увидеть тени тех, кто и раньше вкладывал деньги в политику. И вкладывал отнюдь не бескорыстно.