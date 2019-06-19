Странный выстрел. Почему украинцы не поверят в случайную гибель Дмитрия Тымчука?

Эта новость тут же облетела все СМИ. При чем сразу же была названа и главная версия смерти депутата – неосторожное обращение с наградным пистолетом во время чистки. Несколько позже и уже как бы между прочим были высказаны и другие версии – самоубийство или убийство. По имеющейся на сегодня информации тело Дмитрия обнаружила его жена в квартире, вызвала скорую, но было уже поздно, пишет Тарас Клочко на страницах издания «Деловая Столица».

Примечательно, что о смерти депутата СМИ узнали очень быстро. «Дмитрий Тымчук погиб. 40 минут назад. Чистил дома оружие и застрелился по неосторожности», – тут же написали СМИ. Но, как информация дошла до журналистов так быстро, да еще и с готовой версией обстоятельств смерти? Все это выглядит несколько странно.

Разумеется, расставить все точки над «і» должно следствие, и мы надеемся, что так оно и будет. Но сейчас основная версия смерти Тымчука выглядит очень сомнительно, и совершенно очевидно, что большинство украинцев в нее не поверят.

Итак, Дмитрий Тымчук профессиональный военный, который точно знает, как устроено огнестрельное оружие, и умеет с ним обращаться. Крайне сомнительно, что он допустил столь грубую оплошность при чистке пистолета, которая стоила ему жизни. Человек, регулярно обращающийся с оружием уже на автомате должен проверять не остался ли случайно патрон в патроннике.

Можно конечно предположить, что депутат во время работы с оружием был нетрезв, но такая версия не совсем сходится с тем, что известно о Тымчуке. Дело в том, что автор этих строк несколько лет жил в одном подъезде с депутатом и имел возможность регулярно встречаться с ним, как это обычно бывает с соседями – в лифте, на лестничной площадке, в супермаркете возле дома и так далее.

Тымчук не только ни разу не выглядел пьяным или под воздействием неких психотропных препаратов, от него никогда даже немного не разило алкоголем (в лифте запах перегара скрыть достаточно трудно). Да и в парламенте, насколько это известно, Дмитрий Борисович всегда был адекватен и спокоен. Это, конечно, ничего до конца не доказывает, но делает версию о случайном выстреле не слишком вероятной.

А вот самоубийство полностью исключать нельзя. Учитывая, как быстро появилась в СМИ версия гибели по неосторожности, складывается впечатление, что ее вбросили вполне осознанно, чтобы что-то прикрыть. Этим вполне могло быть и самоубийство.

Быстрое появление версии о смерти из-за несчастного случая может некоторым образом обезопасить покойного от излишнего любопытства общественности в отношении его личной жизни, психического состояния и так далее, то есть всего того, что близкие погибшего не хотели бы выносить на всеобщее обсуждение.

Ну, и наконец последняя версия – умышленное убийство. Ее тоже исключать совершенно нельзя, у Дмитрия Тымчука однозначно хватает недоброжелателей, особенно по ту сторону линии разграничения, ведь информация, которую передавал Дмитрий Борисович из оккупированной территории (есть большая вероятность, что далеко не вся эта информация была публичной) могла здорово навредить оккупантам, как в имиджевом плане, так и в чисто военном.

И сейчас об этой версии могут не говорить, как об основной, прикрываясь историей со случайным выстрелом во время чистки оружия, чтобы дезинформировать исполнителей и заказчиков.

Как бы там ни было, пока мы не знаем всех подробностей произошедшего, версий можно выдвигать огромное множество. Остается лишь надеется, что соответствующие органы внесут ясность и страна узнает правду о гибели народного депутата.