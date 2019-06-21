В новой Верховной Раде Зеленский вынужден пойти на коалицию со Смешко и Вакарчуком

Перед новой Верховной Радой встанут вопросы о решение серьезных проблемы в экономике и других сферах жизни Украины. Поэтому очень важно, что выбранный украинцами парламент был способен сформировать правительство профессионалов.

Такое правительство может быть сформировано только если в коалицию с партией президента Владимира Зеленского войдет «Сила и Честь» Игоря Смешко и «Голос» Святослава Вакарчука. Отметим, что Игорь Смешко сумел привлечь в свою политсилу многих профессионалов с опытом работы в различных сферах бизнеса и государственного управления, пишет на своей странице в Facebook народный депутат Верховной Рады Украины Вадим Денисенко

«Сегодня стало ясно, как будет выглядеть новая коалиция в будущем парламенте. Это будет «Слуга народа», «Голос» Вакарчука и «Сила и Честь» Игоря Смешко. Об этом официально заявил представитель Владимира Зеленского в парламенте», – пишет депутат.

Подчеркивается, что именно от новой коалиции будет зависеть то, как пройдут газовые переговорыс Россией. Уже сейчас все понимают, что «Северный поток-2» не будет запущен до 1.01 2020, а это значит, что от качества переговоров с «Газпромом» зависит «газовое будущее» Украины на несколько лет вперед.

«Сейчас, мы должны понять несколько простых истин. 21 июля мы выбираем не новые или старые лица, мы выбираем то, как будет развиваться наша экономика, наша свобода слова и, наконец, наше желание бежать или не бежать из этой страны», – подчеркнул

Далее говорится о том, что мировая экономика начинает замедляться (уже сейчас минус 0,6% по прогнозам Всемирного банка), а значит снова может начаться рецессия во всем мире. Сейчас об этом никто даже не хочет говорить, потому что во время выборов все обещают золотые горы. Но в этот период, при убитом командой Гонтаревой внутреннем кредитовании, Украина может получить серьезные проблемы в целом ряде экспортных отраслей. И именно этим должна срочно будут заняться новая Верховная Рада и новое правительство Украины.

«Мы последние двадцать лет говорим о том, что надо реформировать академию наук, но от этих выборов зависит одна простая вещь – а новое правительство способно будет заменить команду столетнего Патона на группу опытных управленцев-интеллектуалов? Именно опытных управленцев, а не просто новых лиц», – отметил

Далее автор пишет, что проблемных сфер в современной Украине очень много и каждая из них требует к себе серьезного профессионального подхода.

«Вы знаете, что за аномальной жары у нас есть угроза резкого обмеления Днепра и Днестра? Так вот, обмеление происходит не только из-за жары, а еще и потому, что через коррупционные схемы нескольких ведомств у нас почти невозможно легально чистить реки? Мы дальше будем давать кучке людей зарабатывать на взятках или начнем реально бороться за чистый и полноводный Днепр? И подобных вызовов есть масса, включая войной, Оборонпромом, атомной отраслью и т. д. Наша глобальная угроза – это популизм», – подчеркнул депутат.

Поэтому, 21 июля, украинцы будут голосовать за премьера-прагматика или премьера-популиста. И второй вариант – это минус миллион украинцев в течение следующего года.