Политическая «радуга» Украины. С кем партии выходят на штурм парламентских кресел?

Почти все украинские политические силы определились со своими топ-пятерками и топ-десятками в выборных списках.

За последние несколько дней в Украине прошли съезды практически всех крупных партий, которые выдвигают своих кандидатов по спискам и в одномандатных мажоритарных округах, пишет редакция «Деловой Столицы».

Радикальная партия Олега Ляшко

Отсутствие крупных спонсоров и низкие рейтинги заставляют Олега Валерьевича на досрочных выборах надеяться только на Всевышнего, ну и на еще одного человека, которого лидер радикалов не забывает ежеминутно жестко критиковать.

Нельзя не обратить внимание, что съезд Радикальной партии, на котором был утвержден список партии Ляшко на досрочных выборах, прошел с куда меньшим размахом, чем выдвижение его же кандидатом в президенты. Съезд был более чем скромным.

Ни тебе столов и стульев, ни тебе фуршета, ни большой группы поддержки с партийной символикой. Нынешний съезд выглядел крайне бюджетно и больше походил на стихийный митинг возле памятника Тарасу Шевченко. Участники съезда стоя на 30-градусной жаре слушали своего лидера, который в качестве сцены использовал пьедестал памятнику Кобзарю, прячась одновременно от Солнца в тени монумента.

Что касается избирательной кампании, то у Ляшко ее как таковой пока вовсе нет. Ни билбордов, ни ситилайтов, ни «ляшкобусов». В общем ничего того, к чему избиратели привыкли во время президентской кампании.

Похоже, что для Олега Валерьевича настали относительно безденежные времена и приходиться серьезно экономить. Единственной фишкой съезда стал разве что визит лидера радикалов в компании своей супруги на встречу с предстоятелем ПЦУ Епифанием, который, если верить Олегу Валерьевичу благословил политика на «борьбу против реванша».

Загадочная «Батьківщина» леди Ю

Юлия Тимошенко оттянула съезд своей партии «Батьківщина» на 10 июня – самый последний день, когда партии еще могли выдвигать кандидатов в народные депутаты. Неприятным сюрпризом для журналистов стало то, что на съезде была публично объявлена только первая пятерка партийного списка, хотя другие партии предъявили десятку, двадцатку или даже сотню своих кандидатов.

Эта пятерка выглядит так: глава партии «Батьківщина» и ее парламентской фракции Юлия Тимошенко; внефракционный народный депутат, экс-глава Донецкой ОГА Сергей Тарута; экс-глава СБУ Валентин Наливайченко; заместитель Тимошенко на посту главы партии «Батьківщина» и ее парламентской фракции Сергей Соболев; член парламентской фракции «Батьківщини» Елена Кондратюк.

Судя по этим фамилиям, Тимошенко вовсе не случайно ограничилась презентацией первой пятерки. На самом деле ей было важно, чтобы внимание всех сконцентрировалось на первой тройке. Тарута – лидер партии «Основа»,

Наливайченко – глава партии «Справедливость». Оба они довольно известные и самодостаточные политики. И если они присоединились к команде «Батьківщини», то это как бы говорит о том, что Тимошенко – сильный и перспективный лидер. Потому что вокруг слабых и бесперспективных никто не объединяется.

Петр Порошенко и «Европейская солидарность»

Пойдет ли Петр Порошенко на парламентские выборы во главе списка партии ЕС – «Европейская солидарность»? Точку в этом вопросе поставил партийный съезд 9 июня. На нем Порошенко лично презентовал первую десятку списка ЕС. Каждый из попавших в десятку выступил со сцены съезда, и первым с программной речью выступил сам лидер партии.

В мае в окружении Порошенко обсуждались другие варианты: он мог пойти на выборы в статусе беспартийного в одном из мажоритарных округов или же вообще не участвовать в выборах, а взять на себя роль отца нации. В обоих случаях партия ЕС смогла бы позиционировать себя как независимая от Порошенко сила, что, по расчетам сторонников этих вариантов, позволило бы ей избавиться от антирейтинга Порошенко и благодаря этому набрать больше голосов.

Противники этих вариантов приводили аргументы в пользу лидерства Порошенко в партии и партийном списке. В частности, они напоминали о том, как Уинстон Черчилль после поражения консерваторов на выборах в 1945-м не отошел от дел, а возглавил парламентскую оппозицию и в 1951-м, когда консерваторы выиграли выборы, вновь занял премьерский пост.

К тому же, идя на выборы без Порошенко, ЕС должна была бы предъявить избирателям своего нового лидера. И не факт, что в таком случае «Европейская солидарность» не затерялась бы среди других партий, борющихся за патриотический электорат.

«Слуга народа» или слуга многих господ?

Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» наконец-то вышла из виртуального мира в реальный. Пусть и с опозданием на день Зе-команда провела съезд и утвердила список партии на досрочные выборы, а также кандидатов в мажоритарные округа.

В первую очередь стоит отметить, что сам съезд провели на удивление быстро и скомкано. Зеленский ограничился коротким пятиминутным спичем, из которых минуту шутил о том, что ему опять могли подсунуть речь, подготовленную для Порошенко, а после о том, что не до конца уверен в качестве своего списка, куда могли затесаться желающие нового президента «обдурить».

Глава партии Дмитрий Разумков, в свою очередь, зачитал программу «Слуги народа» на выборы, где не оказалось ни упоминания о войне с Россией, ни слова об оккупированных территориях, только обещания реформ и улучшения жизни людей.

