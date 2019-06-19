Обуховский зашквар на выборах в Верховную Раду: российский украинофоб помогает «Слуге народа»

В Василькове и Обухове на кандидата от «Слуги народа» Дубинского работает украинофоб и политтехнолог «Единой России» Палютин.

Вероятно, на выборах в Верховную Раду по 94 округу (Васильков Обухов) на кандадата от партии «Слуга народа» Александра Дубинский работает Филипп Палютин – политтехнолог с неоднозначными взглядами, сообщают «Хроники Обухова» со ссылкой на компромат от «Страстей».

Мы так понимаем, Игорь Валерьевич считает, что на округе в Василькове никто не может баллотироваться, кроме него и ЗЕда. Однако они (Игорь Валерьевич и ЗЕд) сейчас заняты экзекуцией целой страны. И поэтому – выпускают Дубинского.

Но выпускают Сашу на округ не просто так, а в наморднике. Имя этого намордника – политтехнолог «Единой России» Филипп Палютин. Именно он сопровождает Сашу в поездках по округу и следит, чтобы Саша «давал про скорые» и не начал что-то задвигать матом бабулькам. Фото Саши и Филиппа уже опубликовано в ФБ, например, на странице Святослава Батова.

ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ- Давай, выпускай урода.- Я думаю, урод спит.- Тогда пойди и разбуди его. («Криминальное чтиво»,… Geplaatst door Страсти op Dinsdag 18 juni 2019

Всем давно известно, что два ключевых пассажа любого ролика Дубинского – «Дубинский зашкваривает» и они (неважно, кто) – «тупые».

Так вот, Саша. То, что происходит с твоим баллотированием в Василькове – это зашквар и феноменальная тупость. Выбрать из сотен предложений на рынке технологов самого лютого и самого тупого ватника, работавшего на партию Путина – надо уметь. Лютого – потому что Палютин ненавидит Украину и Майдан, а тупого – потому что даже не утруждает себя это скрыть.

Итак, сеанс разоблачения Саши и его локального кукловода. Пишут, что главной проблемой Палютина является его работа на экс-регионала Шахова. На самом деле Шахов – сущий пустяк, каприз художника, московский джентльмен в поисках десятки.

В 2011 году Палютин работал на выборах в Законодательное собрание Вологодской области РФ и вел кандидата от «Единой России» Константина Симакова.

Регионального менеджера Газпрома и главу местной ячейки «Единой России». Как с гордостью пишет Палютин в своем резюме, сфера его задач была – «Организация и контроль работы штабов в трех районах области».

В 2012 году Палютина повысили, и он уже вел работу двух районных штабов Ярославля на выборах президента РФ. Штабов, разумеется, Путина. Как указано в резюме, вопросами Филиппа были «работа с ЛОМами», «контроль и планирование финансирования штабов» и «координирование работы двух «спецпроектов».

Последнее – особенно интересно. Потому что в РФ нет спецпроектов, а тем более на выборах президента РФ, которые велись без ведома ФСБ.

Саша, ты не спрашивал, что там за спецпроекты вел Филипп? И будут ли они теперь применяться в Василькове? А может, уже применяются? Может, об этом у Филиппа стоит спросить СБУ?

Но, возразят некоторые читатели, что с того, что работал в РФ? Зарабатывал деньги человек. Тем более, публичную информацию о работе Палютина на «Единую Россию» и Путина можно найти только в период до российской агрессии.

Можно было бы даже отчасти согласиться с этими доводами, но, во-первых – бывших технологов «Единой России» и Путина – не бывает. Даже мелких. А во-вторых – страницы Палютина в соцсетях. Которые показывают, что работал Филипп на Россию и Путина не только по финансовым причинам, но и по идейным.

Прежде всего, уже как-то сразу греет душу и настраивает на нужный лад тот факт, что технолог Дубинского до сих пор ведет страницу в исконно русской сети «Вконтакте». Мелочь, но, как говорили кураторы спецпроектов Филиппа, в нашем деле мелочей – нет.

Впрочем, и страница в ФБ технолога отличается только нюансами. Так, в ФБ Филипп пишет, что он родом из Киева, а вот «Вконтакте» гордо значится: «Россия, Москва» (хотя Филипп уже побеспокоился, и сменил и там).

Но что же там писал господин Палютин в соцсетях во время Майдана, например? 14 декабря 2013 года – репост ватного русского сайта «Боевики евромайдана открыли охоту на киевлян». И не просто репост, а с комментарием Палютина – «И это действительно происходит!!!».

Даже не знаем, как бедный москвич уцелел во время этого бандеровского шабаша. 15 декабря 2013-го – репост видео «Майдан – путч олигархов по указу США и ЕС». 16 декабря – пост-крик души «Очень жаль, что киевляне недооценили Монтян» – по поводу провала кремлевской адвокатессы на довыборах в Раду.

В начале 2014 года – различные антиукраинские и антимайданные демотиваторы, не будем утомлять ими читателя. И, наконец, прекрасное.

Прошло полгода со старта российской агрессии на Востоке и почти год с начала Майдана, и 14 октября 2014 года Палютин пишет в «Вконтакте»: «Уважаемые друзья, постящие картинки Правого сектора, собирающие деньги на краску, поклонники майдана, войны в нашей стране, сепаратисты, ПТН-ПНХ-шники, евроинтеграторы и прочие псевдопатриоты. Пожалуйста, сделайте добро, удалитесь из друзей сами».

Разумеется, живя в Москве, когда все вокруг пра-а-аклинают пра-а-аклятых бендеровцев, как-то некомфортно читать в ленте проукраински настроенных друзей. А о том, что, как минимум, в 2014 году Палютин жил в Москве, свидетельствует его пост от 26 июня 2014 года.

Где он рассказывает душераздирающую историю об «обычном дне в Москве» – как у него украли номера автомобиля, он заплатил мошенникам, но они вернули только один номер. Он вызвал полицию, и из-за этого пришлось отменить важную поездку в Вологду.

Ну и чтоб развеять сомнения о геополитических воззрениях технолога Дубинского – цитата из интервью Палютина в августе 2012 года, когда он консультировал партию Натальи Королевской.

«Мне кажется, что у Украины должен быть свой путь. Но мы должны объединяться и с Россией, и с Белоруссией, потому что мы едины и территориально, и исторически. Мне кажется, что Советский Союз был страной огромной, с потрясающей экономикой, и когда славяне были вместе, мы были сильны», – делился сокровенным Филипп.

Что ж, товарищ Путин, которого Палютин считает идеалом государственного деятеля, тоже говорил о том, что распад СССР был крупнейшей геополитической катастрофой.

Мы вот все это пишем, и нам даже как-то интересно, Саша. Решение о назначении недалекого ватника главой твоего штаба – это твое решение? Или тебя о нем просто проинформировали? «А в Василькове, Саша, будешь слушаться Филиппа, он будет думать, а ты говорить.

Схема для тебя привычная, так что ты справишься». Как-то так?

Но вообще эта ситуация нас радует. Потому что наглядно показывает избирателям, что когда произносится фраза «Зробимо їх разом», то только рот и нервные волокна, передающие команду, находятся в Киеве. Мозг же, дающий команду – в Москве.

Заметим, что похож на Палютина человек был действительно замечен во время встречи Александра Дубинского с избирателями в Обухове.