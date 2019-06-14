Слабый президент Зеленский. Коломойский подмял под себя судебную систему Украины

Последние судебные решения в различных украинских судах явно в пользу олигарха Коломойского свидетельствует о том, что судебная система «легла» под олигарха.

Олигарх Игорь Коломойский сделал Владимира Зеленского президентом, чтобы подмять под себя судебную ветвь власти. Грамотный был расчет, пишет на страницах портала «Чорновол» журналист и народный депутат Татьяна Чорновол.

Судебная власть – слабое место в стране и при беспомощном президенту сразу ложится под олигархов, а Коломойский просто занял первое место в очереди…

Решение Барышевского суда в интересах Коломойского – это только начало. Напомню, одним решением суда Коломойский убирает дешевый лоукост, что мешает его МАУ, другим – отстраняет Екатерину Рожкову с должности…

Это месть. Рожкова проводила национализацию Приватбанка, а также прижала хвост партнеру Коломойского Игорю Суркису.

Предлагаю почитать материалы проверки Рожковой, как она ловила Суркиса на отмывании денег в казино.

Материалы по делу Суркиса. Материалы по делу Суркиса. Материалы по делу Суркиса. Материалы по делу Суркиса. Материалы по делу Суркиса. Материалы по делу Суркиса. Материалы по делу Суркиса. Материалы по делу Суркиса. Материалы по делу Суркиса. Материалы по делу Суркиса. Пред 1 из 11 След

Особое злость у меня вызывает то, что иск против Рожковой был представлен моим коллегой из «Народного Фронта» Юрием Савчуком. Хотя меня это не удивляет, Юрий Савчук и Игорь Гузь на фракции всегда так тянули за Зеленского, что аж как лес на ветру шумели.