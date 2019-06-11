Политика

Неуязвимый Зеленский: повлияет ли решение Конституционного суда на президента?

Владимир Зеленский.

Какое решение вынесет Конституционный суд относительно указа президента Зеленского о роспуске Верховной Рады?

Если указ признают соответствующим Конституции, то президент сможет распускать Верховную Раду в любое время. В любой момент. Без соответствующих юридических оснований и обоснования. Ведь юридического факта отсутствия коалиции не было, а все «де-факто» – это субъективная лирика, пишет на своей странице в Facebook политический обозреватель Алексей Минаков.

Таким образом, это будет решение Конституционного суда, которое создаст опасный прецедент на будущее. Президенты Украины смогут распускать парламент, руководствуясь только собственным желанием и политической целесообразностью.

Если указ Зеленского признают неконституционным, то избирательный процесс надо будет остановить. Это уже будет сферой ответственности ЦИК.

Наказание Зеленскому за это не будет – у президента иммунитет. И импичмента за неконституционный указ не будет – процедура сложно выполняемая.

То есть последствия для Зеленского будут только политическими – конкуренты смогут апеллировать к неконституционным действиям президента и играть на этом. И чем позже будут выборы, тем меньше будет рейтинг политической силы Зеленского – закончится «медовый месяц» с избирателями и начнется разочарование. В дополнение неизбежно накопятся ошибки, одиозные заявления и неоднозначные кадровые решения.

Ждем до 29 июня решение Конституционного суда.

⚡️ Яке рішення винесе Конституційний суд щодо указу Президента Зеленського про розпуск Верховної Ради?Якщо указ…

Geplaatst door Olexiy Minakov op Dinsdag 11 juni 2019

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Автор Алексей Минаков
Источник Facebook
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