Хроники эпохи новых лиц. Почему у Зеленского не получается ничего кроме популизма?

На этой неделе исполняется уже месяц, как новый, молодой народный глава государства получил булаву, но пока все новое, что исходит от Зеленского, связано с делами, скажем так, не первой государственной важности, а с чем-то наносным и поверхностным, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

Зеленский сегодня прочно ассоциируется с беганьем по фонтанам, поеданием шаурмы, планами по переносу Администрации президента с Банковой, разрешением ходить в госучреждения в шортах да неловким парижским высказыванием об украинских женщинах в духе «попередника» своего «попередника».

Что же касается несколько более серьезных вопросов, то тут у Зеленского все получается несколько менее ярко и интересно. Тем не менее ретроспективно посмотреть на первые шаги «слуги народа» может быть достаточно полезно.

Роспуск парламента

Первое и главное на сегодняшний день политическое начинание Зеленского было озвучено уже во время инаугурационной речи. Владимир Александрович вполне предсказуемо распустил парламент, параллельно наговорив народным избранникам и членам правительства много неприятных слов.

Протестовать против досрочных выборов на три месяца раньше, чем должны состояться очередные, большая часть украинских политиков не решилась. Партии и съезды провели, списки сформировали, но обида, нанесенная депутатам, привела к тому, что внутри парламента сформировалось стойкое антипрезидентское настроение, и с тех пор действующая Рада упрямо игнорирует все инициативы главы государства.

Кроме того, часть нардепов оспорила указ о роспуске парламента в Конституционном суде, что принципиально мало на что повлияет – в самом крайнем случае выборы будут в октябре, а не в июле, но юридическая сомнительность первого указа нового президента солидности Зеленскому явно не добавляет.

Кроме того, конфликт с парламентом VII созыва наглухо заблокировал для Зеленского возможности всех кадровых назначений на ключевые посты в государстве из президентской квоты. Речь о главах СБУ, Генпрокуратуры, министрах обороны и иностранных дел. Так что до присяги нового парламента кадровые возможности Зеленского ограничиваются почти одними лишь губернаторами.

Таким образом, роспуск парламента хоть и отвечает чаяниям избирателей Зеленского, принес ему и существенные риски, ограничив его возможности до следующих выборов. Более того, на своих должностях осталось достаточно людей, которые потенциально могут подпортить избирательную кампанию «Слуге народа».

Законодательная деятельность

Несмотря на конфликт со «старым» парламентом, новый президент несколько раз воспользовался правом законодательной инициативы, подав в Раду несколько законопроектов. Правда, результат у этой деятельности президента всегда был одинаковый – депутаты не включали законопроекты Зеленского даже в повестку дня.

Итого за последний месяц законотворчество Зеленского состояло из нескольких документов. В первую очередь это законопроект о выборах с закрытыми списками, без мажоритарки, но с уменьшением проходного барьера, а также законопроект об изменениях в закон о госзакупках, который бы позволил досрочные выборы профинансировать. Эти документы якобы соответствовали неким договоренностях с фракциями о досрочных выборах, но никаких договоренностей, как оказалось, не было. И оба эти документы Рада провалила.

Кроме этого, Зеленский предложил депутатам законопроект о возвращении статьи «незаконное обогащение», об импичменте президента, об специальных избирательных участках для военнослужащих и два законопроекта о том, чтобы отложить на год запуск рынка электроэнергии.

Все эти законопроекты, кроме двух последних, Рада также успешно не включила в повестку дня. До двух «электрических», правда, руки еще не дошли, но, скорее всего, их в этом парламенте будет ждать судьба предыдущих. При этом документы о рынке электроэнергии выглядят так, будто написаны в интересах Игоря Коломойского. Во всяком случае именно он как собственник предприятий, активно использующих электричество, явно не заинтересован в запуске рынка электроэнергии, результатом чего может стать подорожание электричества для промышленности.

