Политика

Разворот ЕС к России. Крымские санкции – инструмент или символ?

Меркель заверяла Зеленского, что санкции против России за аннексию Крыма останутся в силе до деоккупации всех украинских территорий. В то же время ЕС наблюдается разворот в сторону России.

На переговорах с новым украинским президентом Владимиром Зеленским федеральный канцлер Ангела Меркель подчеркнула, что санкции, которые были введены против России после аннексии Крыма, останутся в силе вплоть до восстановления территориальной целостности Украины, пишет Виталий Портников на страницах «Крым.Реалии».

На первый взгляд, это очень обнадеживающий и ясный сигнал: международное сообщество не собирается мириться с нарушением права, какие бы шаги ни предпринимала Москва, санкции будут сохраняться, пока в Кремле не решатся на изменения в политике.

Но, с другой стороны, на Западе все чаще говорят о возможности ослабления других санкций – начиная от отказа от санкций, которые были введены против России в ПАСЕ. Во время визита Владимира Зеленского в Париж об этом ясно сказал президент Эммануэль Макрон, да и Ангела Меркель не стала отрицать такой возможности.

Берлинский вояж Зеленского. Почему Меркель останется недовольной?

И тут возникает очень простой вопрос: что же такое «крымские санкции» – инструмент или символ?

Мы прекрасно помним, что сами по себе санкции, которые были введены после аннексии Крыма, не стали серьезным ударом для российской экономики. Смысл санкционной политики Запада – в постоянном наращивании давления на Кремль.

В создании у российского руководства четкого понимания, что в случае продолжения им агрессивных действий это давление может привести к невосполнимым экономическим потерям для страны и создать угрозу для выживания самого режима Владимира Путина.

Только в этом случае в Кремле могут хотя бы задуматься об изменении своей политики. Но если санкции будут ослабевать, тогда в Москве в очередной раз убедятся, что движутся в нужном направлении.

Что прав был не бывший американский президент Барак Обама, который рассчитывал на кумулятивный эффект санкций, а действующий российский президент Владимир Путин, убежденный, что рано или поздно Запад вынужден будет смириться с российскими решениями – никуда не денется!

Минские соглашения. Что они дали Украине?

И, очевидно, любой отказ от санкционного давления может привести именно к таким последствиям. Сколько бы западные политики ни убеждали сами себя и нас, что те же санкции, введенные в ПАСЕ, ничего не изменят в практическом смысле для российской экономики, зато сохранят за россиянами возможность обращаться в ЕСПЧ, а вот только сигнал в Москве, уверен, будет воспринят совершенно иначе.

Потому что после изменений в самом механизме санкционной политики в Совете Европы российские парламентарии получат отличную возможность укомплектовывать свою делегацию теми, кем сочтут нужным – в том числе и «депутатами от Республики Крым». И да, эти люди приедут в Страсбург и будут работать в одном зале с депутатами от стран, которые формально не признают аннексию Крыма – например, с депутатами Бундестага.

Не станет ли такой поворот событий насмешкой над словами Ангелы Меркель о том, что «крымские санкции» против России сохранятся в любом случае?

Автор Виталий Портников
Источник Крым.Реалии
Тоже интересно
Политика

Берлинский вояж Зеленского. Почему Меркель останется недовольной?

Политика

Минские соглашения. Что они дали Украине?

Политика

Первый месяц президентства Зеленского. Какие выводы можно сделать уже сейчас?

Политика

Обуховский зашквар на выборах в Верховную Раду: российский украинофоб помогает «Слуге…

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Берлинский вояж Зеленского. Почему Меркель останется недовольной?

Минские соглашения. Что они дали Украине?

Первый месяц президентства Зеленского. Какие выводы можно сделать уже сейчас?

1 из 326