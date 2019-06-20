Российская угроза Европе и Украине. Что готовит Кремль в качестве нового оружия?

Cнятый HBO и Sky UK мини-сериал «Чернобыль» – настоящий шедевр. И должен быть обязателен к просмотру каждым европейским лидером и парламентарием, особенно в Германии, пишет на страницах портала «Atlantic Council» старший научный сотрудник и редактор канадского журнала «National Post» Дайан Фрэнсис, перевод подготовлен изданием «Новое Время».

Он рассказывает о ядерной катастрофе, произошедшей в апреле 1986 года на Чернобыльской АЭС. Эта история – пример технологической некомпетентности Москвы, политического предательства и пренебрежения человеческими жизнями. Вместо того, чтобы эвакуировать огромную область вокруг эпицентра катастрофы, чиновники обрезали телефонную связь, а также привезли 6 тысяч военнослужащих, чтобы удержать в ней жителей.

Многим неизвестно, что европейский апокалипсис был предотвращен учеными, которые поняли, что нужно осушить воду под горящим ядром во избежание теплового взрыва, который мог взорвать и три соседних реактора. Трое украинских рабочих вызвались открыть шлюзы, чтобы предотвратить детонацию и распространение радиации, способной уничтожить половину Европы, сделав ее непригодной для проживания на тысячи лет.

Количество смертей и раковых заболеваний среди украинцев с тех пор неисчислимо возросло, а зона в 4000 квадратных километров (почти в два раза больше Люксембурга) – до сих пор остается закрытой.

33 года спустя Россия остается экзистенциальной угрозой для Европы и Украина вновь ее главная жертва. Это подходящий фон для проведения саммита в Берлине между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским. Новый лидер Украины был рожден в Кривом Роге – 550 км от Чернобыля, на момент катастрофы ему было 8 лет.

Россия продолжает убивать украинцев на востоке, на протяжении пяти лет после захвата и оккупации 7% Украины и планирует обойти и еще больше ослабить страну с помощью строительства трубопровода Северный поток-2 в Германию.

В данный момент Россия поставляет одну треть природного газа в Европу и доставляет его через три трубопровода – один через Беларусь и Польшу, другой через Украину и Словакию и Северный поток. Северный поток-2 заменит первые два и создаст опасную инфраструктурную зависимость.

Поэтому 20 из 28 стран Евросоюза выступили против строительства этого трубопровода. Последствия для Украины окажутся плачевными и не только потому, что она потеряет 3 млрд транзитных пошлин в год (количество, которое она тратит на оборону от России), но и потому, что Россия таким образом сможет лишить страну снабжения, открыв путь к усилению контроля или ее повторному завоеванию.

«После того, как Северный поток-2 будет построен, Путин сможет делать с Украиной все, что захочет и тогда его армия потенциально окажется на восточной границе Евросоюза», – предупреждал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий два года назад.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает проект, но обещает при этом гарантировать безопасность Украины. Учитывая российский послужной список в области нарушения законов, норм и договоров – это полная чушь.

Очевидно, что Путин ее перехитрил. Он кооптировал бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера (и извечного соперника Меркель), сделав его чрезвычайно богатым председателем комитета акционеров в Nord Stream AG и российской нефтяной компании Роснефть. Его трубопровод превратит Германию в газовый центр и предоставит дешевый газ для их промышленности.

Но как только российский газ наводнит Европу – цены упадут, поставки из России увеличатся, вытесняя западноевропейские, что даст России больше рычагов влияния в Евросоюзе. Поэтому даже президент США Дональд Трамп грозит санкциями, чтобы не дать Европе стать «пленницей» Москвы. К счастью, Дания отложила Северный поток-2 в ожидании длительной экологической экспертизы.

Кроме того, ЕС планирует ввести антимонопольные ограничения для Газпрома. От компании потребуют «разъединить» трубопровод – это означает, что она не может быть его собственницей и должна предоставить доступ к трубе конкурентам.

Также важно то, что оба ведущих кандидата грядущих выборов в Европейскую комиссию выступают против этого трубопровода. Лидером является представляющий Германию Манфред Вебер, который год назад сказал: «Я против этого проекта. Он не совпадает с интересами Европейского союза». И вторым вероятным кандидатом является Маргрет Вестагер из Дании, известная своей антироссийской и антимонопольной позицией.

Российский проект должен был быть отклонен сразу. Северный поток 2 – это новый ход Путина в шахматной партии, нацеленной на разделение Запада и уничтожение Украины. Германия же продолжает играть в шашки.

Независимость Украины от Советского союза разрушила империю, целые поколения украинцев заплатили чудовищную цену. Самое время Европе осознать свою ответственность за этот достойный народ, желающий освободиться из лап российской тирании.