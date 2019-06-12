Снять фильм о президенте с первого дубля. Зеленский идет по стопам Путина

Появившиеся указы Президента о снятии и (частично) назначении силовиков, а также губернаторов, свидетельствуют, что Владимир Зеленский смог оторваться от важного и понятного ему партийного списка «Слуги народа» и нашел время для формирования своей вертикали власти. Как минимум, для демонтажа власти предшественника, пишет на страницах «Фокуса» аналитик и политтехнолог Александр Кочетков.

В этих указах, как в кривом зеркале, просматривается перекошенная ухмылка нашей корявой системы власти.

Чтобы поменять высокопоставленного чиновника, такого, как глава областного СБУ, необходимо заявление на увольнение старого начальника (либо соответствующий документ, обосновывающий увольнение) и представление на назначение нового. А нового надо подобрать, выбрав зерна незапятнанных профессионалов из мусора приспособленцев, схемотехников и бездарей. И если с увольнениями у главы СБУ Ивана Баканова еще более-менее, то назначения явно отстают.

Опять же, мало намекнуть, что уволенные областные начальники СБУ имели отношение к контрабанде. Тоже мне секрет: теневой поток через наши таможни составляет от 3 до шести миллионов долларов. В месяц! И эта сумма перераспределяется между крышующими контрабанду, в том числе, силовиками.

А как эту многолетнюю порочную практику пресечь? Что, убрал начальников – прекратились злоупотребления? Вряд ли. Просто за счет уволенных выросла доля замов, которые их сейчас замещают.

Для борьбы с контрабандой необходимо убедить честных профессиональных офицеров прийти на службу. Как с этой задачей справится искренний, но не обладающий спецслужбистским авторитетом бывший юрист «95 квартала» – сие загадка великая есть.

С назначением губернаторов еще заковыристее.

Ну, заявления на увольнение они потихоньку пишут. Но для назначения мало иметь достойную кандидатуру на область. Надо решить вопрос с Кабинетом министров, чтобы там написали представление.

И если два благородных винницких дона Петр Порошенко и Владимир Гройсман особо не заморачивались всякими формальностями, оформляя необходимые документы, когда в срок, когда задним числом, то Владимир Зеленский в лобовую столкнулся с тем, что республика у нас таки парламентско-президентская.

То есть, для Зе-команды получение представлений на назначение глав областных администраций – это отдельный политический торг с нынешним руководством Кабмина. Который они вести не умеют, да и не хотят. Им проще уповать на досрочные парламентские выборы, формирование в Раде своего большинства и, соответственно, лояльного правительства. А пока пусть областями рулят заместители ушедших губернаторов.

Ситуация, между прочим, грозит потерей управляемости отдельными регионами. Хотя сомневаюсь, что на Банковой об этом задумываются всерьез.

Но там, где назначения все же происходят, они вызывают еще большее недоумение, чем их отсутствие. Это о назначении депутата от «Батькивщины» Владислава Бухарева главой службы внешней разведки.

Нет, к нему у меня – никаких претензий. Но даже фанатичные большевики сообразили, что внешняя разведка – дело тонкое, как Восток. И ею должны заниматься пусть классово чуждые, но профессионалы из дворян, а не политически грамотные комиссары от сохи. И каким боком, пусть и безупречный боевой офицер, СБУшник и фискал Бухарев относится к разведывательной деятельности?

Мы же не думаем, что он был резидентом чьей-то разведки, служа в нашей государственной налоговой службе? А если это намек на будущее сотрудничество в Раде «Слуги народа» и «Батькивщины», то намек слишком витиеватый.

И наконец, главная новость в сфере смены власти: Президент Зеленский подписал представление в Верховную Раду об увольнении Юрия Луценко.

Почему новость? Потому что Луценко и Зеленского связывают давние приятельские отношения. Что позволяло Юрию Витальевичу надеяться. Нынешний Генпрокурор, кстати, умеет рассказывать байки о политике столь ярко и весело, что сценаристы «95 квартала» плачут от зависти.

Но выяснилось, что для Зеленского шуткоюмор – это вместе, а вот Генпрокуратура – врозь

И здесь Луценко не могут помочь ни заступничество Игоря Коломойского, ни даже благосклонность Рудольфа Джулиани.

Так что формирование новой властной вертикали пошло. Но этот и без того сложный процесс, с одной стороны, усугублен скрытым саботажем старой власти, с другой, его усложняют фактически начатые парламентские выборы.

Но ведь Владимиру Зеленскому никто и не обещал, что будет легко, ведь так? Потому что это кино надо снимать с первого дубля.