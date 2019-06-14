Когда назовут имя нового премьер-министра Украины? Еще один «кот в мешке» от Зеленского

До досрочных парламентских выборов, если таковые все же состоятся, остается чуть больше месяца.

И хотя главный фаворит выборов прекрасно известен – это партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа», которой социологи пророчат едва ли не 50% голосов избирателей, – в стране вряд ли найдет человек, который рискнет назвать фамилию главного претендента на пост главы правительства, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

Политиков, публично озвучивших свои амбиции побороться за это кресло, более чем достаточно. Это и лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко, и темная лошадка президентских выборов Игорь Смешко, ведущий в парламент партию «Сила и честь», и вечнонепроходной Анатолий Гриценко, и даже экс-президент Петр Порошенко не против вступить в коалицию со «Слугой народа» и вряд ли откажется от возможности вернуться во власть в качестве премьера.

В откровенно пророссийской Оппоплатформе под формальным лидерством Юрия Бойко также не раз говорили о готовности создавать коалицию со «Слугой народа».

Но далеко не все эти политики, во-первых, попадут в Раду (пока уверены в преодолении проходного барьера могут быть лишь Тимошенко, Порошенко и Бойко), а во-вторых, преимущество партии Зеленского выглядит настолько подавляющим, что на их фоне конкуренты выглядят политическими карликами, а их амбиции на высшие посты в государстве сложно воспринимать всерьез.

Если прогнозируемая социологами ситуация резко не поменяется до выборов, что крайне маловероятно, и если «Слуга народа» не провалится с треском на мажоритарных округах, в следующем парламенте у партии Зеленского будет огромная фракция, и именно в ней будут решать, кто станет следующим премьером.

При этом сегодня кандидата на важнейший пост в стране у «слуг» просто нет, что совершенно неудивительно в свете избирательных стратегий команды Зе, но, тем не менее, совершенно неправильно.

Глава избирательного штаба «Слуги народа» Александр Корниенко дал на днях большое интервью «Украинской правде», в котором журналисты попытались узнать почти из первых уст, кого же предлагает Команда Зе в премьеры, но никакого вразумительного ответа не получили.

«Мы еще людей поспрашиваем, кого они хотят видеть премьером. Может, они хотят видеть Бойко или Тимошенко, потому что их в списке написали, а остальных не написали», – сказал он, добавив, что в партии сейчас думают не о конкретной кандидатуре, а о том, каким должен быть будущий премьер.

Дескать, он может быть технократом, отвязанным от политики, но у него будут тогда проблемы контактов с политиками, а если это будет политик с политической ответственностью, то у него будут «проблемы технократизма и управления». «Здесь надо дискутировать. Мы дискутируем», – подытожил Корниенко.

Как видим, тактика Команды Зе с президентских выборов совсем не меняется. Украинцам, как и раньше, предлагают голосовать за кота в мешке. Но если на президентских выборах было известно хотя бы имя кота и возможность оценить силу его остроумия, то теперь обществу предложили мешок, доверху набитый котами, о большинстве из которых либо неизвестно вообще ничего, либо известно крайне мало. Равно как и неизвестно, кто из этих котов станет «альфа-самцом/самкой».

И подобные проблемы у «Слуги народа» не только с кандидатурой возможного премьера и избирательным списком. В последнем журналисты старательно копаются, постоянно выискивая в нем скандальных, подозрительных или просто странных персонажей, некоторые из которых из-за пристального внимания СМИ были оперативно удалены из списка.

У партии Зеленского все так же нет идеологии. Либертарианство от идеолога «Слуги народа» Руслана Стефанчука не стоит воспринимать слишком всерьез, ведь никаким практическим содержанием это слово пока не наполняют.

На вопрос, как «Слуга народа» будет позиционировать себя на этих выборах, за что и против чего партия, Корниенко, по сути, не пожелал нужным отвечать, отделавшись ответом, дескать, нам нужно получить окончательную победу, на президентских выборах, якобы был нокдаун, а теперь политического противника нужно добить.

Странно было бы ждать, что команда Зеленского откажется от выигрышной тактики президентских выборов. Похоже, и на парламентских избирателю придется самому домысливать, какой будет новая партия власти и, соответственно, новый парламент, а с ним и новый Кабмин. Если это сработало в первый раз, то зачем что-то менять?

Таким образом, можно быть полностью уверенным, что имя следующего украинского премьера украинцы узнают в самый последний момент перед голосованием за его кандидатуру в Раде. Даже если в команде Зе уже четко знают, кому поручат правительство, раскрывать карты не будут так долго, как это возможно.

А во время избирательной кампании поклонники Зеленского смогут вдоволь помечтать, что это будет реформатор-технократ, честный борец с коррупцией или большой друг России, который помирит «братские народы». Вот только по вере его воздастся далеко не каждому, но когда окажется, что люди голосовали не за то и не за того, что-то менять будет уже поздно.