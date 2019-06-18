Парижские конфузы Зеленского. Как научить президента не путать Макрона с Масляковым

О результатах первого официального визита президента Владимира Зеленского в Париж как таковых говорить еще рано. Общее понимание сформируется, скорее всего, в течение недели, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

Прорыва на французском направлении ожидаемо не было, но, рефлексируя, отметим, что прошел он в принципе удовлетворительно и даже местами хорошо, если говорить о встрече с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Что касается высказываний Зеленского на кампусе стартапов Station F о брендах Украины, то это эпик фейл, господин президент.

Нельзя не обратить внимание на то, что, как и во время визита Зеленского в Брюссель, риторика и общий подход нового президента в контексте войны на Донбассе или взаимоотношений очень напоминали риторику и позицию Петра Порошенко. Взять хотя бы, к примеру, пассаж Макрона о прямом диалоге с сепаратистами.

«Президент Украины дал знаки и жесты со своей стороны, что он готов на прекращение огня и готов к диалогу с сепаратистами, готов к новым параметрам переговоров», – сказал лидер Пятой Республики, в это время потирая нос. Да, с одной стороны, эти слова могли быть следствием трудностей перевода, но, скорее всего, Макрон полагал, что неопытный не просто президент, а политик в целом, пропустит мимо ушей «прямой диалог» и этот тезис крепко-накрепко привяжется к преемнику принципиального Порошенко, угнездившись в европейском информпространстве.

Зачем это Макрону? Ответ очевиден: война на Донбассе длится уже пять лет, и пока нет признаков, что Россия вдруг одумается. Учитывая, что, несмотря на определенное недовольство друг другом, наблюдающееся между Берлином и Парижем, они все же движутся единым фронтом к Европе двух скоростей (фактическое разделение ЕС на страны «Старой» (Франция, Германия, Бенелюкс) и «Молодой Европы» (Польша, Балтия, Венгрия), которые развиваются с разными темпами).

И это партнерство подразумевает в том числе поддержку Францией газпромовского «Северного потока-2». И, понятно дело, что в обеих столицах оживились, заслышав предвыборные заявления нового президента, поскольку расценили их как возможность к закрытию, наконец, вопроса украинско-российского противостояния.

Но не тут-то было. Зеленский вовремя учуял лукавство Макрона и позволил себе осадить французского президента: «Мне кажется, что здесь есть небольшая ошибка. Мы не готовы к диалогу с сепаратистами. Мы готовы действовать в минском формате. Мы готовы в минском формате продолжать отношения». Хотя, опять-таки, ответ президенту Франции мог быть четче и в то же время вежливым.

Как, например, в комментарии Зеленского о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Макрон, отметим, опять-таки подводил нить разговора к тому, что неплохо бы вернуть россиян в ПАСЕ. Да, они бяки такие, но граждане РФ будут страдать в случае выхода страны из СЕ.

Этим аргументом уже давно жонглируют многие лоббисты возвращения российской делегации в Ассамблею. Для возвращения РФ в ПАСЕ «не сделаны соответствующие шаги» со стороны Кремля, обрубил Зеленский.

Правда реакция на события в ПАСЕ несколько запоздалая. Уже несколько недель, как известно, тот же глава украинской делегации Владимир Арьев взывал к президенту с просьбой хоть как-то прокомментировать тревожную ситуацию в Ассамблее. Если бы в Администрации президента скорее справились с формированием четкой позиции, то может Макрон и не заикнулся о ПАСЕ.

В любом случае, украинский МИД хорошо подготовился к визиту Зеленского в Париж. Хотя украинского президента еще нужно, скажем так, поднатаскать, чтобы чувствовал себя увереннее. И еще одно: главе государства также нужен высококлассный переводчик-референт, который будет переводить то, что Зеленский имеет в виду, а не то, что он говорит. Чтобы исключить поток сознания и пещерных клише, сбивающий с толку иностранных лидеров и журналистов.

Теперь о клише. Вот здесь модерновый президент Зеленский, грезящий о смартфонизации государства, облажался. И сделал это в лучших традициях Виктора Януковича. Общаясь с представителями крупнейшего в Европе стартап-инкубатора (Station F), президент попытался «продать» возможности Украины: не только аграрный сектор и металлургия, но и IT-индустрия, и туризм…И чтобы еще прорекламировать.

Тут у шестого президента в голове наверное щелкнул один патриархальный тумблер: «Ага, французы. Так что там у нас по Франции: багеты и береты, романтика, любовь-морковь, Эйфелева башня, Эдит Пиаф (ассоциативная цепочка сформирована, можно делать ход конем). Щас спою©: «Бонжуррр, меки и…мекихи («мек» с фр. – чувак). У нас тоже есть мекихи, кстати, и они просто отпад (подмигивает)».

В итоге выступил так, что вызвал недоумение у французов и ненависть в Украине, когда Зеленский фактически назвал украинских женщин брендом. Очевидно, глава государства был искренне уверен, что делает комплимент украинкам и одновременно искал понимания у французов. Как видится, Зеленский до сих пор не переключился – не понял, что он уже не перед аудиторией «95 Квартала».

Теперь публика куда шире. И, следовательно, людей, которых коробит от сексистских изречений из уст высокопоставленного чиновников, в разы больше. Вопрос теперь в том, будут ли извинения? Ведь флешмоб #янебренд набирает обороты, и в адрес президента со стороны женщин летят весьма и весьма нелестные комментарии.

Или же в Администрации президента вновь скажут, что это была всего лишь шутка, как в случае с тарифами или петицией? Сексизм? Женщины – тоже люди? Нет, не слышали, как и немалое количество сторонников Зеленского. Да и не только о сексизме идет речь, если так посудить.

В общем и целом на лицо проблема полного несоответствия украинских культурных кодов европейским. И новому президенту нужно их переписывать (начиная с себя), если декларация евроатлантического курса Украины была не просто тем, что хотели услышать в Брюсселе.