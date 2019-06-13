Тет-а-тет с Путиным. Почему Зеленскому не стоит встречаться с нацлидером России?

Мне с самого начала не нравилась затея Трампа встретиться с президентом России наедине. Я бы не рекомендовал использовать ее как пример для Украины.

Америка очень удивлена, как быстро Зеленский превратился из актера в лидера политической жизни. Для большинства американцев Зеленский — загадка. Люди пытаются понять, чего от него ожидать в плане внешней политики, внутренней политики, борьбы с коррупцией, пишет на страницах «Нового Времени» эксперт американского Brookings Institution, дипломат, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

Найдет ли Зеленский общий язык с Трампом? Это непростая задача. В любом случае, многое будет зависеть от конкретных политических решений Зеленского.

Стоит ли Зеленскому встречаться один на один с Путиным? Думаю, пока лучше обойтись Нормандским форматом. Во время переговоров Украине выгоднее иметь рядом представителей Германии и Франции. От Минских договоренностей тоже не стоит отказываться, ведь именно на них основаны санкции Евросоюза в отношении России. Если вы откажетесь от Минска, на каком основании ЕС будет продлевать свои санкции?

России выгоден тлеющий конфликт на Донбассе как механизм для влияния на киевское правительство. Владимир Путин заинтересован в дестабилизации украинской политики. В какой‑то момент Кремль, думаю, еще раз взвесит все плюсы и минусы свой политики в отношении Донбасса и поймет, что им все‑таки нужен другой подход. Россияне ждут парламентских выборов в Украине и надеются, что пророссийские силы получат побольше мандатов и заставят президента проводить более пророссийскую политику. Но, мне кажется, зря надеются.

Если россияне поймут, что им нужен новый подход к Донбассу, к Украине, то для этого есть несколько опций — миротворцы под эгидой ООН, международная администрация в проблемных областях, переходной период для реинтеграции Донбасса.

Если Путин осознает, что России нужна новая политика в отношении Донбасса, то тогда, может, и стоит встретиться для прямых переговоров. В конце концов, именно от Путина в первую очередь зависит судьба Донбасса.

Мне с самого начала не нравилась затея Трампа встретиться с Путиным наедине. И я бы не рекомендовал использовать ее как пример для Украины. Трамп был неподготовлен для саммита, в то время как Путин подготовился очень хорошо. К тому же мне жаль, что даже американское правительство не знает, о чем говорили Путин и Трамп наедине.

Если украинский президент будет встречаться один на один с Путиным, то к этой встрече надо быть очень тщательно подготовленным. Путин — знаток дипломатических тонкостей и многих нюансов международной политики. Сначала вы выполняете домашнюю работу — и только затем встречаетесь с российским лидером.

Повторюсь: пока Путин не изменит свою политику в отношении Донбасса, встречаться с ним не стоит.