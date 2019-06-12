Профессионализм и преданность: кому и что обещал Зеленский?

Если Зеленский пошутил про тарифы, то может он и про новое качество политики пошутил? Про то, что нельзя назначать друзей и кумов? Про нулевую толерантность к коррупции. Может, пишет на страницах «Нового Времени» специалист отдела продаж долговых ценных бумаг «Dragon Capital» Сергей Фурса, это все была шутка?

. И в службу внешней разведки, где президент завел себе своего Семочко.

Просто у каждого президента должен быть свой Семочко. И иначе не объяснишь, как человек, который был главой отделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (самый коррупционный орган в стране) и главой налоговой полиции (еще один самый коррумпированный орган в стране) может быть назначен человеком, который пришел на волне борьбы с коррупцией.

Только шутки. И не само назначение. А шуткой была борьба с коррупцией. Как же по-другому такое объяснить?

И назначение главой ГУД бывшего квнщика, по которому есть обоснованные подозрения в коррупции, из этой же оперы. Шутить ведь может, бывший квнщик. А коррупция – то такое. Это всего лишь шутка была.

Как и уважение к верховенству права. Это все шутки. Ведь люди сознательно выбрали в президенты человека, который умеет шутить. Который делает это профессионально.

На самом деле виноваты сами избиратели. Да, опять и снова. Ибо проголосовали за человека, который всю президентскую кампанию прятался. Сознательно. И люди сделали такой же сознательный выбор. Желая обмануться.

Не задав ни одного вопроса. Не потребовав ни одного ответа. И сейчас глупо обижаться. Ибо за любой выбор можно нести ответственность. И теперь ответственность на гражданах Украины.

Которые продолжают в том же духе и готовы теперь и на парламентских выборах поддержать, ничего не спрашивая. Людям было все равно, какие у Зеленского ценности. Плевать. Было и есть. И кто в этом виноват?

А Зеленский никому ничего не должен. Ведь он действительно никому ничего не обещал. Герус абсолютно прав. Не было ни одного обещания Зеленского снизить тарифы.

А то, что люди подумали, что он хороший парень и обязательно их снизит, то это проблема людей. Которые хотят шары. И хотят легких решений сложных проблем. Люди хотят выбирать себе врача не по профессиональному признаку, а того, кто скажет, что с ними все в порядке.

Кто скажет, что здоровье отличное, того и выберут врачом. А кто говорит, что есть подозрения на рак и надо лечиться, долго и больно, того люди хотят прогнать. И почему-то здоровье в результате не улучшается.

Если Зеленский пошутил про тарифы, то может он и про новое качество политики пошутил? Про то, что нельзя назначать… Geplaatst door Sergey Fursa op Woensdag 12 juni 2019

Зеленский не должен снижать тарифы. Потому что это приведет к экономическим проблемам. И Зеленский делает правильно, что не делает ничего, чтобы их снизить.

Но плохо, что Зеленский сознательно дал людям обмануться, думая, что он их снизит. Но это уже другая история. Не экономическая.