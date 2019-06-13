«Триста спартанцев» Зеленского. Зачем команда Зе муссируют идею Кучмы?

Если внимательно вчитаться, то ожидания начинают настораживать, пишет на страницах «Depo.Весь мир» Игорь Петренко.

Начал свое интервью «РБК-Украина» главный идеолог Зе-команды с традиционной мантры о том, что «выборы 21 июля, досрочные выборы в Верховную Раду, отвечают запросам общества (парламенту доверяют лишь 4% украинцев)». И никакой правовой аргументации. Исключительно ссылки на «мега-запрос на изменение и перезагрузку политической системы». «Можно прятаться за юридическими нормами, – говорит Стефанчук, но надо понять: верховенство права, то есть воля народа, должна быть в основе любого решения».

И сразу – стоп: так воля народа или все же верховенство права? Это очень разные, несопоставимые понятия. Потому что воля народа может быть очень разной – особенно если перед этим мнение народа соответственно сформировали.

Доказано референдумами и плебисцитами в нацистской Германии, фашистской Италии и т. п. Или негативными последствиями британского референдума о Brexit (выход страны из Евросоюза). Не забываем историю о том, как в марте 1991-го 70% жителей Украинской ССР уверенно поддержали сохранение СССР. А уже через восемь месяцев, в декабре того же года, более 90% тех самых людей сказали «да» независимости Украины.

Но вернемся к откровениям президентского представителя. Назвав «бедой украинского парламента» половинчатый подход к его формированию, то есть смешанную (мажоритарно-пропорциональную) систему выборов, Стефанчук говорит: «Эту проблему можно было решить путем введения двухпалатного парламента, и такое решение было поддержано на референдуме 2000 года».

И это не просто теоретизирование юриста: он назвал возвращение к идее введения второй палаты парламента «одним из возможных вариантов, который мы будем рассматривать». Говорит, у Зеленского «не готовы… игнорировать мнение граждан, высказанное в 2000 году».

Напомним, к каким реалиям хочет вернуть общество одна из ближайших к президенту персон. Вскоре после второго тура президентских выборов 14 ноября 1999 г., победу в которых одержал Леонид Кучма, в январе 2000-го Центризбирком зарегистрировал 218 инициативных групп по сбору подписей за проведение референдума.

Оппоненты президента назвали эту инициативу попыткой окружения Кучмы сконцентрировать власть и помешать Виктору Ющенко, который на тот момент набирал популярность, победить на следующих президентских выборах.

Верховная Рада 309 голосами наложила мораторий на проведение референдумов. Однако это решение было ветировано президентом. 16 апреля 2000 г. в Украине состоялся второй в истории общегосударственный референдум по указу Кучмы «О провозглашении всеукраинского референдума по народной инициативе». Его инициаторы предполагали, что граждане должны были ответить на шесть вопросов. Но Конституционный суд, признав положения этого указа соответствующими Конституции, оставил в бюллетенях четыре из них.

Результаты референдума оказались такими:

– За право президента досрочно прекратить полномочия Верховной Рады, если она в течение месяца не может сформировать постоянно действующее парламентское большинство, в случае неутверждения ею на протяжении трех месяцев государственного бюджета Украины «и в других случаях, предусмотренных Конституцией Украины», высказались 85,9% опрошенных.

– За ограничение депутатской неприкосновенности проголосовали 90,2%.

Уменьшение общего количества народных депутатов Украины с 450 до 300 человек одобрили 91,1%.

– Формирование двухпалатного парламента в Украине, «одна из палат которого представляла бы интересы регионов Украины», признали целесообразным 82,9% участников референдума.

Процесс голосования проходил со значительными нарушениями. Явка 16 апреля составила почти 80%, причем на 12 часов дня «проголосовали» по Украине 54% избирателей, а в некоторых областях – под 70%. Большое сомнение вызвали и процедура досрочного голосования, ход и результаты голосования в день референдума, да и сам манипулятивный характер вопросов.

Однако Конституционный суд двумя вердиктами (2000 и 2008 гг.) подтвердил окончательность решения, которое было вынесено гражданами Украины на референдуме. В частности, КС решил, что результаты референдума являются не консультативными, а обязательными для рассмотрения и принятия соответствующих решений органами государственной власти. Тем не менее Верховная Рада внесла поправки в Конституцию, поддержанные на референдуме. Добавим, что одно из требований – предусмотренное в первом вопросе референдума, – уже реализовано в Конституции с 2004 г.

Какой же логикой руководствуются сегодня у Зеленского, предлагая возвращение к пропахшей политическим нафталином инициативе 20-летней давности, задачей которой было значительное усиление президентской власти?

Руслан Стефанчук в упомянутом интервью говорит, что сейчас в стране нет того количества избирателей (52 млн на 1991 г.), которое оправдывало наличие в Раде 450 депутатов. У президента предлагают провести перепись населения, чтобы «понять человеческий ресурс в Украине, и отсюда на основании европейских норм представительства вычислить оптимальное количество депутатов».

Спешат сделать это уже в этом году. Хотя стоит напомнить, что правительством предложено провести перепись в 2020 г. Игрушка это дорогая: стоимость переписи достигнет 4 млрд грн, которые в госбюджете-2019 на эту цель просто не предусмотрены. И кто знает, согласится ли Верховная Рада – новая или старая – такие изменения в бюджет внести.

Заодно у Зеленского будут определяться и с формой парламента: одно– или двухпалатный. Как на аргумент в этом вопросе постпред президента ссылается на процент людей, которые в 2000 г. проголосовали за двухпалатный парламент. Этот достигнутый благодаря админресурсу и фальсификациям показатель Стефанчук обещает использовать «как политико-правовую основу» соответствующих инициатив уже президента Зеленского.

Еще один тезис из числа озвученных Стефанчуком: «Конституция будет изменена». Пока, следует понимать, в среде Зе нет согласованной позиции относительно того, будет ли она изменена частично или полностью переписана.

Как неизвестным является и путь внесения таких изменений. Среди возможных вариантов представитель президента назвал референдум (опять упомянутая «воля народа!») и пообещал «восстановить конституционную комиссию». И то и другое при определенных обстоятельствах может выполнить функцию прикрытия для намерений и действий власти.

Также Стефанчуком вновь озвучено намерение «спрашивать у народа о вступлении в ЕС, о вступлении в НАТО и т. д.». Правда, «не сейчас», потому что это не самоцель.

На самом деле большинство этих идей сложно быстро реализовать как технически, так и идеологически. Соответствующие попытки нарвутся на сопротивление активной части общества. Но, учитывая политическую реанимацию Леонида Даниловича новой властной командой и почти гарантированное попадание в новый парламент Виктора Медведчука в составе «Оппозиционной платформы», помноженные на желание Юлии Тимошенко изменить Конституцию, такая вероятность возрастает.

И это опасно, так как грозит разрушением хорошо или плохо, но работающих механизмов государства Украина. В случае, если Зе-команде вместе с другими желающими переписать Конституцию удастся сделать хотя бы часть запланированного, после этих экспериментов крайне трудно будет вернуть страну в нормальное русло и восстановить управляемость ею. Что в конечном итоге может очень остро поставить вопрос о существовании государства как такового.