«Голос» будущей Рады

Съезд партии Святослава Вакарчука «Голос» засвидетельствовал, что новая политсила, претендующая на попадание в парламент, не слишком-то и нова. Нет, новых персоналий для украинской политики там хватает, но есть ощущение некой вторичности проекта «Голос».

По сути, «Голос» Вакарчука являет собой гибрид «Самопомочі» Андрея Садового и «Слуги народа» президента Владимира Зеленского, и это притом что на момент съезда «Голоса» оформленной и представленной общественности партии комика еще не существовало. Тем не менее влияние новых трендов, связанных с оглушительным политическим успехом популярного кавээнщика, чувствуется в «Голосе» особенно отчетливо.

Это в первую очередь «новые лица», без действующих нардепов и с минимумом людей, известных широкой общественности. К широко известным из представленных Вакарчуком кандидатов можно отнести разве что антикоррупционера-общественника Ярослава Юрчишина, журналиста Сергея Рахманина да коллегу Зеленского (до того, как последний стал президентом) юмориста Сергея Притулу. Правда, шоумен оказался в списке аж на 30-м месте, которое, учитывая нынешние рейтинги «Голоса», на проходное никак не тянет.

Видимо, Сергей не слишком-то хочет работать в парламенте, но готов помочь Вакарчуку на стадии избирательной кампании. При этом его место в хвосте третьего десятка должно стать своеобразной политической рекламой. Раз такой известный и популярный человек так далеко от начала списка, значит, как минимум 30 депутатов Вакарчук в Раду проведет.

Исчезающая «Самопоміч»…

Предвыборный съезд партии «Самопоміч» отличился атмосферой унылости. Ее развеяло только выступление экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Он очень хвалил Львов и заявил, что Андрей Садовый является наиболее эффективным мэром в Украине.

Но присоединяться к команде Садового Саакашвили не захотел и, покинув съезд «Самопомочі», тут же выступил с видеообращением, в котором сообщил, что отправляет свою партию «Рух нових сил» самостоятельно участвовать в выборах.

В итоге съезд «Самопомочі» завершился даже в еще более печальном настроении, чем начался. На прошлых парламентских выборах, в октябре 2014-го, партия набрала целых 11%, но сейчас ее рейтинг едва превышает 1%.

И вряд ли есть какие-то способы, которые позволили бы поднять его хотя бы до 5%, то есть до уровня проходного барьера. Появление новых конкурентов, которых не было в 2014-м, как тот же «Рух нових сил» Саакашвили и набирающий популярность именно во Львове «Голос» Святослава Вакарчука, делают шансы «Самопомочі» все более призрачными.

Маленький штрих, показывающий, насколько там все грустно. «Самопоміч» является членом Европейской народной партии (ЕНП) и собирается козырять этим на выборах. Для этого она придумала себе слоган с той же аббревиатурой: «Единственная нормальная партия».

Обзывать всех остальных ненормальными – это четкий сигнал о переживаемом психическом состоянии фрустрации, и это, кстати, прекрасно знает (как специалист-психиатр) глава парламентской фракции «Самопомочі» Олег Березюк.

«Интернационал» националистов

На съезде партии «Свобода» был сформирован список на будущие выборы, который объединил под партийным брендом Олега Тягнибока сразу шесть партий. Помимо самой «Свободы», на выборы одной колонной идут «Правый сектор», Украинская добровольческая армия, ОУН, КУН и «Национальный корпус».

И если объединение первых четырех со «Свободой» мало кого могло удивить из-за слишком мелкого масштаба партнеров, то включение в список «Нацкорпуса» Андрея Билецкого всерьез меняет всю ситуацию с националистами.

Объединение Билецкого с Тягнибоком мало кто прогнозировал из-за более чем очевидного конфликта между этими двумя лидерами как в виде естественной конкуренции двух амбициозных «вождей», так и мировоззренческого. Если Тягнибок классический украинский интегральный националист, то Билецкий тяготеет к панславизму.

При этом и Тягнибок, и Билецкий не могут не понимать, что и у «Нацкорпуса», и у «Свободы» нет никаких шансов преодолеть 5%-ный проходной барьер поодиночке. Объединение же их в один список дает хоть какие-то, пусть и небольшие шансы на успех.

Тем не менее конфликт между двумя крупнейшими субъектами этого объединения никуда, разумеется, не денется. И, скорее всего, если объединенные националисты и пройдут в парламент, группы «Свободы» и «Нацкорпуса» уже в статусе нардепов могут разойтись по своим углам. Так что слишком всерьез воспринимать их союз пока явно рано.

Не объединяемые «рыги»

В списке «Оппозиционной платформы – За життя!» неожиданно не оказалось людей Рината Ахметова, несмотря на то что СМИ много писали о возможном воссоединении двух частей распавшегося «Оппоблока».

Еще не так давно в СМИ циркулировала информация, что «Оппозиционная платформа – За життя!», возглавляемая Юрием Бойко, и собственно «Оппоблок» Рината Ахметова составят единый список, в котором 60% мест достанется людям Бойко, а оставшиеся 40% – кандидатам от Ахметова.

Договариваясь таким образом, «оппозиционеры», вероятно, учитывали, что если математически сложить результаты Бойко и Вилкула на президентских выборах, то объединенный «Оппоблок» мог рассчитывать на 15% голосов и достаточно большую фракцию в новом парламенте, но, по всей видимости, аргументы против объединения оказались весомее.

Напомним, что в субботу состоялся съезд партии «Сила и Честь» Игоря Смешко, на котором была представлена первая топ-десятка выборного списка. Хотите знать, кто идет в парламент вместе с экс-кандидатом в президенты?