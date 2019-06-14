Конституция, как дышло. Снимут ли тавро «незаконности» с предстоящих выборов?

Начало слушаний сопровождалось акциями протеста, сообщениями о минировании здания суда и прямыми трансляциями на всех медиаплощадках страны, которые по рейтингам могут поспорить с популярными ток-шоу, пишет Лариса Волошина на страницах «Фокуса».

Далее работа КС продолжится в закрытом режиме. До 29 июня суд должен принять решение. Но уже сегодня можно сказать, что открытые дебаты, соревнование сторон, а главное – вопросы судей – это незабываемое зрелище.

Особенно в украинских судебных реалиях. Из хорошего – нам объяснили специфику функционирования украинской власти, баланс сил между парламентом, президентом и судом как тремя независимыми ветвями. Из плохого – каково бы ни было решение суда, одна часть общества все равно окажется недовольна.

Комментарии политиков, общественников и экспертов по результатам открытых слушаний показывают, что общество продолжает жить в парадигме «политической целесообразности».

Видео с реакцией судей на аргументацию сторон становится вирусным и по популярности превосходит юмористические скетчи. «А вы как читаете Конституцию?», «Когда вы утверждаете, что отсутствие коалиции это общеизвестный факт, вы какое значение вкладываете: юридическое, или какое-то свое?», «Симпатично», «Я с удовольствием наблюдаю, как эволюционирует ваша юридическая позиция».

В результате многократного цитирования диалогов, происходивших в суде, словосочетание «харьковские конституционалисты» рискует превратиться в такой же собирательный образ, как «британские ученые» и «американские спецслужбы» – ссылка на неназванный авторитет, которая указывает на отсутствие у говорящего фактов, подтверждающих его позицию.

Что давало президенту право распустить Верховную Раду, не дожидаясь истечения 30 дней? Президентский представитель, аргументируя конституционность указа, ссылается на коалиционное соглашение, социологические опросы, математические расчеты и то, что пять фракций, подписавших соглашение минус три фракции – это не коалиция вообще.

При этом напрочь отрицается, что в коалицию могут входить и внефракционные депутаты, а также мажоритарщики. Что совершенно логично, ведь депутат – не крепостной и не обязан входить в какую-либо фракцию. Тем более, что решение Конституционного суда от 2010 года это позволяет.

Сторонники роспуска надеялись с помощью КС доказать, что коалиция на момент инаугурации президента Зеленского не существовала. Вот только не это являлось предметом рассмотрения. Суд должен был проверить конституционность указа президента, а не факт наличия парламентского большинства после выхода из коалиции БЮТ, Радикальной партии и «Самопомощи».

Ещё одно открытие дня – Списки Шрёдингера. Вернее, «Списки Парубия», которые есть и их нет одновременно. Судья Виктор Кривенко сообщил, что суд направил спикеру Верховной Рады Андрею Парубию письмо с просьбой предоставить список депутатов, входящих в состав коалиции после 18 февраля 2016 года. На момент заседания ответа не было. На что депутаты, которые принимали участие в заседании, кинулись утверждать, что списки были поданы.

Но, какие-то другие списки. Тех, кто вышел из коалиции, а не тех, кто в ней остался. Плюс полный список коалиции на момент начало работы парламента. И ещё какие-то бумаги с подписями и без них.

И тут даже у противников президентского указа должны были возникнуть возражения: «Что это за три Камаза документов ни про что?» Отсутствие внятного перечня членов коалиции наводит на размышления, что не так уж не правы были юристы президента.

В аргументации сторон правовые и законодательные нюансы умело смешиваются с эмоциями и апелляцией к воле большинства, святости Конституции и обязанности гаранта уважать принцип верховенства права. Суд справедливо заметил, что в обязанности главы державы не входит определять что-то «на глазок» в независимой от него парламентской ветви власти. Более того, распускать парламент, считая его недееспособным только потому, что ему что-то «показалось».

Если у новоизбранного президента Зеленского были основания считать парламентскую коалицию несуществующей, он имел полное право подавать в Конституционный суд. И только потом, установив факт наличия или отсутствия большинства, выдавать, или не выдавать на гора свои указы. Невозможно снять сомнения относительно легитимности Верховной Рады с помощью незаконного решения президента. Это казус, который хаотизирует политическое поле Украины.

Также не стоит забывать, что споров вокруг наличия коалиции никогда бы не было, если бы парламент и президент Порошенко вовремя позаботились о документальном подтверждении легитимности ключевого органа власти.

Равно как, если бы бывшие члены коалиции проявляли ответственность в своих политических заявлениях, и вместо того, чтобы паразитировать на громкой риторике, отстаивали правду в суде. Что мешало народным депутатам, находящимся в оппозиции (Батькивщина, Радикальная партия, Самопомощь), подкрепить свои утверждения об отсутствии коалиции решениями Конституционного суда?

Все, что происходит сегодня в стране – это результат подмены «политической целесообразностью» фундаментальных четких правовых формулировок, без которых невозможна работа институтов власти

За годы украинской независимости – усилиями всех представителей власти – в законодательстве было создано такое количество лакун, лазеек и чёрных дыр, что правовое поле Украины стало напоминать лунный пейзаж. Враждебный всему живому. Имел ли право президент самовольно трактовать основной закон страны и распускать парламент? Даже если, по его мнению, отсутствие правящей коалиции – это «общеизвестный факт».

Равно, как имел ли право глава Верховной Рады утверждать, что коалиция существует, только потому, что парламент голосует за законы и не высказывает вотума недоверия коалиционному правительству? Все это уже не имеет значения. После того, как указ был подписан, в стране стартовала предвыборная кампания. Со дня на день может появиться новый парламент, новая коалиция и новое правительство. И все они будут настолько же сомнительными, как и управляемыми.

Роспуск Верховной Рады уже стал частью предвыборной кампании. Вместо изучения партийных программ, политики и избиратели спорят о парламентской математике и датах. Кризис власти только усугубляет раскол в обществе.

В такой ситуации, «чья бы не взяла» – в проигрыше остаётся Украина, парламентаризм и институт президента. Задача суда заключается в том, чтобы положить конец дискуссии на тему, чья трактовка Конституции наиболее близка к действительности – президентская, или депутатская.

Необходимо вернуться Украину в правовое поле и снять тавро «незаконности» с предстоящих выборов. Вне зависимости от того, будут они очередными или досрочными. А для этого необходимо, чтобы граждане перестали принимать политические стороны, когда речь идёт об исполнении политиками закона.

Необходим запрос общества на конституционность, который положит край разрушительной практике «политической целесообразности».