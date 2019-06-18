Старый конь на привычной борозде. Тейлора могут снова назначить послом США в Киеве

Независимо от своей переговорной тактики, президент Трамп – или его внешнеполитический аппарат – воспринимает Украину как прифронтовую зону, которая находится в пределах американского влияния.

Как сообщили источники, уже на этой неделе будет назначен новый дипломатический представитель США в Украине, пишет Максим Михайленко на страницах издания «Деловая Столица».

Им то ли в статусе постоянного временного поверенного, то ли посла станет Уильям Брокенбро Тэйлор, занимавший эту должность с мая 2006 по май 2009 года. Что может означать подобное назначение?

Человек с опытом

Прежде всего заметно, что, с одной стороны, испытывающий недоверие к собственной дипломатической бюрократии, считая ее ветвью бюрократии международной, президент Трамп часто полагается на ветеранов, желательно с военными корнями. А с политической точки зрения опорой 45-го президента являются ястребы – такие, как советник по национальной безопасности Джон Болтон.

Можно обратить внимание на то, что когда Билл Тэйлор служил послом в Киеве, он был заместителем госсекретаря США по вопросам международной безопасности и контроля над вооружениями, а потом представителем США в ООН. Между прочим, тогдашняя общая начальница Болтона и Тэйлора Кондолизза Райс в прошлом августе побывала в Украине на «Ялтинской европейской стратегии». Известно также, что Белый Дом советовался с бывшим госсекретарем по вопросам тех или иных назначений.

С другой стороны, скамейка запасных у Трампа стала совсем короткой, а историю вокруг отставки посла Мари Йованович надо побыстрее замять – так что, думается, кандидатура Тэйлора могла возникнуть и в ходе проведения юристом Трампа Руди Джулиани кампании против посла и ряда украинских политиков. Тем более что с назначением послов дела у президента Трампа обстоят традиционно туго – его преференции, как правило, упираются в сложную систему утверждений, поэтому ставка на опыт и относительную незаангажированность является оптимальной.

Любопытно, что при предшественнике Тэйлора Джоне Хербсте произошла Оранжевая революция, а при преемнике – Джоне Теффте – были подготовлены условия для Евромайдана (он покинул Киев летом 2013 года, став послом в Москве).

При этом Трамп, в отличие от Джона Болтона, не сторонник политики смены режимов – пока что у него в этом отношении ничего не получается, в Венесуэле до сих пор правит Мадуро, в КНДР – Ким Чен Ын, в Дамаске – Асад. Поэтому и примечательно, что украинская каденция Тэйлора совпала с периодом относительной стабильности в украинской политической жизни. Правда, на этот раз и американцам, и украинцам вряд ли так подфартит.

Вильяму Тэйлору 72 года, и можно заметить, что его официальная биография в довольно обычных вопросах практически не детализируется, что можно связать с продолжающейся информационной защитой. Но это и неудивительно. Известно, что в 1969 году Тэйлор закончил Вест-Пойнт, а затем – факультет управления в Гарварде. Он – ветеран войны во Вьетнаме, где дорос до звания капитана, затем служил на военных базах США в Германии.

Первая заметная должность в Госдепе относится к 1992 году – Тэйлор был назначен координатором американской государственной помощи странам бывшего СССР в ранге посла (то есть то ли еще при Буше-старшем, то ли уже при Билле Клинтоне).

Можно сказать, прошел в этом качестве с нами все 90-е годы. Лишь в 2002 посол Тэйлор занял ту же должность в Афганистане, координируя теперь уже не только американскую, но и международную помощь Кабулу. С 2004-го по 2005 год он возглавляет офис по управлению реконструкции Ирака в Багдаде.

Из прочего – служил заместителем советника по вопросам обороны представительства США в НАТО, занимает должности в национальном университете обороны, министерстве энергетики и в аппарате сенатора-демократа от Нью-Джерси Билла Брэдли. Кроме того, он отвечал за экономические вопросы в американской миссии по разрешению кризиса в секторе Газы (функцию специального посланника тогда выполнял Джеймс Вульфенсон, десять лет возглавлявший Мировой Банк). В 2006 году Джордж Буш-младший назначил Тэйлора послом в Украине.

А вот дальше он занимался интересными делами – так, на сайте Госдепа Тэйлор фигурирует вовсе не как пенсионер, а как первый специальный координатор американской помощи странам «арабской весны» (с 2011 года). На данный момент Уильям Тэйлор отвечает за Египет, Тунис и Ливию. А также выступает как эксперт по Украине в вашингтонских аналитических центрах – нередко с позиций большего вовлечения США в украинские дела.

