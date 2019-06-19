Политика

Берлинский вояж Зеленского. Почему Меркель останется недовольной?

Слова шестого президента Украины о «Северном потоке-2» точно понравятся Вашингтону.

Президент Владимир Зеленский продолжает свой мини-тур по странам Евросоюза. Причем по странам, известным как лидеры блока с приличествующими статусу амбициями – Франции и Германии. И продолжает расстраивать этих лидеров, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

С президентом Эмманюэлем Макроном Зеленский встретился 17 июня и умудрился даже несколько раз если не пресечь попытки французского коллеги «продавить» мыслеформы о «прямом диалоге» с боевиками и возвращении РФ в ПАСЕ, то хотя бы несколько осадить своего визави. В Берлине, куда президент Украины направился ночью, Зеленский темп не сбавлял.

Определенно, ключевой темой его встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель стал российско-европейский (по большей части – немецкий) проект газопровода «Северный поток-2». Вернее, не столько эта тема была ключевой, сколько позиции Меркель и Зеленского. Отношение Меркель и Берлина в целом к российской трубе – это секрет Полишинеля.

А вот что касается Зеленского и его мнения, доселе отсутствие в какой-нибудь мере отчетливой внешнеполитической линии у Банковой сохраняло интригу: свернет ли с пути, согласится ли «похоронить» украинскую ГТС или все же нет? Оказалось, что шестой президент решил не выходить за рамки, очерченные предшественником.

На брифинге с главой немецкого правительства Зеленский без обиняков заявил, что у Германии и Украины «диаметрально противоположные взгляды» на строительство второй нитки «Северного потока».

При этом украинский президент, очевидно, воспроизводил подготовленные в Министерстве иностранных дел тезисы. Это говорит о том, что пусть Павла Климкина, скорее всего, сменит Вадим Пристайко (а в пользу этого свидетельствует одобрение кандидатуры порошенковской «Европейской справедливостью»), но по крайней мере на уровне МИДа внешнеполитический вектор еще некоторое время останется неизменным или хотя бы не пророссийским.

И сейчас, отметим, МИД явно «разгулялся». Сперва заявление по «Северному потоку», а затем Зеленский непрозрачно намекнул Меркель, что, дескать, надеюсь, не будете выкручивать руки, если Киев не примет условия, озвученные во время газовых переговоров с Россией.

Что же до возвращения российской делегации в ПАСЕ, о чем вспомнила канцлер ФРГ (но при условии), то Зеленский озвучил позицию Киева во время встречи с ближайшим в Европе союзником Меркель – Эмманюэлем Макроном: Кремль не осуществил «соответствующие шаги» для возвращения в ПАСЕ. Фактически же Зеленский, как и в Париже, да и в Брюсселе, использовал риторику Порошенко. Даже больше.

Справедливости ради, стоит отметить, пятый президент себе не позволял таких прямолинейных оборотов, стремясь к более обтекаемым дипломатическим формулировкам. У Зеленского, естественно, такого опыта и навыков нет. И артикуляция для Берлина более жестких месседжей может быть на руку Украине, если рассматривать текущее газовое противостояние не как конфликт между Украиной, Польшей, Балтией и сторонниками «Северного потока» в ЕС, но как противостояние между Россией, лоббистами проекта и Соединенными Штатами, которые пытаются поглубже пустить корни на европейском рынке энергоресурсов.

Зеленскому не помешало бы несколько улучшить условное первое впечатление в глазах Белого дома, который неоднократно давал понять, что бизнесмену Игорю Коломойскому и его людям не место в команде нового президента Украины. С другой стороны, есть риск, что Берлин в союзе с Парижем могут заломить немалую цену за столь прямолинейный демарш.

В результате адвокаты РФ в Евросоюзе могут решить, что у них появилось право более не юлить, а усилить давление на Киев с целью покончить с войной на Донбассе и оккупацией Крыма, однако не в пользу Украины. В таком случае Зеленскому и его команде придется надеяться на то, что на другой чаше весов окажется американская гиря, не уступающая европейской. Ну и, конечно же, адаптироваться под меняющийся с подачи Вашингтона рынок.

Автор Владислав Гирман
Источник Деловая Столица
Тоже интересно
Политика

Странный выстрел. Почему украинцы не поверят в случайную гибель Дмитрия Тымчука?

Политика

Разворот ЕС к России. Крымские санкции – инструмент или символ?

Политика

Минские соглашения. Что они дали Украине?

Политика

Первый месяц президентства Зеленского. Какие выводы можно сделать уже сейчас?

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Странный выстрел. Почему украинцы не поверят в случайную гибель Дмитрия Тымчука?

Разворот ЕС к России. Крымские санкции – инструмент или символ?

Минские соглашения. Что они дали Украине?

1 из 243