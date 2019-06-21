Скандал на Межпарламентской Ассамблеи православия: в Тбилиси прогнали российских творцов «православного союза»

После того, как в ходе гибридных войн, организованных Москвой, у небольшой кавказской республики были отобраны 20% территории, т.е., произошло ее фактическое расчленение, россияне предлагают грузинам вступить в «православный союз». Именно такую идею привез 20 июня 2019 г. в Тбилиси российский депутат-коммунист Сергей Гаврилов в рамках проведения Межпарламентской Ассамблеи православия, пишет на страницах портала группы «Информационное Сопротивление» редакция секции «Дельта».

Представитель КПРФ вел себя крайне вызывающе: пребывая в чужом государстве, говорил на русском языке и уселся в кресло спикера грузинского парламента вместо Ираклия Кобахидзе.

Известно, что Гаврилов посещал Абхазию, которую Тбилиси считает оккупированной территорией, а еще «участвовал в войне против Грузии», а также в Приднестровье. Его речь о «союзе» прервали оппозиционные депутаты из партий «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение». Они потребовали, чтобы российская делегация покинула парламент.

Позже руководство правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» заявило, что произошла «протокольная ошибка» и прервало международный парламентский форум, в котором принимают участие 100 делегатов из 25 стран.

В итоге российская делегация вернулась в гостиницу в центре Тбилиси. У входа в здание собрались люди, которые требовали от Гаврилова публично извиниться за свой вызывающий поступок и немедленно покинуть Грузию.

Некоторые участники акции пытались попасть внутрь здания и требовали личной встречи с депутатом. Когда Гаврилов и его спутники покидали здание гостиницы, их попытались облить водой и забросали бутылками. Затем участники акции протеста направились к зданию парламента и потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе, который находится с визитом в Азербайджане.

Оппозиция объявила его предателем. Кобахидзе заявил, что немедленно бы отреагировал на случившееся, если бы находился в стране.

«К сожалению, у меня не было возможности немедленно отреагировать, исходя из того, что я не нахожусь в Грузии. Я немедленно потребовал приостановить сессию, как только узнал о случившемся», – заявил он.

Зато молниеносно отреагировала президент Грузии Саломе Зурабишвили: «Какой православный союз может существовать с той страной, которая является оккупантом не только наших территорий, но и борется с религией, христианскими правилами… Здесь нет ничего православного! Для России это обычный метод, когда религия используется для достижения политических целей», – написала она в социальных сетях.

Тем не менее, это не удовлетворило народ и оппозиционные силы. Они дали правящей партии срок в 1 час для отставки трех высокопоставленных чиновников – председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури. После истечения срока участники акции ворвались на территорию парламента. Полиция, оснащенная дубинками и щитами, пытается остановить их вторжение.

Следует отметить, что полиция не применяет дубинки или другие спецсредства, пытаясь мирно вытеснить участников акции с территории парламента. Как бы не завершилось текущее противостояние в Грузии уже сейчас можно сделать ряд выводов.

Во-первых, сегодняшний пример демонстрирует, насколько активно российская сторона использует религиозную тематику для реализации своих политических интересов и ведения гибридной агрессии. Раскроив Грузию на части, агрессор теперь хочет целиком ее поглотить, ссылаясь на общность религии.

Здесь следует упомянуть и поддержку российскими спецслужбами раскольнической деятельности экс-патриарха УПЦ КП Филарета, который в интересах и с помощью Москвы разрушает единство ПЦУ.

Во-вторых, очень важно отслеживать и мониторить деятельность пророссийских политических сил, которые готовы на любые шаги, чтобы реализовать желания и указания кремлевских кураторов.

В-третьих, грузинский народ показал свои мобилизационные возможности в противостоянии циничному поведению россиян, которые чувствуют себя в стране полноправными хозяевами. Сегодня простые грузины указали эмиссарам Москвы красную линию, за которую нельзя переходить.

Грузины показали, что они не по зубам россиянам, которые не оставляют надежд гибридным путем подчинить себе их страну, прикрываясь религиозной тематикой.