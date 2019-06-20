Майдан для Портнова. Студенты Киевского университета против одиозного соратника Януковича

После восстановления одиозного Андрея Портнова в должности профессора Киевского университета, над страной замаячил почти незаметный, но все же призрак следующего Майдана.

И это серьезный повод задуматься, как самому Портнову, так и президенту Владимиру Зеленскому, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

Собственно, случившееся параллельно с инаугурацией Зеленского, возвращение одиозного юриста времен Виктора Януковича, стало одним из главных признаков реальности реванша пророссийских сил в Украине.

При этом Андрей Владимирович не просто тихо прилетел в страну, но и сопроводил свое возвращение несколькими громкими публичными заявлениями в духе того, что при новой власти «активисты, патриоты, порохоботы» и прочие неприятные Портнову люди «начнут потихоньку исчезать», «кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то вообще».

Звучало это не просто как бахвальство безнаказанного чиновника из команды Януковича, но и как достаточно откровенная угроза. Но Портнов не только угрожал, но и начал претворять свои угрозы в жизнь, разумеется, исключительно законными методами, не «вообще».

Госбюро расследований он завалил заявлениями о преступлениях экс-президента Виктора Януковича, а Киевский окружной админсуд, на который, как утверждают, Портнов сохранил сильнейшее влияние, штамповал решения в пользу Игоря Коломойского и его активов. Сам Игорь Валерьевич также не скупился на публичные комплименты в адрес Андрея Владимировича, рассказывая об их давнем партнерстве и о том, что «морально на его стороне».

И хотя формально Портнов к команде президента Зеленского отношения не имеет, о чем заявлял в том числе и Коломойским, возвращение одиозного юриста и его деятельность у граждан напрямую ассоциируется с президентством Зеленского, а потому волей-неволей президент политически ответственен за все, что может говорить и делать Портнов.

Частью триумфального возвращения Портнова, помимо прочего, стало и его восстановление в должности профессора кафедры конституционного права Киевского госуниверситета, о чем СМИ стало известно19 июня. Правда, сам Портнов пояснил, что его не восстановили в должности, а заново приняли на работу, что суть дела меняет крайне мало.

Как бы там ни было, а с 1 сентября Портнов будет обязан учить студентов конституционному праву, за что ему помимо оклада будут полагаться также и надбавки за звания, ученую степень и выслугу лет.

Разумеется, реакция патриотической общественности на эту новость последовала моментальная и соответствующая. Против возвращения Портнова к преподаванию выступили известные политики, общественные деятели и, что самое важное студенты университета.

Последние потребовали у ректора отменить приказ о трудоустройстве одиозного профессора и извиниться за это назначение, в свою очередь студенты анонсировали акцию протеста под стенами ВУЗа.

Портнов в ответ не преминул возможностью поерничать над студентами, написав в соцсетях: «Я поддерживаю любой протест, кроме голодовки. Граждане должны свободно выражать свои мысли и проводить досуг в любом удобном для них формате».

Плевать, он дескать хотел, на студенческие протесты, пусть, мол, мальчики и девочки развлекаются, как им нравиться. Было бы странно ожидать от Портнова чего-то другого, например попытки найти со студентами общий язык, после всего написанного и сделанного этим человеком мнение о нем у мало у кого может поменяться.

Но столь откровенно пренебрежительный ответ – это все же ошибка. Легкомысленное отношение к студенческим протестам очень много кому выходило боком. За примером далеко ходить не нужно, Революция Достоинства тоже ведь начиналась как преимущественно студенческая акция протеста, к которой многие относились несерьезно. Дескать, покричат, попоют и пойдут по домам…

Чем все это закончилось, в том числе и лично для Портнова, напоминать не нужно.

И не важно, чем закончится анонсированная на ближайшее время студенческая акция, уже лето скоро студенты разъедутся на каникулы, но они обязательно вернутся осенью и если до этого времени конфликт не удастся решить (а Портнов четко дал понять, что не намерен обращать на возмущенную молодежь внимания), то ситуация может разгореться очень серьезно, вплоть до срыва начала учебного года и массовых беспорядков.

А студенческому юношеству, склонному к максимализму и обостренному чувству справедливости, чтобы воспылать праведным гневом многого не надо.

Чем руководствовался ректор, принимая одиозного Портнова на работу, мы не знаем, но сейчас он далеко не в самой приятной ситуации. С одной стороны он рискует навлечь на себя гнев возмущенного студенчества, которое скорее всего поддержат СМИ, с другой он может «дать заднюю» и отменить приказ, как того требуют протестующие, но тогда есть риск ввязаться в судебную тяжбу с Портновым, который скорее-всего захочет восстановления на работе.

Отказаться от преподавательства мог бы и сам Портнов, удовлетворившись формальным возвращением в университет, но он, похоже, не для того возвращался в Украину, чтобы подчиняться протестующим студентам. Так что история со студенческим протестом вполне может иметь продолжение и достаточно бурное.

Что же касается президента Зеленского, то ему также было бы неплохо обратить внимание на ситуацию с Портновым, ведь, повторимся, именно с ним ассоциируется возвращение одиозного юриста и именно на президента может перекинутся народное недовольство. Сейчас Зеленский наслаждается всеобщей любовью 73% украинских избирателей, но так будет не вечно и именно он окажется главным виновником реванша людей Януковича.

Сейчас Зеленский мог бы как минимум высказаться на предмет того, имеет ли Портнов, в вину которому вменяют в том числе и «конституционный переворот» Януковича, моральное право учить чему-то украинскую молодежь.

Да и в целом Зеленскому стоит как-то активнее дистанцироваться от одиозных деятелей эпохи Януковича, как бы ему не хотелось получить на парламентских выборах голоса избирателей юго-востока.