Олег Волошин – флюгер украинской политики

«Политолог-международник» Олег Волошин, который раньше полностью поддерживал политический курс Украины, после перехода под крыло путинского кума Виктора Медведчука озвучивает противоположенные тезисы.

В списках партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» можно обнаружить весьма примечательных персонажей, «мировоззрение» которых поменялось на 180 градусов. Примером такого политического «флюгера» является бывший пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины и «политолог-международник» Олег Волошин – рассказывает в своем видеоблоге Анатолий Шарий, которого трудно заподозрить в симпатиях к Украине.

«В списках партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» вообще прекрасные есть люди, просто изумительные. Я увидел в списке Олега Волошина, который когда-то выступал против меня, присовокупив ко мне Елену Бондаренко, мол я рассказываю, что «Путин такой молодец, в России все хорошо, а в Украине все плохо». Он тогда присоединялся к тем, кто обвинял меня в том, что славлю Путина», – заявил Шарий в своем видеоблоге.

Анатолий Шарий так же отмечает, что раньше на телеканалах Олег Волошин поддерживал курс Украины на евроинтеграцию, вступление в НАТО, призывал защищать страну силой оружия от российской агрессии и не чурался «откровенной русофобии».

«Еще совсем недавно Олег Волошин в эфирах украинских каналов призывал к войне до победного конца с Россией. «Калибрами склонять к переговорам». Сравнивал Россию с Третьем Рейхом. А теперь подвергает критике тех, кто выступает против переговорного процесса с Россией», – отмечает Шарий, комментируя фрагменты выступлений Волошина в эфирах в прошлом и в настоящее время.

Теперь Олег Волошин, нацелившийся занять депутатское кресло в новой Верховной Раде, подвергает резкой критики политический курс Петра Порошенко. Он стал призывать к переговорам с Россией, проведения в Крыму «честного референдума» по статусу оккупированного Россией полуострова.

«Я такой, ветреный я», – иронизирует Шарий комментируя резкую смену риторики Волошина, который от поддержки русофобии переметнулся в стан «украинских друзей» Путина.

Волошин в последнее время разразился просто потоком критиканства в адрес политического курса Петра Порошенко, который по мнению «политолога» позиционировал себя как представитель «партии войны».

«Меняется человек, меняется просто на глазах. Выступал за Майдан, теперь переметнулся в «Оппозиционная платформа – За жизнь». Ты же, как флюгер, ты же четко направление определяешь», – подчеркивает Шарий.

Пример Олега Волошина наглядно демонстрирует, как желание приблизиться к власти заставляет некоторых украинских деятелей от политики резко менять свою риторику, связывая себя с их политическими оппонетами. Возникает вопрос: неужели кто-то еще сомневается в антиукраинском реванше после президентских выборов?