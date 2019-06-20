Воля народа Украины. Как Конституционный суд обосновал свое решение

Сегодня одновременно несколько СМИ сообщили, что Конституционный суд наконец-то вынес свое решение по делу о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента. Большинством голосов КСУ признал указ главы государства конституционным.

И хотя официальное оглашение решения суда было обнародовано намного позже и ближе к вечеру 20 июня, после опровержения информации, что такого решения нет, как и неизвестна была еще правовая логика судей КСУ, сомнений в том, что суд встал на сторону президента, практически ни у кого уже не было, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

Теперь можно делать первые выводы из случившегося. Тем более что информацию о признании указа конституционным подтверждали очень многие источники и растиражировали украинские масс-медиа. Да и само решение уже стало доступно.

Вот обоснование принятого КСУ решения, принято в пользу указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады Украины:

«… Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ; народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления (часть вторая статьи 5 Конституции Украины). Это принципиальное положение конкретизируется предписанием статьи 69 Конституции Украины о том, что народное волеизъявление осуществляется через выборы.

Конституционный Суд Украины констатировал, что решение конституционного конфликта народом путем проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины отвечает требованиям части второй статьи 5 Конституции Украины.»

Похоже, что 16 судей Конституционного суда из 17, которые своим голосованием и обеспечили это решение, руководствовались скорее политической логикой, чем правовой. То ли общественный запрос на роспуск парламента был решающим, то ли 73% голосов, отданных за Зеленского, имели такой эффект, но точка зрения о том, что указ не соответствует Основному Закону, проиграла.

И это притом что о прекращении работы коалиции де-юре (была ли она де-факто в данном случае значения не имеет) было объявлено 17 мая, когда спикер Андрей Парубий заявил об этом из президиума парламента и президент, согласно Конституции, мог получить право на роспуск парламента только по истечении 30 дней и только в том случае, если не сформирована новая коалиция.

Зеленский же в своем указе апеллировал к тому, что коалиция не существует с 2016 г., с чем, судя по всему, и согласился Конституционный суд.

Сложность юридической ситуации состоит в том, что понятие коалиции парламентских фракций в украинском законодательстве прописано в Конституции, при этом, если механизм формирования коалиции хотя бы приблизительно описан в Основном Законе, то условий прекращения работы коалиции нет вообще.

В статье 83 Конституции указано, что «основания формирования, организации деятельности и прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины устанавливаются Конституцией Украины и Регламентом Верховной Рады Украины».

При этом в законе о Регламенте о коалиции нет упоминания вообще, соответственно, нет никаких юридически регламентированных процедур, которые бы означали прекращение работы или даже выход депутата или фракции из коалиции. Соответственно, правового пути признания коалиции отсутствующей на сегодняшний момент не существует.

И если решение взять за точку отсчета в этом пути объявление спикера о прекращении существования коалиции выглядит хотя бы логично – глава парламента основывается на решении фракции о выходе из большинства, то решение Конституционного суда, по сути, делегирует право определять существует коалиция или нет президенту, что несколько странно, ведь он – это другой орган власти.

Таком образом, КСУ создал прецедент, благодаря которому именно президент теперь может решать, существует коалиция или нет, причем не совсем понятно какими критериями тот должен пользоваться. Теперь любой президент в любой момент может решить, что коалиции не существует и распустить парламент.

Последнее несколько смещает баланс полномочий в парламентско-президентской республики в сторону президента, увеличивая его полномочия и давая тому основания не только распускать парламент в любое удобное ему время, но и рычаги влияния на депутатов, которые будут более сговорчивы под угрозой роспуска.

Помнится не так давно четвертый украинский президент уже увеличивал свои полномочия через нужное решение Конституционного суда, что ни для него, ни для страны ничем хорошим не закончилось. И вряд ли Зеленский хотел бы повторять его путь.

Конечно, судьи КСУ и искушенные адвокаты, выступающие на стороне президента, найдут некие хитроумные аргументы, которыми смогут объяснить решение КСУ. Вот только, какие бы объяснения не звучали, спорность решения КСУ очевидна уже сейчас. У трети судей КСУ ведь тоже есть свои аргументы.

Разумеется, украинское законодательство можно будет привести в соответствие с решением Конституционного суда, внеся изменения в закон о Регламенте Верховной Рады, где детально прописать механизм прекращения работы коалиции, обязать некие органы власти вести списки депутатов-коалициантов и условия внесения в них изменений, чтобы президент как минимум не мог произвольно определять пора распускать парламент или еще нет.

Тем более, другого выхода вернуть ситуацию с коалицией в некое русло законности просто нет, поскольку решения КСУ оспорить и отменить невозможно.

Ну, и подытоживая, нужно добавить еще один момент, уже не совсем правовой. Если абстрагироваться от формального права, то в качестве воспитания молодого и неопытного политика, указ президента было бы крайне полезно признать неконституционным, чтобы у главы государства, получившего рекордную поддержку избирателей, не началось головокружение от успехов.

Президент не должен забывать, что, помимо «воли народа», к которой тот любит апеллировать и которой легко манипулировать, есть еще и закон, и его необходимо соблюдать независимо от политической целесообразности и воли народа.

Ведь не редкость, когда за сомнительными с точки зрения закона решениями, популярные политики начинают принимать и откровенно незаконные. И очень не хочется, чтобы Зеленский отобрал у Лукашенко звание последнего диктатора Европы.