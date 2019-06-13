Политика

«Встать, в суд идет!». Повлияет ли Зеленский на решение Конституционного суда?

У основных законников страны есть свои агенты влияния.

Коллегия Конституционного Суда Украины, пригласившая на свое заседание Владимира Зеленского, сдержанно отреагировала на его шутку о том, что такой визит – чуть ли не первый в истории страны: раньше, мол, глава государства звал высоких юристов к себе, пишет Юрий Божич на страницах «Фокуса».

От президента ждали заявлений по сути. Ничего нового он не сказал: его решение о роспуске Верховной Рады соответствует духу и букве закона. Рейтинг парламента – 4%. «Общество очень внимательно следит за этим делом».

Когда Зеленский покинул здание КСУ, показалось даже, что он туда вообще мог бы не приходить. Ему эта роль свадебного генерала была не особо-то и нужна. Те, кто считает, что он не уважает Закон, так и будут продолжать считать. Разве что добавят к этому спекуляции на тему: а не является ли это давлением на людей в мантиях?

Не является.

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Во-первых, его пригласили. Во-вторых, чтобы влиять на что-то в судебной инстанции, лучше всего иметь там своих людей. Разумеется, это никак не относится к демократии, но так уж повелось, что этим пользовались во все времена там, где пытались такой светлый храм демократии возводить.

В Соединенных Штатах, например, с почтением относятся к судебному прецеденту «Мэрбэри против Мэдисона», уходящему в далекий 1803 год. В решении по данному делу суд впервые в истории США признал парламентский закон несоответствующим конституции. Однако интересно не только это, но и сам бэкграунд происходящего.

Президент Джон Адамс проиграл выборы Томасу Джефферсону. И весь период до инаугурации последнего использовал с небывалым размахом. За день до окончания президентского срока Адамс назначил 42 мировых судьи из числа федералистов в созданные законом о суде 1801 года суды и нового Главного судью.

То есть в США на закате своей карьеры он мыслил и действовал примерно так, как Петр Порошенко в аналогичной ситуации в Украине.

Вспомните. Еще до того, как в КСУ сменилось руководство, в медиапространстве появилось признание Станислава Шевчука, проливающее свет на специфику отношений тогдашнего главы государства с тогдашним главой Конституционного Суда. «Президент предложил мне «стать членом его команды», – говорил Шевчук. – Я ответил, что мои контакты с ним могут строиться, только исходя из принципов служения Конституции.

Потом у Шевчука начались неприятности, приведшие в итоге к изгнанию из «конституционного рая». Теперь он пытается восстановиться. Но самое главное, что сегодня КС – это инстанция, в которой бал правят в большей части те, кто был инициатором свержения Шевчука, плюс группа условных «стародонецких» – шесть судей, назначенных еще во времена Януковича.

По данным источников масс-медиа связанных экс-регионалами и пророссийскими силами, сегодня есть четыре «железных» голоса, готовых признать указ Зеленского неконституционным. Три из них – Сас, Мельник, Слиденко – условно люди «Народного фронта». То есть одной из тех политсил, которая и готовила заявление в КС.

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Причем именно указанная тройка была «застрельщиком» отставки Шевчука. Тогда для реализации своего плана, утверждает источник, «они вступили в союз со «стародонецкими», по­обещав им не мешать решать «хлебные» вопросы… Теперь же дошло дело до политического решения, и со «стародонецкими» ведут работу, чтобы они вновь сыграли в тандеме и проголосовали за признание Указа неконституционным».

Если все сложится, появится необходимое число голосов для того, чтобы роспуск парламента объявить неконституционным

То, с каким пристрастием Слиденко задавал на слушании вопросы представителю президента Вениславскому, свидетельствует о готовности указанной «бригады» дать решительный бой Зеленскому. Суть дознания сводилась к тому, откуда ему, Вениславскому, известно, что «отсутствие коалиции – это доказанный факт»?

Вопрос, разумеется, правомерный. Однако он бледнеет на фоне той информации, которую огласил судья – докладчик по указанному делу Виктор Кривенко: спикер парламента Андрей Парубий не предоставил по просьбе КСУ список нардепов, входящих в состав парламентской коалиции после выхода в 2016-м из нее «Самопомочи», Радикальной партии и «Батькивщины». А если такого списка нет, тогда как можно считать доказанным фактом само наличие коалиции?

И как в таком случае будет смотреться вердикт этого уважаемого органа в пользу сохранения нынешней Верховной Рады?

Автор Юрий Божич
Источник Фокус
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