Зеленский сам себе будет Конституцией. Как Тимошенко делает из президента узурпатора?

Пани Юлия всегда что-нибудь кому-нибудь да подскажет. Каким «Терафлю» спасаться от поросячьего гриппа; какую цену на газ записывать в контракте, а какую обещать людям;

. Идей у Юлии Владимировны всегда было громадье, пишет Лариса Волошина на страницах «Деловой Столицы».

И вот опять. Лидер парламентской фракции «Батьківщини», дважды премьер не-Советского Союза, решила посоветовать молодому президенту не отменять свой указ о роспуске парламента. Даже если Конституционный суд признает его неконституционным.

Пожалуй, это впервые в политической карьере госпожи Тимошенко, когда она открыто советует Слуге возомнить себя царем и вести себя соответственно.

Вот давайте честно. Кто-нибудь верит, что в предложении лидера «Батьківщини» подставить плечо новому президенту нет ничего, кроме искренней заботы о судьбах родины? Вот нисколечко про себя? Ни граммулечки? Ни копеечки?

Страсть, с которой Юлия Владимировна навязывается Зеленскому в попутчики, говорит о том, что у нее есть план. Она точно знает, как конвертировать ошибки неопытного президента в свои политические дивиденды.

10 июня Юлия Тимошенко заявила, что партия «Батьківщина» готова к вступлению в коалицию с партией «Слуга народа» в следующем парламенте. Позже она уточнила, что фракция не будет в оппозиции к новой украинской власти, даже если ее не возьмут в коалицию в Верховной Раде. Просто праздник повиновения какой-то! К чему бы это?

Недавно в АП состоялась встреча Тимошенко с Зеленским, по итогам которой Юлия Владимировна рассказала, что главной темой было, «как не допустить отмены досрочных выборов, разрушения всего избирательного процесса». Говорили и про Конституционный суд. «Нельзя допустить, чтобы КС разрушил досрочные выборы», – подчеркнула она.

В то же время в Администрации президента сообщили, что встреча прошла по просьбе лидера «Батьківщини». Причину такой активности Юлии Владимировны разгадать несложно. Лидер «Батьківщини» выступает за объединение с партиями «Слуга народа» и «Голос» на некоторых мажоритарных округах.

Якобы чтобы совместно противостоять «выдающимся монстрам коррупции режима Порошенко». Однако дело совсем не в непреодолимом желании бороться с пережитками прошлого.

В случае выдвижения единых кандидатов Юлия Тимошенко понимает, что ей не грозит конкуренция с популярными политическими брендами. Более того! И Святослав Вакарчук, и Владимир Зеленский будут обязаны агитировать за тех, кого лидер «Батьківщини» поведет в бой.

Не в этом ли кроется тонкий расчет Юлии Владимировны? Если все удастся, ее партия получит поддержку, ничего не дав взамен. Ведь не будем же мы серьезно обсуждать, что мажоритарщикам от «Голоса» или «Слуги народа» для победы необходимо, чтобы им не противостояли проверенные кадры от «Батьківщини».

Единственное, что может помешать этой грандиозной задумке, – отмена досрочных выборов. К осени рейтинги «Слуги» могут поистрепаться, а «Голос» и другие младодемократы нарастят популярность. Расклад сил станет немного другим. Тимошенко срочно нужны выборы. Вот прямо здесь и сейчас.

А для этого необходимо, чтобы никакой Конституционный суд не стал у нее на пути. По словам Юлии Владимировны, «даже если на коррупционной основе КС вынесет решение, что указ президента о роспуске Верховной Рады является неконституционным, то президенту как гаранту Конституции, который точно знает, что указ конституционный, можно указ не отменять».

Прекрасно, не правда ли? Есть только два решения суда: одно в вашу пользу, а другое – «на коррупционной основе». Скажите антикоррупционерам «фас!» и правьте себе дальше, как будто ничего и не было.

В совете Зеленскому, которого и так заносит на поворотах, узурпировать еще и судебную ветвь власти есть своя логика. В случае падения популярности президента и роста протестных настроений ему придется защищаться авторитарными методами. Ведь обратной дороги в правовое поле у него уже не будет.

За этим последует новый Майдан, новая победа демократических сил. И у Юлии Владимировны опять появится шанс. Что при этом будет со страной, ее мало волнует. Зеленский? А кто это такой? Разве был какой-то Зеленский? Ах, оставьте. Мало ли в Украине Зеленских.

Борьба за власть – это дорогой, престижный и увлекательный вид политического спорта, в котором Юлия Тимошенко является признанным мастером международного класса.