Берлинский вояж Зеленского. Почему Меркель останется недовольной?

Президент Владимир Зеленский продолжает свой мини-тур по странам Евросоюза. Причем по странам, известным как лидеры блока с приличествующими статусу амбициями – Франции и Германии. И продолжает расстраивать этих лидеров, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

С президентом Эмманюэлем Макроном Зеленский встретился 17 июня и умудрился даже несколько раз если не пресечь попытки французского коллеги «продавить» мыслеформы о «прямом диалоге» с боевиками и возвращении РФ в ПАСЕ, то хотя бы несколько осадить своего визави. В Берлине, куда президент Украины направился ночью, Зеленский темп не сбавлял.

Определенно, ключевой темой его встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель стал российско-европейский (по большей части – немецкий) проект газопровода «Северный поток-2». Вернее, не столько эта тема была ключевой, сколько позиции Меркель и Зеленского. Отношение Меркель и Берлина в целом к российской трубе – это секрет Полишинеля.

А вот что касается Зеленского и его мнения, доселе отсутствие в какой-нибудь мере отчетливой внешнеполитической линии у Банковой сохраняло интригу: свернет ли с пути, согласится ли «похоронить» украинскую ГТС или все же нет? Оказалось, что шестой президент решил не выходить за рамки, очерченные предшественником.

На брифинге с главой немецкого правительства Зеленский без обиняков заявил, что у Германии и Украины «диаметрально противоположные взгляды» на строительство второй нитки «Северного потока».

При этом украинский президент, очевидно, воспроизводил подготовленные в Министерстве иностранных дел тезисы. Это говорит о том, что пусть Павла Климкина, скорее всего, сменит Вадим Пристайко (а в пользу этого свидетельствует одобрение кандидатуры порошенковской «Европейской справедливостью»), но по крайней мере на уровне МИДа внешнеполитический вектор еще некоторое время останется неизменным или хотя бы не пророссийским.

И сейчас, отметим, МИД явно «разгулялся». Сперва заявление по «Северному потоку», а затем Зеленский непрозрачно намекнул Меркель, что, дескать, надеюсь, не будете выкручивать руки, если Киев не примет условия, озвученные во время газовых переговоров с Россией.

Что же до возвращения российской делегации в ПАСЕ, о чем вспомнила канцлер ФРГ (но при условии), то Зеленский озвучил позицию Киева во время встречи с ближайшим в Европе союзником Меркель – Эмманюэлем Макроном: Кремль не осуществил «соответствующие шаги» для возвращения в ПАСЕ. Фактически же Зеленский, как и в Париже, да и в Брюсселе, использовал риторику Порошенко. Даже больше.

Справедливости ради, стоит отметить, пятый президент себе не позволял таких прямолинейных оборотов, стремясь к более обтекаемым дипломатическим формулировкам. У Зеленского, естественно, такого опыта и навыков нет. И артикуляция для Берлина более жестких месседжей может быть на руку Украине, если рассматривать текущее газовое противостояние не как конфликт между Украиной, Польшей, Балтией и сторонниками «Северного потока» в ЕС, но как противостояние между Россией, лоббистами проекта и Соединенными Штатами, которые пытаются поглубже пустить корни на европейском рынке энергоресурсов.

Зеленскому не помешало бы несколько улучшить условное первое впечатление в глазах Белого дома, который неоднократно давал понять, что бизнесмену Игорю Коломойскому и его людям не место в команде нового президента Украины. С другой стороны, есть риск, что Берлин в союзе с Парижем могут заломить немалую цену за столь прямолинейный демарш.

В результате адвокаты РФ в Евросоюзе могут решить, что у них появилось право более не юлить, а усилить давление на Киев с целью покончить с войной на Донбассе и оккупацией Крыма, однако не в пользу Украины. В таком случае Зеленскому и его команде придется надеяться на то, что на другой чаше весов окажется американская гиря, не уступающая европейской. Ну и, конечно же, адаптироваться под меняющийся с подачи Вашингтона рынок.