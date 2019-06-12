Кто такой Борзов? Зачистка интернета от компромата перед назначением на должность

Фигурирующий в скандале с получением по весьма сомнительным причинам государственного жилья в Киеве Борзов назначен президентом Зеленским новым главой Госуправления делами.

Президент Владимир Зеленский уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами и возложил исполнение обязанностей руководителя ГУД на заместителя председателя Сергея Борзова, пишет редакция издания «Новинарня».

Соответствующие указы президента обнародованы на официальном сайте главы государства во вторник, 11 июня.

Генерал-полковника милиции Куцыка на должность руководителя ГУД в 2016 году назначил Петр Порошенко.

Сергей Борзов работает заместителем руководителя Государственного управления делами еще с июня 2014 года.

Борзов известен своей деятельностью в КВН: с 2006-го по 2011 год работал директором команды «Винницкие перцы». В 2011-м возглавил команду КВН «Сборная Украины». Также работал в ООО «Телевизионное творческое объединение» Александр Масляков и Компания «(АМИК).

В июне 2016 года на масс-медиа появилась скандальная информация, что Борзов бесплатно получил от Государственного управления делами квартиру на Печерске стоимостью в 1 млн гривен.

По информации журналистов программы «Наши деньги с Денисом Бигусом», в декабре 2015 года Государственное предприятие «Укржитлосервис», подведомственное Государственному управлению делами, выдало семье Борзов свидетельство о праве собственности на квартиру площадью 187,8 кв. метров в доме на бульваре Леси Украинский.

Сам Борзов объяснил это необходимостью перевезти в Киев своих родителей.

Журналисты обратили внимание, что семья Борзов достаточно состоятельным и не нуждалась в улучшении жилищных условий.

«Квартиры в центре Киева Борзов получил с нарушениями, ведь квартира была оформлена не как служебная, а сразу в собственность. Кроме того, по закону, жилые помещения предоставляются чиновникам в пределах 13,65 квадратного метра жилой площади на одного человека. Однако даже для шести человек жилье площадью 190 квадратных метров (110 – жилой) – это превышение всех норм.

Кстати, в марте 2016 жена Борзова Ирина приобрела в собственность автомобиль BMW 520i 2016 выпуска, рыночная стоимость которого достигает 65 000 долларов», – говорилось в сообщении Центра противодействия коррупции.

После выхода сюжета программы Бигуса «Центр противодействии коррупции» обратился с заявлением о преступлении в Национальный антикоррупционного бюро Украины.

Не исключено, что Борзов сам принял решение о выделении дорогой квартиры, злоупотребляя своим служебным положением, отметили антикоррупционные активисты.

В сентябре 2016 Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное производство по факту передачи квартиры в центре столицы должностными лицами ГУД в частную собственность Сергею Борзову (№52016000000000262 в Едином реестре досудебных расследований, вероятно злоупотребления служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, – ч.2 ст. 364 УК Украины «), говорилось в письме НАБУ. «Новинарня» также писала об этом.

На прошлой неделе на редакционную почту нашего издания поступило письмо, которое может свидетельствовать о попытках обелить репутацию Борзова перед его возможным высоким назначением.

Анонимные лица с адреса [email protected] были заинтересованы в том, чтобы (вероятно, за взятку) снять упомянутую новость из архива сайта.

Цитируем текст письма:

«Очень интересует возможность убрать материал на Вашем сайте, ссылочка: https://novynarnia.com/…/nabu-porushilo-spravu-cherez-vidi…/ Какие возможности? Спасибо за информацию!».

По указанной ссылке находится новость как раз о том, что НАБУ открыло производство из-за выделения квартиры по 1 млн экс-руководителю ГУД.

По данным гугл-поиска, с е-мейл адреса, с которого пришло письмо, связан юрист Игорь Мизрах, известный также как помощник на общественных началах нардепов Юрия Деревянко и Александра Урбанский.

Поэтому, очевидно, что «кто-то» был заинтересован в том, чтобы «очистить» репутацию Борзова, который предположительно еще неделю назад метил на пост исполняющего обязанности руководителя ГУД.

Упоминаний о его сделку с квартирой в гугле осталось немного. Но они есть.