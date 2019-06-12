Политика

Новый глава СВР Бухарев: старые связи с «95 кварталом» Зеленского

Как выяснили журналистка Бердынских, назначенный новым главой СВР Бухарев является основателем фестиваля для «95 кварталом» Зеленского в Лебедине.

Соцсети – это, конечно, рай для журналистов для поиска информации, пишет на своей странице в Facebook Кристина Бердынских.

Я тут за 5 минут провела мини-исследование про Владислава Бухарева, народного депутата «Батьківщини», которого сегодня назначили новым главой СВР.

Бухарев избран в Раду по мажоритарному округу Сумской области. Он уроженец города Лебедин Сумской области.

Уже 5 лет подряд на округе Бухарева, в поселке Подопригоры Сумской области, летом проходит бесплатный концерт 95 квартала.

Сейчас это уже не просто концерт, а целый фестиваль и называется он Kvartal fest.

Последние 3 года, генеральный партнер фестиваля – частная компания «Ukravit». Фестиваль проходит при поддержке местных органов власти.

Нашла заметку на местном сайте «Lebedin Press» про историю появления фестиваля. «Lebedin Press» сообщает, что впервые бесплатный концерт Квартала прошел в 2015-м году, собрав 100 тысяч зрителей (ого! Это же больше, чем на Олимпийском!). Сайт пишет, что инициатором мероприятия в 2015-м году выступил….народный депутат Владислав Бухарев, как и в 2016-м году. По крайней мере так пишет «Lebedin Press».

Страница фестиваля в Facebook.

В этом году фестиваль пройдет 23 августа, пару дней назад прошла пресс-конференция по этому поводу.

Вот зашла на фейсбук страничку фестиваля «Kvartal fest», в разделе «Related Pages» – Владислав Бухарев, нынешний глава СВР). Наверное, по старой дружбе.

Соцсети – это, конечно, рай для журналистов для поиска информации. Я тут за 5 минут провела мини-исследование про…

Geplaatst door Kristina Berdynskykh op Dinsdag 11 juni 2019

Интересно, в этом году глава СВР приедет на свой бывший округ и фестиваль, который он основал в 2015-м году?

Автор Кристина Бердынских
Источник Facebook
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