Слабый президент Зеленский. Коломойский подмял под себя судебную систему Украины

Последние судебные решения в различных украинских судах явно в пользу олигарха Коломойского свидетельствует о том, что судебная система «легла» под олигарха.
Олигарх Игорь Коломойский сделал Владимира Зеленского президентом, чтобы подмять под себя судебную ветвь власти. Грамотный был расчет, пишет на страницах портала «Чорновол» журналист и народный депутат Татьяна Чорновол.
Судебная власть – слабое место в стране и при беспомощном президенту сразу ложится под олигархов, а Коломойский просто занял первое место в очереди…
Решение Барышевского суда в интересах Коломойского – это только начало. Напомню, одним решением суда Коломойский убирает дешевый лоукост, что мешает его МАУ, другим – отстраняет Екатерину Рожкову с должности…
Это месть. Рожкова проводила национализацию Приватбанка, а также прижала хвост партнеру Коломойского Игорю Суркису.
Предлагаю почитать материалы проверки Рожковой, как она ловила Суркиса на отмывании денег в казино.
Особое злость у меня вызывает то, что иск против Рожковой был представлен моим коллегой из «Народного Фронта» Юрием Савчуком. Хотя меня это не удивляет, Юрий Савчук и Игорь Гузь на фракции всегда так тянули за Зеленского, что аж как лес на ветру шумели.