Итак, что может означать подобное назначение?

Прежде всего, независимо от своей переговорной тактики, президент Трамп – или его внешнеполитический аппарат – воспринимает Украину как прифронтовую зону, которая находится в пределах американского влияния. Иначе в Киев поехал бы бизнесмен или кто-то из законодательного корпуса.

А то и кто-то из носителей «альтернативных» политических взглядов – это был бы самый худший вариант, так, американский посол в Германии Ричард Гренелл постоянно провоцирует правительство Меркель, хотя и не всегда беспричинно. От Тэйлора вряд ли можно ожидать подобного поведения. Вместе с тем, учитывая, какой оборот приобретают дела, дрессировать украинские власти придется любому послу, просто делать это можно по-разному.

Далее, США хотели бы сделать политику объективно растущей американской помощи Украине более оптимальной, поэтому и могут возвратить сюда профессионального смотрящего за процессами реконструкции, хорошо знающего реалии постреволюционных государств.

А также – украинский политический класс, тем более что сегодня мы наблюдаем возвращение многих представителей эпохи 2000-х (скажем, внешнюю разведку возглавил ключевой налоговик времен премьерства Тимошенко). Обладать правильной информацией и связями – большой плюс для посла, тем более в Украине, где статусные политики бегают в американское посольство по любому поводу.

Вызов для всех

От такого назначения выиграла бы и сама Украина – Тэйлор, по сути, давно на пенсии, поэтому такая миссия не была бы предпенсионной, и не новичок, которого обкатывали бы на такой должности (после Украины часто идут на повышение – так, Джеффри Пайетт отправился из Киева в Афины). Впрочем, Украина и сама теперь превратилась в достаточно почетное назначение – между прочим, нынешнее здание посольства США в Киеве закладывал именно Билл Тэйлор.

В случае такого назначения полезными представляются несколько соображений.

Во-первых, послу придется успокаивать страсти в отношении интриги, закрученной Руди Джулиани и его украинскими союзниками в отношении «амбарной книги» Партии Регионов и Игоря Коломойского. Целью первой является, несомненно, освобождение Пола Манафорта – непросто будет Дональду Трампу выиграть без него перевыборы.

Ну а вопрос с Коломойским продавливать будут из принципа, руководствуясь сценарным планом американской президентской кампании, в которой Трамп должен выступить борцом против засилья в США иностранных олигархов. Эту тематику могут приглушить, но она никуда не денется, пока Трамп президент, а Джулиани – его советник.

Во-вторых, хотя случаи возвращения в страну в том же качестве посла чрезвычайно редки (правда, при Трампе все бывает в первый раз), Тэйлор был бы очень органичен в роли американского представителя в Украине – в силу характера всей его карьеры.

Ведь за украинским Министерством обороны нужен глаз да глаз, да и финансовая стабильность выглядит хрупкой – а в информационной среде доминируют интересы сомнительных олигархов и государства-агрессора, распространяющего самый примитивный антиамериканизм. Удержать украинскую ситуацию в рамках управляемости теперь будет нелегко, не говоря уже о проведении в жизнь линии на освобождение украинских территорий.

Украина, за минусом факта и фактора прямой российской агрессии, во многом напоминает Тунис, которым сейчас занимается Тэйлор. При этом – достаточно легко может трансформироваться в подобие как Египта, так и Ливии, которыми сегодня занимается он же. Это же – и три сценария развития Украины.

Осторожный прогресс демократического развития путем сложных коалиций в обществе и в политической жизни, как в Тунисе. Это установление авторитарного (при этом, возможно, коллективного) правления и корректировки популистского курса – недаром между избранием и правлением Владимира Зеленского и Мохаммеда Мурси в Египте наблюдается немало общего (даже цветовой политический бренд).

И это – перманентный хаос, как в Ливии, все еще разделенной на зоны влияния (правда, этот хаос – достаточно управляемый). Вариант с Сирией, мы, к счастью, уже прошли. Все эти ситуации хорошо знакомы послу Тэйлору, который, к тому же, профильный специалист по Украине и бывшему СССР. И такое сочетание, как правило, уникально.

В-третьих, понятно, что такое назначение не порадует ни Москву, ни европейцев – у последних Уильям Тэйлор ассоциируется с иракской войной, с Пентагоном и с «арабской весной», затопившей Европу беженцами, у россиян – с президентством Ющенко и вестернизацией Януковича времен второго премьерства.

Но с какой стороны ни посмотри, это явный позитив – вдруг при втором пришествии посла Тэйлора в Украине появится следующий после Польши «Форт Трамп». По крайней мере, как их строить – он знает.