Вояж Зеленского по Европе. Как оценить итоги визитов президента Украины в Париж и Берлин?

Когда-то я начинал свой рабочий день с того, что спрашивал у пресс-секретаря, не написали ли случаем какой-то гадости об Украине в российских СМИ. Если мне отвечали, что нет, я понимал, пишет на страницах «Нового Времени» украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с 2007 по 2009 год Владимир Огрызко: значит, не сработало.

По реакции врагов Украины сейчас примерно так же можно оценить и визиты Зеленского в Париж и Берлин. Прямые комментарии по России мне не встречались – там, как уже говорилось, выжидают и анализируют. Но если пророссийская колонна в виде «Оппозиционной платформы» все время говорит, что «все еще хуже, чем при Порошенко», значит позиция сохранена.

Результаты увидим уже в июле, когда внешнеполитические советники стран Нормандской четверки согласуют или же нет повестку дня, и станет известно, быть ли встрече. Вот тогда Россия быстро начнет раскрывать карты и станет понятно, меняется ее позиция или остается такой же, как при предыдущем украинском президенте.

Как только в обсуждении зайдет речь о новом формате и других важных для Украины темах, мы так же до конца поймем и позицию западных партнеров. Хотя сейчас все собеседники и заявили, что тема территориальной целостности обсуждению не подлежит, а все санкции будут сохранены – то есть, позиция неизменна.

Зеленский уже второй раз встречается с президентом Франции Макроном, хотя пока рано говорить, что между ними сложилась какая-то особая форма сотрудничества или личные связи. Безусловно, существует такое понятие как человеческая симпатия, и порой она очень неплохо работает. Намеки на нечто подобное между Зеленским и Макроном присутствуют, и учитывая противоречия по важным для нас вопросам, меня эта перспектива не слишком вдохновляет.

Позиция Франции относительно возвращения России в ПАСЕ и «Северного потока-2», если говорить дипломатично, не слишком позитивная, а если недипломатично – то может даже и пророссийская. Хотя они там и находят свои аргументы и доказательства того, что надо что-то делать. Да, делать действительно надо – но только не за счет Украины.

И если этот личностный момент между двумя президентами и есть, то на сегодня он еще не работает. Но, возможно, сработает позже.

Вопрос возвращения России в ПАСЕ может стать настоящим тестом на то, ценности или цены возьмут верх в подходах западных лидеров. Если победят цены – так называемые прагматичные подходы, когда что-то «выгодно», «потому что так надо» или «всем будет лучше», но за счет Украины – это будет означать начало заката Совета Европы как такового.

Это будет шаг в сторону девальвации ценностей, который позволит многим странам смотреть на нарушения прав человека сквозь пальцы, а в случае замечаний показывать на Россию, которой все можно, а значит можно и нам. Из такой дальновидной перспективы на этой организации можно будет ставить печальную точку.

Конечно, этот акт в пьесе не последний. Возможно, на следующей неделе мы отметим, что у европейских лидеров на первом месте все-таки ценности, и по меньшей мере сейчас, анализируя позиции правительств – и прежде всего французских властей – ситуация, к сожалению, не вдохновляет.

Как можно оценить первые внешнеполитические шаги Зеленского? Во всяком случае я могу сказать, что мне нравится то, что изменения курса не произошло. Расставлены четкие акценты как в отношении России, так и необходимости ее сдерживания как страны-агрессора и наказания за то, что она делает.

Принципиально важно, что подтвердился курс на ЕС и НАТО. Вопрос лишь за тем, как эти красивые правильные лозунги будут реализовывать – как только это начнет вырисовываться, появится и возможность дать оценку практическим шагам Зеленского.