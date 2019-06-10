Парламентские танцы с бубном. Какой будет новая Верховная Рада?

У нас будет очень сложный Парламент, в котором договориться будет настоящим искусством.

Рассматриваю партийные списки. С одной стороны, мне откровенно смешно. С другой – откровенно грустно, пишет на страницах «Фокуса» писатель Ян Валетов.

Грустно потому, что выборы превращаются в разновидность шоу-бизнеса, если говорить корректно. Или в разновидность балагана, если говорить, как есть.

И это не только потому, что у нас небывалый наплыв артистов в политику, а потому, что в принципе, наша Рада всегда попахивала цирковыми кулисами. Так что нам не привыкать. И если там сейчас будет запах кулис театральных, а не аромат слонов и обезьян, то мы только выиграем.

После победы Зеленского наша творческая интеллигенция с ума посходила. Служители Мельпомены пошли в политику косяком, как лосось на нерест. Теперь не иметь в партийном списке хотя бы одного народного или заслуженного, просто дурной тон.

Вакарчук, Притула, Полякова (или она только грозится?) примеряют на себя шинели государственных деятелей, а на Аграрную партию, как крупная вишня на торт, рухнул сам «юный орел» Поплавский. Для полноты счастья не хватает только прихода в политику Иво Бобула (или он тоже есть, не дай Бог?) и Олега Винника (боюсь, что сейчас он объявится по мажоритарке!).

Винник, наверное, до сих пор не поймет, почему он не просек фишку раньше Зеленского? А что? Партия «Вовчиця» была бы явным фаворитом в битве за кресла в ВР, а сам пан Олег вполне мог примерить президентскую мантию!

Количество тружеников сцены, идущих в Раду, зашкаливает. Весь этот парад-алле в Верховную Раду, конечно, не прорвется, но значительная его часть имеет все шансы стать нашей властью на ближайшие пять лет. И тут я не знаю, плакать мне или радоваться?

Понимаете, мне симпатичен Слава Вакарчук. Я действительно не знаю его, как политика, но музыкант он хороший. И искренний, как мне кажется, человек. Я разделяю многие взгляды его команды.

В конце концов, я тоже выпускник Аспена – и это достаточно веская причина его поддержать. Могу ли я ошибаться? Конечно. Готов ли я рискнуть?Пожалуй, да.

Да, я не знаю как «Голос» поведет себя после выборов, и это, конечно, минус. Но я знаю, как повели себя те, кто был в Верховной Раде до него и мне этого достаточно. Я сыт по горло. Между Притулой, который шоумен, и Пашинским, который сами знаете кто, я выберу Притулу. И не пожалею ни разу, даже если Притула окажется полным нулем, как народный депутат.

Я понимаю, что нам не нравятся партийные списки, в которых мы никого не знаем. Я и сам с удивлением читаю фамилии в первой 20-ке «Слуги народа» – ну, первые три-четыре имени я знаю по предвыборной кампании Зеленского, до того знаю Разумкова-младшего потому, что знал Разумкова-старшего. И все – остальные для меня инкогнито.

Проголосовать за неизвестность? Не слишком ли велик риск? Но есть списки, где я знаю всех, и поименно, и по делам их, и это меня пугает гораздо больше неизвестности. Нет, в любой куче мусора можно отыскать жемчуг. Но стоит ли его там искать? Вот вопрос!

Понимание, что на втором месте по количеству кресел в ВР, у нас совершенно точно будет Оппоблок, тревожит меня больше, чем все неблагоприятные прогнозы, которые щедро раздают ЗЕ-команде. Я понимаю, что нет Парламента без оппозиции, но качество нашей оппозиции внушает мне вполне понятную тревогу.

Зато какие лица! Знакомые до боли. До тошноты, можно сказать?

Что вам лучше, дорогие украинцы? Знакомый блок Оппо с Рабиновичем на подтанцовке? Или ребята из «Слуги народа»? На мой взгляд, так неопределенность лучше.

Мы же хотели чтобы что-то поменялось? Ну, вот. Оно меняется

Скоро мы увидим реальную поддержку обществом националистов, которые пошли на выборы объединенными силами. Думаю, что барьер они не преодолеют.

Увидим, что ребрендинг БПП в ЕС неэффективен, потому что переставлять кровати, это не метод – вангую им 7-10% от силы. «Батькивщина» перевалит через проходной барьер благодаря своей секте «бешеных бабок», но золотую акцию не заберет.

Прогнозы по мажоритарщикам считаю преждевременными – время покажет, кто из них сумеет убедить избирателей, а гадать тут просто невозможно. «Удар» с расчетом на мажоритарку, как мне кажется, просто самоубился, хотя не факт, что не был мертв до того.

Есть у меня сомнение, что мы увидим кличковцев в новом составе Рады. Если даже Гройсман побрезговал… Совсем дела плохи!

Радикалы, похоже, уходят на свалку истории вслед за социалистами – куда им и дорога. Даже Поплавский не поднимет аграриев выше 5% планки, у него песни не той системы. Многие из тех, кто до сих пор считает себя политическими игроками, окажутся за бортом.

У нас будет очень сложный Парламент, в котором договориться будет настоящим искусством.

Знаете, что примирит меня с новым составом Рады? Возможность отзыва любого из ее членов, если он окажется неэффективным, пассивным или продажным. Возможность отзыва по простому, внятному принципу и с работающим механизмом осуществления.

Между народом и его избранниками должна существовать обратная связь. Ничто так не способствует депутатской активности и порядочности, как риск в любой момент получить волшебный пендель.

Отмена неприкосновенности и возможность отзыва – это два кита, на которых можно построить украинский парламентаризм. Я оптимист? Возможно. Но это от безвыходности.

Мы давно в пути – поезд разогнался, прыгать опасно, остановить почти невозможно. Если кто-то этого все еще не понял, то мне их жаль.