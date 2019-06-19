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Минские соглашения. Что они дали Украине?

Когда мы спорим о Минских соглашениях, нужно четко понимать, зачем их заключали.

Задача Минска была не в том, чтобы вернуть Донбасс, а в том, чтобы дать Украине передышку. Ту самую, которая нужна была нам после Дебальцево, рассказывает в своем видеоблоге на сайте «Крым.Реалии» Павел Казарин

Минские соглашения подписывали, чтобы сократить потери и выиграть время для перевооружения, и реформ. Они нужны были для того, чтобы поставить активную фазу войны на паузу.

Эти соглашения попросту выиграли нам время. Пока армия держит внешний периметр, у нас есть возможность менять страну.

Если мы ей не воспользуемся, винить нам будет некого.

Автор Павел Казарин
Источник Крым.Реалии
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