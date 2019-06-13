Политика

Двухпалатный парламент в Украине. Почему это идея не даст никаких улучшений во власти?

Лично мне такой не нужен. У нас и так хватает бардака, не надо его наращивать.

Двухпалатный парламент как инструмент системы сдерживания и противовесов приемлем для стран с высоким уровнем правовой культуры, где большинство депутатов приличные люди, а не стадо дикарей, игнорирующих работу и голосующих чужими карточками. И где двухпалатный парламент станет реальным инструментом согласования интересов, а не способом бесконечного затягивания принятия решений, пишет на свое странице в Facebook политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук.

Украина нуждается в реформах, и через однопалатный парламент их провести гораздо проще. Двухпалатный парламент больше подходит для стабильного общества с четко определенными «правилами игры», где развитие происходит поступательно и эволюционно, на основе «косметических» изменений законодательства. Там можно годами обсуждать законы в разных палатах.

Впрочем, бикамерализм ничем не хуже однопалатности.

Особисто мені жоден двопалатний паламент не потрібен.У нас і так вистачає бардака, не треба його…

Geplaatst door Петро Олещук op Woensdag 12 juni 2019

Но то, что некоторые персоны заявляют о двухпалатности как о якобы обязательном признаке федерализации — это полный бред. В Польше, к примеру, двухпалатный парламент, и федерализации там и в помине нет.

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