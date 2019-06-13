Кадровая политика в «новых лицах». Что не так с главным разведчиком Зеленского?

Новый президент всеми своими действиями и поведением пытается показать, что он не такой, как предшественник. И все же кое-что остается неизменным.

Президент Владимир Зеленский – очень энергичный человек. Он ежедневно что-то инициирует, кого-то увольняет или назначает. Его фамилия постоянно в новостях, пишет на своей страницах «Фокуса» Кристина Бердынских.

Иногда их не успеваешь отслеживать. И одна новость лично меня заставила на минутку остановиться в этом насыщенном информационном потоке.

11 июня стало известно, что президент назначил главой Службы внешней разведки Украины народного депутата фракции «Батькивщина» Владислава Бухарева.

Бухарев родился в городе Лебедин Сумской области. Он – опытный сбушник, ведь 15 лет проработал в органах Службы безопасности Украины на оперативных и руководящих должностях. После СБУ Бухарев успел несколько лет поработать еще в Государственной налоговой службе, и стать первым заместителем ее председателя.

После Майдана Бухарев возвращается в СБУ и работает там на разных должностях до парламентских выборов-2014. Потому бывший работник спецслужбы и налоговой решил принять в них участие.

Он баллотируется от партии «Батькивщина» по мажоритарному округу Сумской области, в который входит и его родной город Лебедин. И побеждает на выборах. Проработав 5 лет в Верховной Раде, Бухареву удалось оставаться малоизвестным и незаметным депутатом, хотя фракция «Батькивщины» и насчитывает всего 21 нардепа.

Однако Бухарева избиратели хорошо знают на его избирательном округе в Сумской области. Хотя бы потому, что он много лет приглашал в Сумскую студию «Квартал 95», организуя их бесплатные концерты.

После избрания в Раду при содействии этого нардепа бесплатные концерты «Квартала» прошли в 2015- 2016 годах в поселке Пидопригоры на Сумщине. Это мероприятие превратилось в ежегодный фестиваль, собирающий 100 тысяч зрителей.

Это больше, чем на Олимпийском стадионе. Кроме «Квартала», там выступают и другие разнообразные звезды. Например, каждый год поет Юлия Бухарева – дочь народного депутата. Но о ней чуть позже.

Получается, что Владислава Бухарева, заказчика своих концертов, президент знает много лет. Но не этот факт больше всего удивил меня в этом назначении. Нет ничего удивительного, когда выбирают на должности людей из своего окружения.

Больше всего поражает декларация нового главы Службы внешней разведки Украины. Бухарев всю жизнь работал только в органах СБУ, налоговой, и не занимался бизнесом, а его жена – школьный учитель. Но посмотрим в декларацию.

За прошлый год нардеп задекларировал доходов на общую сумму в 818 000 гривен. Это его заработная плата в Верховной Раде и покрытие расходов на выполнение им депутатских полномочий. Жена Бухарева заработала еще 91 000 гривен.

При этом, у учительницы есть сбережения в латвийском банке на сумму в 400 000 долларов. А сам Бухарев в прошлом году подарил дочери квартиру в Киеве за 14,5 млн грн, и паркоместо – за 950 тысяч. То есть народный депутат сделал подарков почти на 15,5 млн гривен. Ему бы понадобилось более 15 лет депутатства в Раде – при этом ничего не есть и не пить – чтобы накопить такую сумму.

Вам это ничего не напоминает? Однажды Служба внешней разведки уже фигурировала в СМИ в связи с публикацией журналистского расследования о состоянии одного своего работника.

В 2018-м журналисты программы «Бигус.Инфо» выяснили, что у первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко и его семьи есть три дома в Козине, элитном коттеджном городке в Киевской области, на общую сумму в 8 млн долларов. Из-за этого сюжета разразился большой скандал, ведь заодно выяснилось, что родственники Семочко – граждане РФ. Разведчик оправдывался за все это в эфире одного из телеканалов.

Между первым и вторым туром президентских выборов Петр Порошенко уволил Семочко, наконец избавившись от токсичного персонажа в своем окружении.

Владимир Зеленский всеми своими действиями и поведением пытается показать, что он не такой, как Порошенко. Став президентом, он определял два главных приоритета в своей работе – борьба с коррупцией и мир на Востоке. Но некоторые кадровые назначения наталкивают на мысль, что для своих знакомых президент готов идти на исключение.

От руководителя Службы внешней разведки мы все еще не услышали объяснений по поводу происхождения его состояния. Этого от него не требует президент – так действовали и предшественники. И в таком случае получается не совсем новое качество политики, чего ожидают от энергичного главы государства.