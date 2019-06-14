Танцы с бюстом Жукова. Что искали полицейские дома у разрушителей харьковского монумента?

Полиция взялась за харьковских активистов, уничтоживших бюст маршалу Жукову, открыв новую шикарную возможность для пиара партии Кернеса–Труханова и националистов, выступающих против нее.

Накануне стражи порядка провели обыски у двух харьковских активистов Вячеслава Дуды и Максима Зинченко по делу о сносе памятника Жукову и даже обнародовали видео, на котором запечатлен момент общения с полицией, пишет на страницах «Деловой Столицы» Денис Сарбей.

При этом активисты утверждают, что Зинченко, к которому пришли с обысками, не присутствовал, когда снесли бюст Жукова – очень логично переворачивать его дом вверх дном, правда? Но обо всем по порядку.

Все началось 2 июня в Харькове. Тогда националисты параллельно с проходящим в городе съездом новой партии мэров Одессы и Харькова Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса «Доверяй делам» снесли памятник маршалу Жукову и устроили участникам съезда коридор «ганьбы», обещая не допустить «реванша пророссийских сил».

После всего произошедшего Кернес тут же заявил, что восстановит памятник, а полиция открыла производство по факту сноса бюста, дойдя до обысков активистов.

Если разобраться, не открывать дело о сносе бюста Жукову полиция не могла, ведь согласно закону он не подпадает под декоммунизацию как боровшийся против нацизма военачальник Красной армии.

Именно благодаря этому исключению не только в Харькове, но и в других украинских городах не переименовывались улицы и не сносились памятники другим советским военачальникам времен Второй мировой – Коневу, Рокоссовскому, Василевскому, Черняховскому и другим. То есть чисто формально активисты сносить бюст «мяснику» Жукову права не имели, несмотря на его славу украинофоба и бесчеловечную тактику забрасывания врага трупами своих солдат.

С другой стороны, если придерживаться юридической логики, действия полиции кажутся странными. Ведь в деле уже есть одно из главных доказательств – видео, на котором идентифицированы разрушители бюста и то, как они это сделали.

Осталось просто найти людей с видео и предъявить им обвинение. Зачем проводить обыск – уж не затем ли, чтобы найти «орудия убийства» кирку или лом, которые «преступники» принесли домой – странно, не правда ли?

Все выглядит так, будто харьковские блюстители закона просто действуют согласно схеме, в которой участвуют и городская власть Харькова, и силовики, и «Нацкорпус» Андрея Билецкого. Для тех, кто забыл, напомним – борьба против «плохих Ген» Труханова и Кернеса, которую устроили националисты перед съездом, как и уничтожение бюста Жукову, была выгодна всем сторонам.

В частности, партии мэров, чтобы выжить и закрепиться на пророссийском поле, на котором довольно высока конкуренция, нужно стать самой радикальной из ватных сил, «воюя» с националистами.

Что касается активистов, то «Нацкорпус» может поддержать имидж «националистов, которые действуют», устраивая побоища для хорошего пиар-эффекта, в чем им непременно помогут «борцы с фашизмом» Кернеса.

История с полицейским «преследованием» разрушителей Жукова подтверждает, что ситуативные договоренности националистов с Кернесом/Трухановым и постоянные стычки с «ватой» взаимовыгодны, вполне возможны и еще не раз помогут создать выгодную «Нацкорпусу» и «плохим Генам» телекартинку и соответствующий пиар, в который свою посильную лепту могут внести и стражи порядка, возглавляемые министром Арсеном Аваковым, у которого вполне могут быть свои политические резоны помогать и Кернесу с Игорем Коломойским и «Нацкорпусу» с Билецким.