Таким образом, все законотворчество Зеленского ограничивается избирательным законом, нужным для ближайших выборов, интересами Коломойского, парой популярных среди людей тем, вроде незаконного обогащения, и все. При этом, даже несмотря на нежелание парламента рассматривать инициативы президента, его команда могла бы активнее продвигать свои законопроекты, устраивая, например, общественные слушания. Но и продвигать особенно нечего, да и заниматься этим, похоже, никто не спешит.

Мир на Донбассе и внешняя политика

Единственное направление, где новый президент проявил кое-какую заметную активность, – внешнее. В первую очередь речь идет о возвращении Леонида Кучмы в минскую переговорную группу и его мирных инициативах. Правда, говорить тут о каких-то успехах также не приходится.

Одностороннее прекращение огня и готовность к отведению сил на некоторых участках линии разграничения привели лишь к усилению обстрелов и обострению обстановки на фронте. При этом позиция Кучмы/Зеленского патриотической общественностью в стране была воспринята как капитулянтская и подвергнута жесточайшей критике.

Что касается перспектив обмена пленными и освобождения украинских заложников Кремля, то тут также дело ни на миллиметр не сдвинулось с мертвой точки, несмотря на декларированную готовность новой украинской власти искать компромиссы.

Что же касается отношений с европейскими партнерами, то Зеленский успел уже посетить Брюссель, дважды Париж и Берлин, но его риторика с лидерами главных стран Евросоюза мало чем отличалась от риторики Петра Порошенко, а иногда и дословно совпадала, как это случилось с речью, подготовленной для Порошенко, но использованной предшественником.

Особенно показательной оказалась последняя встреча с Эмманюэлем Макроном, где Зеленский и усиление санкций антироссийских приветствовал, и специально поправил коллегу, когда тот заикнулся о готовности к прямым переговорам с российскими марионетками во главе ДНР и ЛНР. В общем, за переговоры с ЕС в подготовке капитуляции Зеленского упрекнуть не получится, как не получилось и никаких внешнеполитических прорывов.

С красивыми «людьми, а особенно женщинами» как брендом Украины получилось, конечно, глупо и некрасиво, но украинское общество в массе своей проблемами сексизма, гендерного неравенства и объективизации женщин не озабочено, а это значит, что и образ народного президента в глазах избирателей ничуть не пострадает.

Шаурма, фонтан и шорты

Если подытожить, то Зеленский в первый месяц своего президентства оказался ограничен практически со всех сторон, и развернуться как следует «новой эпохе» можно разве что, резвясь в фонтанах и на «шаурмячных» при заправках. Ведь, вступив в конфронтацию с парламентом, президент утратил возможность как-то влиять на законодательное поле.

Потребовав от Кабмина уйти в отставку, Зеленский не слишком может влиять на экономические процессы. Ну а во внешней политике возможности для маневра и без того невелики и продиктованы вопросами выживания государства и западными партнерами.

И такая ситуация Зеленского и его команду, похоже, более чем устраивает. Если Зеленский получил небывалую поддержку на президентских выборах, не говоря и не делая практически ничего, то глупо было бы что-то менять перед парламентскими выборами.

Минимум активности сейчас для Зеленского означает минимум риска совершить фатальную ошибку. И до парламентских выборов президент явно не собирается что-то принципиально в этом менять. При этом ответственность за любую проблему всегда можно переложить с плеч народного президента на «ненародные» Раду, Кабмин или кого-то еще.

А обещанная «новая эпоха», тем не менее, проявляет себя в вещах более понятных избирателю Зеленского. Им можно предложить флешмоб с поеданием шаурмы, или занять их разговорами о переносе резиденции президента с Банковой в некий «опен спейс», где аура явно будет получше и посовременней, можно засветиться на «Лиге смеха» и пошутить по старой привычке, можно даже разрешить посещать госучреждения в шортах и шлепанцах, отказавшись от устаревшего дресс-кода.

В результате президент в телевизоре выглядит современным, симпатичным, простым и понятным для граждан, ведь он занят тем же самым, чем и его избиратели. А о тарифах на коммуналку, росте ВВП, налогах и закупках для армии и прочих непростых вещах Зеленский, скорее всего, постарается не вспоминать, чтобы не пришлось еще до выборов объяснять, где предвыборные обязательства, а где шутки.